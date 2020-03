Sasin: Sprzedaż benzyny na stacjach Lotosu i PKN spadła praktycznie o połowę

Na stacjach benzynowych Lotosu i PKN Orlen sprzedaż benzyny spadła praktycznie o połowę - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

"Wczoraj rozmawiałem z prezesami spółek paliwowych - PKN Orlen, Lotos - jest bardzo wyraźny spadek sprzedaży benzyny na stacjach benzynowych, o połowę praktycznie i to mimo tej bardzo niskiej ceny" - powiedział w TVP1 Sasin.

"(...) te skutki na pewno będą - co do tego nie ma żadnych wątpliwości - pewnie nie dla wszystkich takie same. W sferze spółek Skarbu Państwa będą negatywne skutki, tak jak i dla sektora prywatnego" - dodał.

Wicepremier pytany o to, czy epidemia koronawirusa odbije się na spółkach Skarbu Państwa, odpowiedział, że negatywne skutki na pewno będą. "Co do tego nie ma żadnej wątpliwości" - przyznał.

Sasin wskazał, że "spółką, która jest w najtrudniejszej sytuacji", jest PLL LOT. "To spółka, która praktycznie teraz nie działa. Wszystkie loty pasażerskie, ale również loty towarowe, praktycznie zamarły" - mówił.

seb/ ana/