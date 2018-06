Prezydent podpisał nowelę wydłużającą termin wejścia w życie obowiązkowych e-zwolnień

Wydłużenie okresu, w którym możliwe jest dwutorowe wystawianie zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy w formie papierowej i elektronicznej z 30 czerwca do 30 listopada br. zakłada nowelizacja ustawy, którą w piątek podpisał prezydent Andrzej Duda.

O decyzji prezydenta poinformowała Kancelaria w sobotę.

Obecnie obowiązujące przepisy przewidują, że papierowe zwolnienia przejdą do historii od 1 lipca - od tego dnia lekarze mieliby wystawiać zwolnienia wyłącznie elektronicznie. Lekarz ma obecnie wybór między wystawieniem tradycyjnego, papierowego zwolnienia, a wprowadzeniem do systemu informatycznego zwolnienia elektronicznego.

Przepisy zawarte w podpisanej przez prezydenta ustawie przesuwają czas obowiązywania tego rozwiązania do 30 listopada.

Upowszechnienie e-zwolnień ma pomóc w kontroli najkrótszych, kilkudniowych zwolnień, ponieważ informacja o ich wystawieniu trafi do ZUS i pracodawcy natychmiast. Obecnie papierowe zwolnienie trzeba dostarczyć pracodawcy w ciągu siedmiu dni, tyle samo czasu ma lekarz na przekazanie go do ZUS.

Ponadto ustawa zmienia termin uchylenia przepisu, na którego podstawie prezes KRUS dokonuje zwrotu ZUS kosztów związanych z wyprodukowaniem i dystrybucją druków zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z 1 lipca na 1 grudnia br.

Z danych ZUS wynika, że przez ostatnie dwa lata, od 1 stycznia 2016 r., lekarze wystawili 1,76 mln zwolnień w formie elektronicznej na 19-20 mln wystawianych rocznie zwolnień papierowych.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

autor: Paweł Dembowski