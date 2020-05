"Drift21" póki co rozczarowuje. Mocne spadki ECC Games

Na Steamie można już kupić tzw. wczesny dostęp do gry "Drift21" studia ECC Games. Pierwsze spotkanie z grą, póki co rozczarowało jednak inwestorów, a akcje producenta notują mocne spadki.

Aż o 23 proc. tanieją na piątkowej sesji akcje ECC Games. Choć momentami skala przeceny sięgała nawet 40 proc. Tak gwałtownej reakcji inwestorów nie sposób nie powiązać z wczorajszym debiutem gry "Drift21". To flagowy produkt ECC Games, który od 7 maja znalazł się w tzw. wczesnym dostępie. Gracze mogą kupić grę, studio informuje jednak, że jest jeszcze ona nie w pełni ukończona.

Inwestorów najprawdopodobniej rozczarował odbiór gry. Na platformie Steam oceny są mieszane. W piątek o godzinie 11:30 57 proc. z 151 recenzji poleca grę. Pozostałe 43 proc. to oceny negatywne. To spory odsetek "negatywów", jak na tę platformę. Gracze chwalą wprawdzie część garażową, ale zwracają uwagę na toporność modelu jazdy. A przecież "Drift21" miał być "realizacją marzeń fanów driftu". Bez dobrego modelu jazdy, gra nie przekona do siebie graczy.

Warto jednak pamiętać, że to wciąż "wczesny dostęp". Model ten zakłada, że producent udostępnia niedopracowaną grę, by wsłuchując się w sugestie graczy nadać jej właściwe ostatnie szlify. Oceniany obecnie produkt nie jest więc produktem finalnym. Być może w momencie pełnoprawnej premiery gra będzie bardziej przekonująca. Historia polskiego gamingu zna już przypadki, gdy gra po pierwszym słabym wrażeniu, później przekonywała graczy i dzięki poprawkom pozyskiwała dobre recenzje.

Istotne jednak, że zarzuty dotyczą fizyki jazdy, co dużo trudniej poprawić, niż np. trasy, części, czy modele samochodów. W kilku komentarzach gracze wskazują także, że "wczesny dostęp" to dość mocne słowa, gra jest bowiem - ich zdaniem - na bardzo wstępnym etapie rozwoju i nie powinna być jeszcze udostępniana. Próbka ocen - 151 - jest jednak wciąż niewielka, przez co mniej miarodajna i bardziej podatna na kilka skrajnych opinii.

Zresztą do tej pory niewielu graczy skusiło się na grę. Choć według danych SteamDB tytuł obserwuje 21 tys. osób, w szczytowym momencie grało w niego ledwie 827 graczy. Inwestorzy powinni na bieżąco śledzić napływające opinie i statystyki, szczególnie po aplikowanych przez ECC Games poprawkach. Sytuacja jest bowiem obecnie dość dynamiczna.

Warto dodać, że saga z "Driftem" ciągnie się już przeszło trzy lata. Warto przypomnieć, że ECC Games pierwotnie planowało wydać grę jako "Drift19". Gra miała pojawić się w listopadzie 2019 roku, ale zablokowano ją ze względu na opinię zespołu głównego akcjonariusza ECC i wydawcy gry - PlayWaya. - Zarząd Spółki otrzymał od wydawcy gry PlayWay S.A. informacje, że gra posiada duży potencjał sprzedażowy, a rozpoczęcie sprzedaży na obecnym etapie mogłoby negatywnie wpłynąć na opinie pierwszych użytkowników i przełożyć się na niewykorzystanie w pełni możliwości sprzedażowych tytułu - poinformowano wówczas.

Innymi słowy, ówczesnemu wydawcy (później rolę tę powierzono firmie 505 Games) nie spodobała się jakość produktu dostarczonego przez ECC Games. Jako że do premiery był — od publikacji komunikatu — ledwie tydzień, wejście projektu na sklepowe półki trzeba było opóźnić. "19" z tytułu zatem się zdezaktualizowała. Po zmianie na "20" szybko zdecydowano jednak, że lepszym wyjściem będzie "21". Tak oto "Drift19" stał się "Driftem21". Choć właśnie miała miejsce premiera "wczesnego dostępu", wciąż nie wiadomo, kiedy pojawi się pełna wersja gry.

Saga z "Driftem" znacząco wpływała na notowania ECC Games. Spółka pojawiła się na giełdzie w lutym 2019 roku z perspektywą ważnej premiery w listopadzie. Debiut odbył się po cenie 2,38 zł, w listopadzie, po przełożeniu premiery, kurs spadł jednak poniżej 1,8 zł, w koronawirusowym dołku zaś ledwie 1,24 zł. Ostatnie tygodnie to jednak gwałtowne odbicie i wywidowanie ceny powyżej poziomu 4 zł, co pokazuje, że inwestorzy mocno wierzyli w "Drift21". Gwałtowne spadki związane są zatem i częściowo z odreagowaniem po gwałtownym rajdzie na akcjach. Papiery ECC Games wyceniane są obecnie na 3 zł, a więc wyraźnie więcej niż na debiucie.

Adam Torchała