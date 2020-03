"Pacjent zero" opuścił szpital

Pierwszy w Polsce pacjent, u którego zdiagnozowano koronawirusa, opuścił w piątek Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze (woj. lubuskie). 66-letni Mieczysław Opałka przybywał w placówce od początku marca.

"Chciałbym mieć teraz troszeczkę spokoju. Dziękuję całemu personelowi (...) Jestem całkowicie zdrowym człowiekiem" - powiedział w piątek dziennikarzom Mieczysław Opałka, pierwszy w Polsce pacjent zakażony koronawirusem. Dodał, że pobrane od niego próbki posłużą lekarzom do dalszego badania koronawirusa.

Według lekarzy oddziału zakaźnego Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, 66-latek został wyleczony z koronawirusa. "Zdaniem lekarzy pacjent mógł opuścić placówkę w piątek" - zapewnił Robert Kowalik z biura zarządu Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

W celu upewnienia się co do stanu zdrowia pacjentowi przed wyjściem wykonano dodatkowo cztery badania. "Jest zdrowy" - podkreślił Robert Kowalik. Dodał, że były już pacjent szpitala nie wymaga kwarantanny.

Pacjent "zero" to pierwsza osoba w Polsce, u której zdiagnozowano zakażenie koronawirusem. O jego zdiagnozowaniu 4 marca poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski. 66-letni mieszkaniec miejscowości Cybinka (woj. lubuskie) przyjechał do Polski z Niemiec, z Westfalii, gdzie brał udział w imprezie karnawałowej. Mężczyzna wrócił do kraju autobusem, dlatego służby sanitarne musiały zlokalizować wszystkich pasażerów, którzy z nim jechali. (PAP)

Autorzy: Szymon Kiepel, Ewa Bąkowska

szk/ bak/ robs/