CDP z wnioskiem o upadłość

CDP, czyli najstarszy polski dystrybutor gier, zmierza ku likwidacji. O problemach spółki głośno zrobiło się w styczniu, gdy przełożona została premiera "Cyberpunka 2077". CDP miało być dystrybutorem tej gry.

- Sąd zdecydował o zabezpieczeniu majątku spółki CDP poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy. To konsekwencja wniosku o upadłość, który największy dystrybutor gier złożył już pod koniec lutego. Teraz nadzorca przygotuje sprawozdanie, na mocy którego sąd podejmie decyzję czy ogłosi jego upadłość - poinformował "Puls Biznesu".

O możliwej upadłości spółki na Bankier.pl pisaliśmy już w styczniu 2020 roku. Spółka zwolniła wówczas większość załogi i jej przyszłość stanęła pod znakiem zapytania. Pojawiały się wówczas komentarze, że problemy CDP mają związek z przełożeniem premiery "Cyberpunka 2077". Warto dodać, że CDP wprawdzie ma wspólne z CD Projektem korzenie, jednak od 2014 roku nie należy do grupy kapitałowej notowanej na GPW spółki. Producenci "Cyberpunka 2077" powierzyli CDP dystrybucję gry. Dystrybutor miał już ponieść nawet istotne koszty na przygotowanie premiery, ta jednak została przełożona z kwietnia na wrzesień. Stąd plotki, że to "Cyberpunk" stał się gwoździem do trumny CDP.

Przedstawiciele CDP zaprzeczali, że to przełożenie premiery "Cyberpunka 2077" stanowiło źródło problemów ich firmy. I rzeczywiście w pewnym sensie tak jest, bowiem problem narastał dużo wcześniej. Z umieszczonego w KRS-ie ostatniego sprawozdania finansowego wynika, że w 2018 roku CDP miało 49 mln zł przychodów (względem 67 mln zł w 2017 roku) i 0,9 mln zł straty netto (względem 1,9 mln zł zysku w 2017). Kapitały własne spółki spadły z 5,5 mln zł w grudniu 2017 do 2,3 mln zł w grudniu 2018 roku. Spółce we znaki dała się przede wszystkim zmiana trendów w dystrybucji gier. O ile jeszcze przed pięcioma laty wciąż w branży królowały pudełka, o tyle obecnie większość sprzedaży odbywa się drogą cyfrową.

Co do samego "Cyberpunka 2077" warto podkreślić, że jeszcze w styczniu CD Projekt poinformował, że wszystkie zamówienia przedpremierowe gry złożone bezpośrednio u dystrybutora CDP zostaną zrealizowane. Wkrótce także ogłoszono, że CDP w roli dystrybutora zastąpi Cenega.

AT