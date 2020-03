To był dzień. Najważniejsze fakty z 20 marca

Marcin Dziadkowiak zastępca redaktora naczelnego Bankier.pl

Choć już o tygodnia żyjemy w kraju, w którym ograniczane są kolejne aktywności, aby zapobiec epidemii nowego koronawirusa, wciąż nie przestaje się dużo dziać. Redaktorzy Bankier.pl podsumowują dzień, aby w skondensowanej formie podać najważniejsze fakty i informacje.

Najważniejszą informacją dnia jest z pewnością wprowadzenie w Polsce stanu epidemii oraz wydłużenie okresu zamknięcia zajęć oświatowych do Świąt Wielkanocnych. Będą także inne ważne zmiany, o wszystkich można przeczytać w naszym artykule.

Niestety, rośnie liczba zachorowań na koronawirusa. W piątek do czasu publikacji podsumowania, wiedzieliśmy o 411 zachorowaniach (wzrost o 56 osób). Sprzeczne informacje dotyczą potencjalnie szóstej ofiary epidemii – Ministerstwo Zdrowia wliczyło ją najpierw do statystyk, potem jednak wycofało się z tego. Tymczasem „pacjent zero” opuścił szpital. Tymczasem w Hiszpanii, ograniczenia w dostępie do sprzętu medycznego powodują, że lekarze będą musieli podejmować trudne wybory, których chorych ratować.

W ważnym artykule, o skutkach bliższych i dalszych, jakie może mieć „zamknięcie gospodarki” dla Polski i Polaków pisze dziś główny analityk Bankier.pl Krzysztof Kolany. Tymczasem kryzysowe działanie Rady Polityki Pieniężnej, polegające na obniżeniu stóp procentowych, wywarło już wpływ na rynek lokat bankowych. Sytuację przeanalizowała dla naszych czytelników Monika Dekrewicz, o dziwo znajdując także podwyżki oprocentowania lokat.

Dla inwestorów giełdowych mamy ważny artykuł o tym, jak spółki z GPW informują o wpływie koronawirusa na ich działalność. Sprawę opisuje nasz analityk Adam Torchała.

Reszta istotnych informacji z dzisiejszego dnia w telegraficznym skrócie poniżej, a na końcu kilka dzisiejszych wiadomości z cyklu „Jest życie poza koronawirusem”. Są tam informacje o ważnych danych o sprzedaży detalicznej i z budownictwa oraz najważniejsze informacje ze spółek.

Koronawirus w Polsce i na świecie

18:21 Ponad 4 tys. Włochów zmarło z powodu koronawirusa

Niestety, z Włoch wciąż docierają hiobowe wieści. Do 4032 wzrosła we Włoszech liczba zmarłych zakażonych koronawirusem - ogłosiła w piątek Obrona Cywilna. W ciągu doby zanotowano następnych 627 zgonów. W całym kraju wirusa ma obecnie ponad 37 tysięcy osób.

17:59 WOŚP kupi 150 łóżek do intensywnej terapii

WOŚP kupi 150 łóżek do intensywnej terapii, głównie dla 19 szpitali jednoimiennych, powołanych przez Ministerstwo Zdrowia do walki z koronawirusem - podała w piątek fundacja. Mają one trafić do wytypowanych we współpracy z resortem zdrowia.

16:52 GPW odbija, choć bez fajerwerków. CCC liderem

Tydzień odbicia WIG20 również kończy nad kreską, indeksom w piątek brakowało jednak ikry obserwowanej choćby we wtorek czy czwartek. Pytanie o rozwój pandemii wciąż pozostaje aktualne i wisi nad giełdą.

16:50 Wirusowa huśtawka na giełdach. Kiedy kończy się bessa? [Wykres tygodnia]

Mimo że mijający tydzień jest najlepszym dla polskiej giełdy od ponad dekady, to nadal nie znamy pełnego wpływu koronawirusowego zamknięcia gospodarki na Polskę. Skąd zatem te wzrosty? O tym Adam Torchała, analityk Bankier.pl.

16:27 "Spiegel": Niemcy szykują kilkaset mld euro pomocy

Rząd kanclerz Niemiec Angeli Merkel planuje uruchomić ok. 500 mld euro dla firm oraz dodatkowe 40 mld euro dla mikroprzedsiębiorców na pomoc w przetrwaniu kryzysu gospodarczego wywołanego przez pandemię Covid-19 – informuje „Der Spiegel”.

16:14 Stawka zasiłku chorobowego w KRUS w górę

O 50 proc., do 15 zł za dzień choroby, została podniesiona stawka zasiłku chorobowego w KRUS. Ponadto rolnicy będą mogli szybciej nabyć prawo do tego zasiłku, jeżeli zachorują na koronawirusa. Minister rolnictwa podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

15:55 10 GB dodatkowego internetu od operatorów w akcji #zostanwdomu

Play, Orange i T-Mobile dołączają się do walki z koronawirusem i wspierają akcję #zostanwdomu. Przygotowali dla użytkowników pakiet 10 GB darmowego internetu. Sprawdzamy, kto i do kiedy może skorzystać z oferty.

14:30 Szczepionka przeciwko koronawirusowi najwcześniej za rok

Szczepionka przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2, której testy prowadzone są w USA na kilku ochotnikach, będzie dostępna do użycia nie wcześniej niż w połowie 2021 r. – informuje „BBC News”.

14:25 Wniosek o odroczenie składek zbyt skomplikowany? ZUS tłumaczy dlaczego

Prowadzimy prace nad uproszczeniem formularzy umożliwiających wsparcie przedsiębiorcy - poinformowała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Jednak na ich uproszczenie trzeba będzie trochę poczekać.

14:00 Obowiązkowe szczepienia dzieci odroczone? Jest zalecenie

Minister Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny wraz z konsultantami krajowymi w dziedzinie epidemiologii, medycyny rodzinnej, neonatologii i pediatrii rekomendują w związku z koronawirusem odroczenie szczepień obowiązkowych dzieci.

13:54 Litrowe płyny do dezynfekcji od Orlenu już na stacjach

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek poinformował, że pierwsza partia płynu do dezynfekcji rąk w opakowaniach 1-litrowych dociera już na stacje paliw spółki.

13:30 Minister finansów: Polska jest gotowa tymczasowo zawiesić stabilizującą regułę wydatkową

Polska jest gotowa tymczasowo zawiesić stabilizującą regułę wydatkową, która ogranicza wydatki budżetu - powiedział agencji Bloomberg minister finansów Tadeusz Kościński. Dodał, że polska gospodarka może wpaść w recesję, jeśli wpływ wirusa nie wygaśnie do maja-czerwca.

13:11 Biedronka: do 100 zł transakcje zbliżeniowe bez PIN-u

Biedronka od piątku wprowadza możliwość zapłaty zbliżeniowej za zakupy do 100 zł bez konieczności potwierdzania kodem PIN - poinformowała firma. Jak dodano, ponad 6,7 tys. terminali zostało dostosowanych do nowego limitu, a kolejne dołączą w weekend.

13:00 Koronawirusowa promocja na stacjach paliw

Antywirusowe „zamknięcie gospodarki” poskutkowało najgwałtowniejszym we współczesnej historii spadkiem detalicznych cen paliw w Polsce. Sprawdź, za ile wkrótce zatankujesz paliwo.

12:40 Gowin: Będą nowe rozwiązania dla przedsiębiorców

Przedsiębiorców proszę o kilkadziesiąt godzin cierpliwości. Będą nowe rozwiązania, nad którymi przez cały czas pracujemy - poinformował w piątek wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

11:30 Netflix obniża jakość filmów na 30 dni

W czasach koronawirusa Netflix obniża jakość streamingu. Komisarz Breton zwrócił się do właściciela platformy czasowe usunięcie opcji HD. Europejskie sieci telekomunikacyjne są przeciążone.

11:02 W Europie już więcej zakażonych niż w Chinach

W czterech krajach UE najbardziej dotkniętych epidemią: we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech i Francji, odnotowano dotąd łącznie ponad 85 tys. zakażeń koronawirusem, czyli więcej niż w Chinach – wynika z najnowszych danych Światowej Organizacji Zdrowia.

10:54 Kolejna branża pokiereszowana przez koronawirusa

W wyniku pandemii koronawiusa problemy ze spłatą może mieć nawet do 50 proc. aktywnych klientów firm pożyczkowych, a ponad 80 proc. instytucji pożyczkowych spodziewa się z problemów z dostępem do finansowania - wynika z badania wśród firm.

10:00 Powstanie fundusz pożyczkowy dla MŚP o wartości 400 mln zł

MFiPR oraz BGK planują uruchomienie nowego funduszu pożyczkowego o wartości co najmniej 400 mln zł dla firm, które mogą mieć problemy w związku z koronawirusem - poinformował w piątek resort funduszy i polityki regionalnej.

09:40 Spadki sprzedaży w branży turystycznej sięgają 60-70 proc.

Wobec spadków sprzedaży w branży turystycznej sięgających 60-70 proc., ministerstwo finansów wprowadza niższe ubezpieczenie firm turystycznych.

09:32 Zbliżeniowo bez PIN-u do 100 zł. Które banki są gotowe?

Kolejne instytucje informują o podnoszeniu limitu płatności bezstykowych. Za zakupy do 100 zł będzie można zapłacić bez konieczności dotykania terminala i wpisywania PIN. Informujemy o tym, które banki są już gotowe.

09:29 Sasin: Sprzedaż benzyny na stacjach Lotosu i PKN spadła praktycznie o połowę

Na stacjach benzynowych Lotosu i PKN Orlen sprzedaż benzyny spadła praktycznie o połowę - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

08:56 YouTube obniży jakość filmów, aby uniknąć przeciążenia internetu

YouTube pójdzie za radą Komisji Europejskiej i obniży domyślną jakość wyświetlania filmów na swojej platformie - poinformowała spółka w piątek. Powodem decyzji są obawy o przeciążenie sieci w związku z epidemią koronawirusa.

07:48 Wiceminister rolnictwa zakażony koronawirusem

W czwartek okazało się, że jeden z wiceministrów rolnictwa jest zakażony koronawirusem, całe kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostało poddane kwarantannie - poinformował w piątek w TVP Info szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

07:41 Samochody na granicy z Niemcami i Czechami odprawiane są na bieżąco

Na bieżąco odprawiane są samochody na dolnośląskich przejściach granicznych z Niemcami i Czechami. Jeszcze w czwartek, szczególnie po niemieckiej stronie przy przejściu w Jędrzychowicach na A4, tworzyły się tam duże korki.

06:00 Biedronka, Lidl i inni dadzą premię za pracę w czasie epidemii

Pracownicy Lidla, Biedronki, Kauflandu czy Netto otrzymają premie za pracę w czasie epidemii.

Jest życie poza koronawirusem

18:14 Getin Holding ma umowę sprzedaży Carcade

Getin Holding zawarł umowę sprzedaży 100 proc. rosyjskiej spółki Carcade za 2,93 mld rubli, co - według piątkowego, średniego kursu NBP - oznacza kwotę 159,87 mln zł - podała spółka w komunikacie

12:20 CD Projekt najważniejszą spółką na GPW

CD Projekt stał się liderem, jeżeli chodzi o udział zarówno w indeksie WIG, jak i WIG20. Oznacza to zatem, że producent "Wiedźmina" i "Cyberpunka" ma obecnie największy wpływ na warszawską giełdę.

11:02 Tym będą żyły rynki: wirus rządzi światem

W nowym tygodniu niezmiennie najważniejsze będą dane o liczbie zarażeń i zgonów wywołanych koronawirusem. W ich cieniu pozostaną informacje z gospodarek i spółek.

10:58 CCC wierzy w sukces emisji akcji

Grupa CCC, której większość sklepów stacjonarnych została czasowo zamknięta z powodu epidemii, widzi mocne wzrosty sprzedaży internetowej i stawia na dalszy rozwój tego kanału - poinformowali PAP Biznes członkowie zarządu.

10:10 Sprzedaż detaliczna wystrzeliła już przed epidemią

Lutowe statystyki dotyczące sprzedaży detalicznej pokazały wzrost znacznie wyższy od oczekiwań ekonomistów. Ze względu na epidemię istotne będą także dane za trwający miesiąc.

10:00 Budownictwo w lutym jeszcze rosło

Wartość produkcji budowlano-montażowej w lutym była wyższa niż przed rokiem – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

09:20 JSW skupia się na intensyfikacji sprzedaży i poprawie efektywności

Jastrzębska Spółka Węglowa, której zysk netto w 2019 roku spadł do prawie 650 mln zł, skupia się na intensyfikacji sprzedaży i poprawie efektywności operacyjnej i kosztowej - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

08:48 Bańka na nieruchomościach? BIK: Obawy nie znajdują potwierdzenia w rynku kredytowym

Obawy o powstaniu bańki na rynku nieruchomości nie znajdują potwierdzenia w rynku kredytowym - ocenia Biuro Informacji Kredytowej w materiale poświęconym trendom na rynku kredytowym.

06:00 Ceny nowych samochodów wystrzeliły. Które marki podrożały najmocniej?

Średnio o ponad 13 tys. zł podrożały w ciągu roku nowe samochody. W lutym za auto z salonu trzeba było zapłacić średnio 119 tys. zł – wynika z danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. Które marki podrożały najmocniej, a gdzie można liczyć na przeceny?

Marcin Dziadkowiak