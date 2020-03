Sprzedaż detaliczna wystrzeliła już przed epidemią

Lutowe statystyki dotyczące sprzedaży detalicznej pokazały wzrost znacznie wyższy od oczekiwań ekonomistów. Ze względu na epidemię istotne będą także dane za trwający miesiąc.

Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących była o 7,3 proc. wyższa niż w lutym 2019 r. oraz o 0,5 proc. wyższa niż w styczniu 2020 r. – poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Wzrost sprzedaży widać także w dynamice w cenach stałych, która sięgnęła 9,6 proc. wobec 5,7 proc. przed miesiącem. Ekonomiści spodziewali się przyspieszenia jedynie do 5,9 proc.

- Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” najwyższy wzrost w lutym 2020 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. (w cenach stałych) zaobserwowano w przedsiębiorstwach handlujących pojazdami samochodowymi, motocyklami, częściami (o 6,9 proc. wobec wzrostu o 5,0 proc. przed rokiem ) – czytamy w komentarzu GUS.

- Spośród grup o niższym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” wyższy niż przeciętny wzrost odnotowano w jednostkach zaklasyfikowanych do grup: „tekstylia, odzież, obuwie” (o 13,0 proc.); „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” (o 12,5 proc.); „meble, rtv, agd” (o 9,2 proc.).

Tym razem GUS nie podał danych z kategorii „pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach”, do której zaliczane są m.in. sprzedaż w sklepach wielkopowierzchniowych. Fakt ten został skomentowany opisem: „Brak informacji lub konieczność zachowania tajemnicy statystycznej”.

Już teraz możemy być niemal pewni, że również marcowe dane o sprzedaży detalicznej pokażą wystrzał w niektórych kategoriach, zaś w innych silnie spadną. Świadczy o tym chociażby zestaw danych opublikowanych przez PKO BP. Wynika z niego, że w marcu wartość transakcji kartami płatniczymi w sklepach spożywczych była wyższa niż w trakcie zakupów przed świętami Bożego Narodzenia.

On Wednesday last week rising amount of infections in Poland triggered intensive shopping in food stores, pharmacies and drugstores. In food stores the number and value of transactions slightly exceeded the pre-Christmas shopping spree. pic.twitter.com/nXLCo08NeO