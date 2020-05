Najbardziej wyczekiwane polskie gry na Steam

Na premiery „Cyberpunka 2077” oraz „Dying Light 2” czeka cały świat. Nie są to jednak jedyne polskie gry, które jeszcze przed wydaniem zdobyły mnóstwo fanów. Przyglądamy się tym, które wzbudzają najwięcej zainteresowania.

Polskie produkcje zdominowały ranking najbardziej wyczekiwanych gier na świecie. Na czele globalnej listy życzeń na platformie Steam dwa pierwsze miejsca przypadają produkcjom tworzonym przez nasze rodzime studia – CD Projekt oraz Techland. Na bardzo wysokich miejscach znajduje się również wiele innych gier, za których produkcję odpowiadają mniejsze spółki, w dużej mierze notowane na polskiej giełdzie. Na dzień 8 maja 2020 roku tylko w pierwszej setce tak zwanej wishlisty Steam znajdziemy zatem aż kilkanaście naszych produkcji. Na które z nich szczególnie warto teraz zwrócić uwagę?

Polskie gry na czele rankingu

Oczywiście premierą, na którą wszyscy najmocniej czekają jest „Cyberpunk 2077”. Zgodnie ze zwiastunem pokazanym w czerwcu na konferencji Microsoftu, gra do sklepów miała trafić 16 kwietnia 2020 roku. Podczas ogłoszenia tej informacji na scenie obecny był Keanu Reeves, ubrany w koszulkę z nowego sklepu CD Projektu, co z pewnością zapadnie na długo w pamięć fanom produkcji. Na początku obecnego roku okazało się jednak, że przedstawiona wtedy data premiery nie jest możliwa do zrealizowania i gra będzie dostępna dopiero 17 września 2020 roku. - Decyzja uzasadniona jest potrzebą zapewnienia dodatkowego czasu na prace związane z testowaniem gry, usunięciem usterek i nadaniem jej ostatecznego szlifu – poinformowała wtedy spółka w komunikacie.

- Gra jest kompletna i można ją przejść od początku do końca, czeka nas jednak jeszcze wiele pracy. Night City jest ogromne, zróżnicowane, pełne przygód; biorąc pod uwagę jego skalę i złożoność uznaliśmy, że potrzebujemy więcej czasu, aby zakończyć testowanie, usunąć usterki i nadać grze ostateczny szlif. Chcemy, aby „Cyberpunk 2077” był ukoronowaniem naszej pracy na obecnej generacji konsol. Dzisiejsza decyzja da nam kilka cennych miesięcy, których potrzebujemy, by gra mogła zasłużyć na miano doskonałej – napisali z kolei na Twitterze Marcin Iwiński oraz Adam Badowski. W międzyczasie kłopoty finansowe dopadły jednak wydawcę „Cyberpunka”, a ponadto wybuchła pandemia koronawirusa. Kolejna data premiery ma być jednak niezagrożona.

Druga pozycja na liście życzeń Steam przypada grze „Dying Light 2” tworzonej przez wrocławski Techland. Pierwsza część gry o przetrwaniu w świecie zombie została świetnie przyjęta i choć od premiery minęło już pięć lat, spółka nadal świetnie na niej zarabia. Niedawno Techland podał, że zagrało w nią już ponad 18 mln osób. Według ostatniego raportu - za 2018 rok - przychody spółki sięgnęły 182 mln zł, były zatem o połowę niższe niż CD Projektu. Więcej o samym Techlandzie i ich ewentualnych planach debiutu na giełdzie można przeczytać w relacji Adama Torchały z wizyty w ich nowym biurze.

Pierwsza pięćdziesiątka

Bardzo wysokie miejsca zajmują także trzy inne polskie gry. Na najniższym stopniu podium najbardziej wyczekiwanych polskich gier na Steam jest w tej chwili „Outriders”, której premiera planowana jest już na lato tego roku. Za jej produkcję odpowiada studio People Can Fly, które podobnie jak Techland nie jest jeszcze notowane na giełdzie. Twórcy m.in. słynnego „Painkillera” przez pewien czas znajdowali się pod kontrolą Epic Games, kiedy to pracowali chociażby przy produkcji gry „Fortnite”. Praca na zlecenie międzynarodowego brandu zaczęła ich jednak uwierać i po udanym wykupieniu z rąk Amerykanów stali się ponownie jednym z najciekawszych przedstawicieli polskiego gamingu.

Dużą popularnością cieszą się także dwie produkcje, które wyda PlayWay: „Builders of Egypt” oraz „Bum Simulator”. Ta pierwsza gra to strategia ekonomiczna typu city-building rozgrywającą się w dolinie Nilu, przy której wydawaniu swój udział będzie miała także notowana na NewConnect spółka CreativeForge Games. „Bum Simulator” to z kolei w wolnym tłumaczeniu symulator żula, który musi przetrwać na ulicy. Zgodnie z kalendarzem premier obie gry powinny się pojawić w 2020 roku, dokładne daty nie zostały jednak jeszcze podane.

Miejsca 51-75 na Steam

Tuż za pierwszą pięćdziesiątką znajdują się kolejne rodzime produkcje. W większości za ich produkcję i/lub wydanie odpowiadają spółki zależne PlayWaya lub on sam. Mowa tu m.in. o premierach takich gier jak „House Flipper - HGTV DLC” (premiera już 14 maja 2020), „Junkyard Simulator” (pierwsze półrocze 2020), „Mr. Prepper” (data nieznana) oraz „The Tenants” (data nieznana). Nie można tu także zapomnieć o dwóch mocnych produkcjach od giełdowego Movie Games, które również należy do grupy PlayWaya, a niedawno ogromny sukces osiągnęła jego gra „Drug Dealer Simulator”. Obecnie Movie Games pracuje nad cieszącymi się sporym zainteresowaniem produkcjami „Lust from Beyond” i „Alaskan Truck Simulator”.

Równie wysoką pozycję w rankingu zajmuje także gra „Ghostrunner” od giełdowego One More Level, która ma się pojawić jeszcze w tym roku. W dniach 6-13 maja 2020 roku udostępniona na Steam została darmowa wersja demo tej produkcji, a o samej grze nieco więcej pisaliśmy w tekście „Nie tylko CD Projekt. Powstanie więcej polskich cyberpunków”. Warta uwagi jest ponadto produkcja „King’s Bounty II”, nad którą pracuje 1C Entertainment, czyli międzynarodowa grupa z polską siedzibą, która jeszcze do niedawna rozważała debiut na GPW.

Poczekalnia do światowej czołówki

W pierwszej setce najbardziej wyczekiwanych gier na świecie znalazły się ponadto „I Am Your President” od PlayWaya, dodatek „Dying Light – Hellraid” od Techlandu oraz „Total Tank Simulator” od planującego giełdowy debiut Noobz from Poland. Premiera tej ostatniej produkcji planowana jest już na 20 maja 2020 roku. Właśnie w przedziale miejsc 76-100 znajdował się tuż przed niedawną premierą wczesnego dostępu również „Drift21” od studia ECC Games. Pozwala to nieco porównać skalę pozostałych gier, choć sam „Drift21” ostatecznie raczej rozczarował inwestorów. Wiele polskich gier ponadto dobija się wciąż do tej światowej czołówki. Najbliżej wejścia do pierwszej setki są… pozostałe gry z grupy PlayWaya. Nie sposób wymienić tu wszystkich, lecz są wśród nich m.in. „Occupy Mars: The Game”, „Ship Builder Simulator”, „Crime Scene Cleaner” i „Farm&Fix 2020”.

Jak widać, najbliższy czas będzie obfitował w wiele premier gier od polskich spółek, które z całą pewnością warto będzie śledzić. Nie da się jednak ukryć, że giełdowa sytuacja w całej branży gamingowej prawdopodobnie będzie mocno uzależniona od „Cyberpunka”, a jego sukces lub porażka może się stać dla inwestorów wyznacznikiem do określania dalszego potencjału pozostałych producentów gier na GPW, a w efekcie do ustalenia ich wycen.

Adam Hajdamowicz