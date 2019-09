Opakowania wielokrotnego użytku w Zalando. Trzeba będzie je odesłać

Walka z plastikiem trwa w najlepsze. Świat coraz częściej zwraca uwagę na ochronę środowiska, firmy więc – by dopasować się do oczekiwań klientów – podążają za trendami eko. Kolejny krok w tej sprawie podjęło Zalando, które zaczyna testy opakowań wielokrotnego użytku.

Zalando pogłębia swoją ekopolitykę i rusza z testami opakowań wielokrotnego użytku, informuje Business Insider Polska. Swoje zamówienia w nowej odsłonie otrzyma 10 tys. klientów niemieckiej platformy z Finlandii, Norwegii, Danii i Szwecji.

Opakowania wyprodukuje fiński start-up, a przypominać będą one koperty, z których Zalando korzysta obecnie. Jednak, by opakowania były rzeczywiście używane wielokrotnie, będą musiały z powrotem trafić do firmy. Klient – nawet jeśli postanowi zachować wszystkie zakupione produkty – będzie musiał odesłać samo opakowanie.

To nie pierwsza ekozmiana wprowadzona przez Zalando. Wcześniej firma wprowadziła pudełka wykonane ze zrecyklingowanego papieru, jak również zmieniono sposób pakowania kosmetyków z plastiku na torby papierowe.

Zalando nie jest pierwszą firmą sprzedającą ubrania, która podąża za ekologicznymi trendami. Marki należące do polskiej firmy LPP – Reserved, Mohito, Cropp, House, Sinsay – zrezygnowały z foliówek i wprowadziły tylko torby papierowe. Jak informuje spółka, część pieniędzy z opakowań (70 groszy za jedno) chce przeznaczyć na odbudowę lasów na Kaszubach.

Sklepy spożywcze też chcą być eko

Na takie rozwiązanie postawiły również firmy międzynarodowe. W H&M-ie dopłacimy za "papierówkę" 50 groszy, C&A oferuje opakowania w różnych rozmiarach, za które zapłacimy odpowiednio 40, 70 i 90 groszy, natomiast w Zarze torby papierowe są darmowe.

Wojnę plastikowy wytoczyły także sieci spożywcze. W lipcu tego roku Carrefour – po udanych testach – wprowadził możliwość pakowania produktów na wagę do własnych opakowań. – Wprowadzenie idei "less wage" do sieci Carrefour jest priorytetem w działaniach proekologicznych realizowany wspólnie z klientami sieci dla dobra naszej planety – mówiła Barbara Kowalska, dyrektor ds. jakości i zrównoważonego rozwoju Carrefour Polska.

Lidl – póki co w Niemczech, ale ekspansja pomysłu nie jest wykluczona – w sierpniu wprowadził w swoich placówkach wielorazowe torby na warzywa i owoce. – Zwłaszcza w sektorze owoców i warzyw coraz więcej klientów chce produktów nieopakowanych. Aby bezpiecznie przewieźć je do domu, oferujemy siatkę wielokrotnego użytku, której można używać zamiast klasycznej foliówki. Redukcja plastiku w naszym asortymencie jest dla nas ważna" – oświadczył Jan Bock, kierownik ds. zakupów w Lidl Niemcy.

Tesco również chce pożegnać się z plastikiem i naciska dostawców, by rezygnowali z takich opakowań, a wtóruje mu w tym sieć Netto. – Jeśli chcemy zmienić obecną sytuację w kwestii opakowań, nie możemy ignorować faktu, że wielu producentów od dawna przesadza z opakowaniami. Chyba każdemu z nas zdarzyło się otworzyć torebkę czy pudełko płatków śniadaniowych i zdziwić się, jak nadmiernie duże jest opakowanie w stosunku do zawartości. Albo otworzyć paczkę chrupek i zastanawiać się, dlaczego opakowanie jest wypełnione tylko do połowy" – pisał szef Tesco.

Według danych WWF w ciągu ostatnich 65 lat, z czego 58 mln ton produkuje się w Europie.

