CD Projekt otworzy sklep. Akcje najdroższe od sierpnia

Dzięki kolejnej wzrostowej sesji giełdowa wartość CD Projektu przekroczyła już 20 mld zł. Tymczasem spółka poinformowała, że ma w planach otwarcie sklepu. I nie chodzi tu o sprzedaż gier.

- Czekaliśmy, aż skończy się Prima Aprilis, by móc podzielić się z Wami wspaniałą wiadomością: w najbliższych tygodniach otworzymy CD Projektowy sklep! Miejcie oczy otwarte, kolejne informacje niebawem! - taki wpis pojawił się dziś na oficjalnym koncie twitterowych CD Projekt RED. I o ile jeszcze wczoraj można byłoby go uznać za żart, dziś spółka sama zaznacza, że nie jest to Prima Aprilis. Zapowiedź można więc traktować jak najbardziej poważnie.

We've been waiting for #AprilFools to be over to share this good news with you — we're opening CD PROJEKT RED Store in the following weeks!



Keep your eyes open for updates! — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) April 2, 2019

Co istotne nie będzie to sklep z grami. Taki zresztą CD Projekt już ma, sprzedażą gier spółka zajmuje się bowiem poprzez własną platformę GOG. Przedstawiciele CD Projektu pozostają tajemniczy, jednak w późniejszych tweetach doprecyzowali, że chodzi o - tu cytat - "merchandise store". Choć to pojęcie dość szerokie, można się domyślać, że chodzi o swego rodzaju sklep z gadżetami dla fanów. Te będą związane zapewne z "Wiedźminem" i/lub "Cyberpunkiem". To jednak już tylko domysły, komunikat był bowiem bardzo lakoniczny, niewątpliwie jednak otwarcie tego typu sklepu wydaje się naturalnym ruchem dla spółki, która posiada znane marki i ma ogromne grono fanów.

Tymczasem na giełdzie akcje CD Projektu są obecnie najdroższe od sierpnia 2018 roku. We wtorek około 15:30 drożeją o 3,5 proc., a przecież mocne wzrosty na CD Projekcie obserwowaliśmy i wczoraj i w drugiej części zeszłego tygodnia. Paliwa do wzrostów dodała spółce konferencja po publikacji wyników finansowych. I nie chodzi tylko o to, że zysk w IV kwartale przebił oczekiwania analityków o 27 proc. Inwestorom spodobała się zapowiedź mobilnego "Gwinta", zaś stwierdzenie prezesa, że "Targi E3 to najlepszy moment na ogłaszanie premier dużych gier" rozbudziły nadzieję, że w czerwcu, właśnie na E3, poznamy datę premiery "Cyberpunka 2077".

W efekcie ostatnich wzrostów łączna giełdowa wycena CD Projektu przekroczyła poziom 20 mld zł, co daje "Redom" tytuł 9. największej spółki na GPW. CD Projekt w oczach inwestorów jest wart więcej niż tacy giganci jak Polska Grupa Energetyczna, mBank, Cyfrowy Polsat, Lotos czy CCC. Przypomnijmy jednak, że latem 2018 roku producent "Wiedźmina" wyceniany był jeszcze wyżej. Rekordowe 21,3 mld zostało zanotowane w sierpniu.

Źródło:

Adam Torchała