Rząd wprowadził stan epidemii

Wprowadzamy dzisiaj stan epidemii, który daje nowe prerogatywy, ale też nakłada na nas nowe obowiązki - poinformował premier Mateusz Morawiecki podczas piątkowej konferencji prasowej. Szkoły będą zamknięte do Wielkanocy, a zasiłek wydłużony. Wzrośnie też kara za złamanie kwarantanny.

"Żeby zapobiegać kolejnym rozprzestrzenianiom się, ograniczać to, wdrażać odpowiednie zasady, także w obszarze kwarantanny, wprowadzamy dzisiaj stan epidemii" - oświadczył premier. Jak dodał, daje on nowe prerogatywy, ale też "nakłada na nas nowe obowiązki".

"To jest oczywiście decyzja trudna - ogłoszenie stanu epidemii w kraju, ale myślę, że obecna sytuacja, gdy popatrzymy na wzrosty w krajach takich jak Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy, popatrzymy na liczbę osób, które umierają codziennie, to myślę, że te trudne decyzje, te ważne i niezwykle odpowiedzialne zachowania wszystkich Polaków, są tak naprawdę decyzjami ratującymi czyjeś życie" - powiedział Szumowski na konferencji prasowej w KPRM.

Stan epidemii. Co to takiego? Stan epidemii to stopień wyżej od stanu zagrożenia epidemicznego. Daje on możliwość wprowadzenia "strefy zero". To obszar bezpośrednio wokół ogniska wirusa, który w stanie epidemii podlega ścisłym ograniczeniom i kontroli. Może to być miasto lub region. Wśród praktycznych konsekwencji może być zamknięcie miast, zakaz wyjazdu lub wyjazdu. Analogicznie do czerwonych stref we Włoszech. Wśród ograniczeń można wymienić: ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,

ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów i produktów spożywczych,

ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,

zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń,

obowiązkowe zabiegi sanitarne,

nakaz udostępnienia lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych,

obowiązek przeprowadzenia szczepień.

Lekcje wstrzymane do Wielkanocy

"Podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu lekcji do Świąt Wielkiejnocy. To trudna decyzja, ale ważna i potrzebna, żeby nie doszło do bardzo szerokiego rozprzestrzeniania się koronawirusa" - przekazał na konferencji prasowej szef rządu. - W związku z przedłużeniem okresu zawieszenia lekcji zostanie też wydłużony 14-dniowy zasiłek na opiekę nad dziećmi - dodał Mateusz Morawiecki.

Rządowa specustawa ws. koronawirusa wprowadziła rozwiązanie zapewniające rodzicom prawo do skorzystania z dodatkowych 14 dni zasiłku opiekuńczego (niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki). Przysługuje on rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym. Jednak można go otrzymać tylko na dziecko poniżej 8. roku życia.

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019-2020 przerwa w nauce z okazji Świąt Wielkanocnych ma potrwać od 9 do 14 kwietnia.

Wcześniej zgodnie z decyzją rządu wszystkie placówki oświatowe w kraju miały być zamknięte do 25 marca. To oznacza, że nie odbywają się w nich zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, z wyjątkiem m.in. tych w podmiotach leczniczych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Nauczyciele mają być w gotowości do pracy. MEN zaleca, by prowadzili z uczniami zajęcia zdalnie. Zawieszenie zajęć dotyczy też żłobków, klubów dziecięcych i uczelni.

Ogłoszenie stanu epidemii w Polsce nie zmienia terminarza egzaminów w szkołach.

Ponad 400 zakażonych w Polsce, pięć ofiar śmiertelnych Najnowsze dane mówią, że w Polsce potwierdzono dotąd 411 przypadków koronawirusa. Pięć z tych osób zmarło. Nie wykluczamy przedłużenia okresu społecznej kwarantanny - mówił w środę minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Kara za złamanie kwarantanny rośnie do 30 tys. zł

Premier podkreślił, że przestrzeganie zasad kwarantanny to rzecz fundamentalna. Jak mówił, dzisiaj Chińczycy czy Tajwańczycy mogą wracać do pracy, bo bardzo surowo traktowali reguły kwarantanny.

"Wprowadzamy również zarówno podwyższone kary, bardziej surowe kary - z 5 tys. zł na 30 tys. zł, ale także wprowadzamy mechanizmy śledzenia tego, czy dany człowiek przebywa rzeczywiście w domu pod adresem, który zadeklarował" - poinformował szef rządu.

Minister Szumowski zaznaczył też, że osobom objętym kwarantanną trudno jest w niej funkcjonować, ale jest ona konieczna. "Wiemy, że to jest dla wszystkich państwa bardzo trudny czas i ciężki czas, ale z drugiej strony dzięki tej dyscyplinie, dzięki temu, że nie wychodzimy na ulice możemy uratować komuś życie. Możemy spowodować, że będzie respirator dla osoby starszej, że będzie miejsce w szpitalu dla chorego i że zdążą wszystkie służby, lekarze, pielęgniarki, ratownicy, diagności leczyć pacjentów i nie być sami zarażeni" - tłumaczył Szumowski.

Dodał, że obecnie wracających z kwarantanny czeka prostsza procedura. "Uregulowaliśmy sprawy zwolnień; wszyscy teraz wracający z kwarantanny będą w sposób bardziej uproszczony i łatwy uzyskiwali wszystkie te środki, które do tej pory miały osoby kierowane na kwarantannę przez służby sanitarne oraz w systemach zdrowia - przez system eWUŚ; będzie wiadomo, który pacjent powinien być w kwarantannie, jeżeli zgłosi się do lekarza" - tłumaczył.

Przypomniał też, że 99,5 proc. osób objętych kwarantanną przestrzega jej. "To pokazuje, że Polacy są naprawdę narodem, który potrafi reagować w sytuacjach bardzo poważnego kryzysu" - dodał Szumowski.

Rząd przymierza się do wprowadzenia cen regulowanych odgórnie na niektóre kategorie produktów - powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Jak podkreślił szef MZ, "odgórne regulowanie cen produktów jest zawsze bardzo delikatną operacją". "Myśmy w tej chwili zlecili analizy, jak w ogóle kształtowały się ceny tych poszczególnych kategorii produktów w przeciągu ostatniego roku. Dostaniemy je niezwłocznie i będziemy przymierzali się wtedy do publikacji takich cen regulowanych odgórnie" - poinformował. Uspokoił także, że "wprowadziliśmy zmiany doprecyzowujące ograniczenia w branży transportowej, w galeriach handlowych czy przedsiębiorstwach. Tu zgodnie z tym, co zapowiadał premier wielokrotnie, zostaną otwarte w galeriach handlowych sklepy spożywcze, apteki, będzie również można kupić środki czystości".

W środę premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że poprzez ustawę "antylichwiarską" prowadzona będzie walka z sytuacją, w której ceny w sklepach "są czasem kilkukrotnie wyższe niż kilka dni temu". "To jest żerowanie na obecnej sytuacji pandemii, żeby temu zapobiegać, chcemy doprowadzić do sytuacji, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta i inne urzędy regulujące ceny, będą czuwały we właściwy sposób nad rynkiem od strony cen proponowanych przez przedsiębiorców" – powiedział.

Minister oraz wojewodowie mogą oddelegować do walki z koronawirusem

"W dzisiejszym dniu ponad 50 osób zostało zarażonych, 900 osób jest hospitalizowanych, kilkadziesiąt tysięcy osób jest w kwarantannie. To upoważnia mnie do podpisania rozporządzenia wspólnie z ministrem spraw wewnętrznych i administracji, ogłaszającego stan epidemii w Polsce" - oświadczył minister Szumowski na konferencji prasowej z udziałem premiera Mateusza Morawieckeigo oraz szefa MEN Dariusza Piontkowskiego.

Minister poinformował, że oznacza to, iż "stosując ustawę o chorobach zakaźnych minister zdrowia na terenie Polski, a wojewodowie na terenie swoich województwo mogą wyznaczyć role personelu medycznego, ale także innych osób w zwalczaniu epidemii"

"Można po prostu delegować kogoś do pracy na danym obszarze, który jest niezbędny, aby powstrzymać epidemię koronawirusa" - dodał Szumowski.

"W ciągu kilku dni spodziewamy się nawet 10 tysięcy zachorowań"

Te najbliższe, kolejne 2, 3 tygodnie do świąt, muszą być tygodniami pełnej społecznej dyscypliny. W ten sposób chronimy jedni drugich i taka społeczna izolacja bardzo pomaga - mówił w piątek premier Mateusz Morawiecki. "Będziemy mieli w najbliższych dniach 1.000-2.000 chorych, w ciągu kilkunastu dni to może być 10.000. Mówienie, kiedy to się skończy jest niepoważne, to jest gdybanie" - dodał minister Szumowski.

Premier podczas konferencji prasowej w KPRM mówił, że obecna sytuacja w Polsce związana z epidemią koronawirusa to "egzamin z odpowiedzialności, który wszyscy przeżywamy". "Robimy to w dużym stopniu dla nas samych, dla wszystkich Polaków, ale w szczególności dla osób starszych, dla seniorów" - podkreślał.

Powołując się na dane statystyczne z Europy szef rządu podkreślał, że seniorzy są bardzo narażeni na skutki koronawirusa. "Ta nasza kwarantanna narodowa, a jednocześnie ta tęsknota za normalnością, nie może oznaczać tego, że będziemy luzowali sobie nasze reguły. Nie, te najbliższe, kolejne dwa, trzy tygodnie do świąt, muszą być tygodniami pełnej społecznej dyscypliny. W ten sposób chronimy jedni drugich i taka społeczna izolacja bardzo pomaga" - podkreślał.

Jak podało w piątek Ministerstwo Zdrowia, liczba zakażonych wirusem SARS-CoV-2 w Polsce wzrosła do 411, po tym, gdy wykryto go u kolejnych 33 osób. W wyniku COVID-19 umarło 5 pacjentów

autorzy: Grzegorz Bruszewski, Rafał Białkowski, Karolina Kropiwiec, Marzena Kozłowska, Daria Porycka