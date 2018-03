Lokaty w euro, dolarach i funtach - hit (na gorsze czasy) czy kit?

Obecnie dostępne oferty złotowych lokat terminowych nie pozwalają na sowity zarobek, a szereg dodatkowych warunków towarzyszących relatywnie wysokim stawkom to już nihil novi. Alternatywą dla niektórych mogą być lokaty walutowe, ale czy aby na pewno jest to opłacalne i pozbawione ryzyka rozwiązanie?

Coraz więcej banków decyduje się na włączenie lokat walutowych do swoich ofert, a zainteresowany nimi klient może dokonać wyboru spośród kilkunastu instytucji, które dysponują choćby jednym produktem depozytowym w obcej walucie. W ostatnim czasie zrobił to eurobank, a trochę wcześniej, bo pod koniec 2016 roku, Idea Bank znany z bogatej oferty depozytowej. Specjalnie na życzenie czytelników, którzy wybrali temat lokat walutowych w sondzie #naBankiera, prześwietliliśmy oferty bankowe dla zakładających depozyt w euro, dolarach amerykańskich lub funtach brytyjskich na jeden z popularniejszych terminów.

Lokata w euro – najniższy zysk

Posiadacze wolnych środków w euro mogą udać się ze swoimi oszczędnościami do siedemnastu instytucji, choć nie wszystkie z nich przygotowały propozycje dla wszystkich analizowanych okresów. Najmniej liczną grupę stanowią depozyty miesięczne. Taką ofertę można znaleźć w dziewięciu bankach. Jeśli wyłączymy z tego grona Deutsche Bank, w którym stawka zjechała do 0,00 proc., liczba ta jest jeszcze mniej okazała. Wśród nich tylko dwie instytucje są skłonne zapłacić min. 0,10 proc. rocznie. Największy zysk obiecuje Plus Bank, który daje od 0,20 proc. do 0,25 proc. w skali roku w zależności od wpłaconej kwoty. Wyższy procent przypadnie tym, którzy przechowają w banku min. 20 000 EUR.

Dostępne oferty lokat terminowych w euro dla klienta detalicznego Bank Lokata Kwota min. Kwota maks. Stawki dla danego okresu lokaty 1M 3M 6M 12M Alior Bank Lokata standardowa walutowa 200 € - - 0,07% 0,10% - BGŻ BNP Paribas Lokata standardowa walutowa (1) 500 € - 0,02% 0,02% 0,06% 0,10% Bank BPS Lokata 365 1000 € - 0,05% 0,10% 0,15% 0,35% 5000 € 0,20% 0,40% e-Lokata 365 1000 € - 0,05% 0,10% 0,20% 0,40% Bank Millennium Lokata Millenet (1) 200 € - 0,05% 0,10% 0,20% 0,30% Lokata Millennium (1) 200 € - - 0,10% 0,20% 0,30% Lokata Superprocent (1) 200 € - - - 0,30% 0,40% Bank Pekao Lokata rentierska 5000 € - - - - 0,15% Lokata standardowa walutowa 200 € - 0,01% 0,01% 0,07% - BOŚ Bank EKOlokata 100 € - - 0,01% 0,05% 0,10% Bank Zachodni WBK Lokata terminowa walutowa 1000 € 1 mln zł (5) - 0,05% 0,10% 0,15% Credit Agricole Lokata terminowa w walucie obcej (1) 100 € - 0,10% 0,10% 0,10% 0,20% Deutsche Bank Lokata walutowa 1000 € - 0,00% 0,00% 0,07% 0,10% eurobank Lokata terminowa w walutach obcych (1) 500 € - - 0,05% 0,10% 0,15% 25000,01 € 0,01% 0,01% 0,01% Getin Bank / Noble Bank Lokata walutowa 100 € - - 0,50% 0,60% 0,85% Idea Bank Lokata walutowa (1) 100 € 500 000 € - 0,35% 0,40% 0,50% ING Bank Śląski Lokata standardowa walutowa (2) 500 € 5 mln € - - - 0,10% mBank Lokata walutowa (2) 500 € - - 0,10% 0,10% 0,10% Plus Bank Lokata standardowa walutowa 100 € - 0,20% 0,30% 0,40% 0,40% 20000 € 0,25% 0,35% 0,45% Raiffeisen Polbank Walutowa lokata terminowa (3) 1000 € - 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% T-Mobile Usługi Bankowe Lokata standardowa walutowa (1) 200 € - 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% (1) Oferta dla posiadaczy konta walutowego w banku w walucie lokaty. (2) Oferta dla posiadaczy konta oszczędnościowego w banku w walucie lokaty. (3) Oferta dla posiadaczy konta walutowego, oszczędnościowego lub osobistego w banku. (4) Kwota maksymalna lokaty nie może przekroczyć równowartości 1 mln złotych obliczonej według kursu kupna dla dewiz obowiązującego w banku w dniu otwarcia lokaty. Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 13.03.2018 r.

Na lokacie kwartalnej można zarobić już trochę więcej, choć wciąż są to stawki odbiegające od tych, z którymi można się spotkać w przypadku depozytów złotowych. Powiększyła się także pula dostępnych ofert – krótszymi okresami niż 3 miesiące nie zajmują się Alior Bank, BOŚ Bank, Bank Zachodni WBK, eurobank, Getin Bank, Idea Bank oraz mBank. Wśród wymienionych jest także bank, który płaci najwięcej. Mowa o Getin Banku i jego Lokacie walutowej ze stawką w wysokości 0,50 proc. w skali roku.

Lokata w dolarach kusi najwyższym procentem

Getin Bank pozostaje liderem również w przypadku lokat półrocznych oraz rocznych, na których maksymalne oprocentowanie wynosi odpowiednio 0,60 proc. i 0,85 proc. w skali roku.

Depozyt w dolarach amerykańskich to najczęściej spotykana lokata walutowa. Do listy banków wymienionych w powyższej tabeli dołączył także Citi Handlowy, co daje w sumie dwadzieścia dwie oferty w osiemnastu instytucjach.

Oszczędzający w tej walucie powinni zwrócić szczególną uwagę na propozycję od eurobanku, który obsługi depozytów tego typu podjął się dopiero 17 lutego br. Bank oferuje najwyższą stawkę na wszystkich analizowanych okresach – począwszy od najkrótszych lokat jednomiesięcznych, a kończąc na depozytach rocznych. W przypadku większości z nich miejsce lidera zajmuje samodzielnie. Wyjątkiem jest lokata kwartalna, gdzie pierwsze miejsce dzieli razem z Idea Bankiem.

Dostępne oferty lokat terminowych w dolarach amerykańskich dla klienta detalicznego Bank Lokata Kwota min. Kwota maks. Stawka dla danego okresu lokaty 1M 3M 6M 12M Alior Bank Lokata standardowa walutowa 200 $ - 0,15% 0,30% 0,30% - BGŻ BNP Paribas Lokata standardowa walutowa (1) 500 $ - 0,10% 0,15% 0,25% 0,30% Bank BPS Lokata 365 1000 $ - 0,05% 0,15% 0,25% 0,50% 5000 $ - 0,10% 0,20% 0,30% 0,55% e-Lokata 365 1000 $ - 0,10% 0,20% 0,30% 0,55% Bank Millennium Lokata Millenet (1) 200 $ - 0,20% 0,40% 0,60% 0,70% Lokata Millennium (1) 200 $ - - 0,30% 0,50% 0,60% Bank Pekao Lokata rentierska 5000 $ - - - - 0,25% Lokata standardowa walutowa 250 $ - 0,10% 0,15% 0,25% - BOŚ Bank EKOlokata 250 $ - 0,20% 0,30% 0,40% 0,70% Bank Zachodni WBK Lokata terminowa walutowa 1000 $ 1 mln zł (5) - 0,25% 0,30% 0,35% Citi Handlowy Lokata terminowa walutowa (Citigold / Citigold Private Client) (2) 500 $ - 0,10% 0,15% 0,20% 0,30% Lokata terminowa walutowa (CitiKonto/Citi Priority) (2) 0,05% 0,10% 0,15% 0,25% T-lokata (2) 500 $ - 0,10% 0,15% 0,20% 0,30% Credit Agricole Lokata terminowa w walucie obcej (1) 100 $ - 0,10% 0,20% 0,30% 0,50% Deutsche Bank Lokata walutowa 1000 $ - 0,03% 0,05% 0,07% 0,10% eurobank Lokata terminowa w walutach obcych (1) 500 $ - 0,25% 0,65% 0,80% 1,05% 30000,01 $ 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% Getin Bank / Noble Bank Lokata walutowa 100 $ - - 0,55% 0,75% 1,00% Idea Bank Lokata walutowa (1) 100 $ 500 000 $ - 0,65% 0,70% 0,80% ING Bank Śląski Lokata standardowa walutowa (3) 100 $ 5 mln $ - - - 0,20% mBank Lokata walutowa (3) 500 $ - - 0,60% 0,70% 0,80% Plus Bank Lokata standardowa walutowa 100 $ - 0,10% 0,20% 0,30% 0,40% 20000 $ 0,15% 0,25% 0,35% Raiffeisen Polbank Walutowa lokata terminowa (4) 1000 $ - 0,05% 0,05% 0,10% 0,15% 20000 $ 0,10% 0,15% 0,20% T-Mobile Usługi Bankowe Lokata standardowa walutowa (1) 200 $ - 0,10% 0,20% 0,20% 0,30% (1) Oferta dla posiadaczy konta walutowego w banku w walucie lokaty. (2) Oferta dla posiadaczy konta osobistego w banku. (3) Oferta dla posiadaczy konta oszczędnościowego w banku w walucie lokaty. (4) Oferta dla posiadaczy konta walutowego, oszczędnościowego lub osobistego w banku (5) Kwota maksymalna lokaty nie może przekroczyć równowartości 1 mln złotych obliczonej według kursu kupna dla dewiz obowiązującego w banku w dniu otwarcia lokaty. Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 13.03.2018 r.

Lokaty walutowe w eurobanku są jednak objęte nie jednym, a nawet dwoma „ale”. Korzystny procent dotyczy wkładów w wysokości maksymalnie 30 000 USD, a sama oferta jest skierowana wyłącznie do posiadaczy konta walutowego. Ograniczona została również liczba możliwych lokat do założenia. W ramach jednego konta walutowego można otworzyć do trzech depozytów w danej walucie.

W porównaniu do lokat w euro, depozyty w dolarach amerykańskich wypadają nieco lepiej. Maksymalne stawki dla poszczególnych terminów zapadalności wynoszą dla lokat miesięcznych 0,25 proc., kwartalnych 0,65 proc., półrocznych 0,80 proc., a rocznych 1,05 proc. w skali roku. Lokaty w dolarach amerykańskich to jedyne spośród poddanych analizie, w których występuje stawka w wysokości co najmniej 1,00 proc w stosunku rocznym. Poza eurobankiem jest ona osiągalna również w Getin Banku.

Lokata w funtach tylko w piętnastu bankach

Poszukujący lokaty w funtach brytyjskich mają mniejsze pole do manewru. Takiego depozytu nie posiadają m.in. Bank BPS, BGŻ BNP Paribas oraz ING Bank Śląski, które przygotowały oferty dla oszczędzających w innych walutach.

Maksymalna stawka oprocentowania jest wyższa niż na lokatach w dolarach, wyłączając najdłuższy z okresów. Tytuł najlepszej lokaty miesięcznej należy do Plus Banku, który oferuje oprocentowanie w wysokości 0,35 proc. w skali roku dla depozytów w wysokości min. 20 000 GBP. Dłuższe okresy zwojował Idea Bank, który daje na lokacie trzy-, sześcio- oraz dwunastomiesięcznej odpowiednio 0,80 proc., 0,85 proc. oraz 0,95 proc. w skali roku.

Dostępne oferty lokat terminowych w funtach brytyjskich dla klienta detalicznego Bank Lokata Kwota min. Kwota maks. Stawka dla danego okresu lokaty 1M 3M 6M 12M Alior Bank Lokata standardowa walutowa 100 £ - 0,15% 0,15% 0,20% - Bank Millennium Lokata Millenet (1) 200 £ - 0,20% 0,40% 0,60% 0,70% Lokata Millennium (1) 200 £ - - 0,30% 0,50% 0,60% Bank Pekao Lokata standardowa walutowa 60 £ - 0,20% 0,30% 0,40% - BOŚ Bank EKOlokata 250 £ - 0,20% 0,30% 0,40% 0,70% Bank Zachodni WBK Lokata terminowa walutowa 500 £ 1 mln zł (5) - 0,40% 0,60% 0,60% Citi Handlowy Lokata terminowa walutowa (Citigold / Citigold Private Client) (2) 500 £ - 0,15% 0,20% 0,30% 0,40% Lokata terminowa walutowa (CitiKonto/Citi Priority) (2) 0,05% 0,10% 0,20% 0,30% T-lokata (2) 500 £ - 0,15% 0,20% 0,30% 0,40% Credit Agricole Lokata terminowa w walucie obcej (1) 100 £ - 0,20% 0,20% 0,30% 0,30% Deutsche Bank Lokata walutowa 1000 £ - 0,03% 0,05% 0,07% 0,10% eurobank Lokata terminowa w walutach obcych (1) 500 £ - - 0,10% 0,20% 0,30% 20000,01 £ 0,01% 0,01% 0,01% Getin Bank / Noble Bank Lokata walutowa 100 £ - - 0,25% 0,60% 0,85% Idea Bank Lokata walutowa (1) 100 £ 500 000 £ - 0,80% 0,85% 0,95% mBank Lokata walutowa (3) 500 £ - - 0,30% 0,40% 0,60% Plus Bank Lokata standardowa walutowa 100 £ - 0,30% 0,40% 0,50% 0,40% 20000 £ 0,35% 0,45% 0,55% Raiffeisen Polbank Walutowa lokata terminowa (4) 1000 £ - 0,10% 0,20% 0,25% 0,25% T-Mobile Usługi Bankowe Lokata standardowa walutowa 100 £ - 0,20% 0,20% 0,30% 0,40% (1) Oferta dla posiadaczy konta walutowego w banku w walucie lokaty. (2) Oferta dla posiadaczy konta osobistego w banku. (3) Oferta dla posiadaczy konta oszczędnościowego w banku w walucie lokaty. (4) Oferta dla posiadaczy konta walutowego, oszczędnościowego lub osobistego w banku (5) Kwota maksymalna lokaty nie może przekroczyć równowartości 1 mln złotych obliczonej według kursu kupna dla dewiz obowiązującego w banku w dniu otwarcia lokaty. Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 13.03.2018 r.

Dla kogo lokaty walutowe?

Lokat walutowych raczej nie postawimy w roli remedium na kiepskie oprocentowanie ich odpowiedników w złotówkach. Stawki na depozytach w walutach obcych są od nich znacznie niższe, nawet porównując je wyłącznie z ofertami w wariancie bez tak zwanych dodatkowych warunków. Wpływ na ich wysokość mają, tak samo jak w Polsce, stopy procentowe banków centralnych, z których wywodzą się dane waluty.

Maksymalne oprocentowanie lokat poszczególnych walut dla klienta detalicznego Waluta / Okres lokaty PLN EUR USD GBP z dodatkowymi warunkami bez dodatkowych warunków 1M 3,50% 1,80% 0,20% 0,25% 0,35% 3M 4,00% 2,05% 0,50% 0,65% 0,80% 6M 4,00% 2,40% 0,60% 0,80% 0,85% 12M 3,00% 2,60% 0,85% 1,05% 0,95% Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 13.03.2018 r.

Wysokość stawek to nie jedyne, co rzuca się w oczy. Lokaty w złotówkach często objęte są wieloma wymogami do spełnienia lub specjalnymi promocjami. W zamian za m.in. otwarcie konta, dokonywanie płatności bezgotówkowych kartą, posiadanie statusu nowego klienta czy nawet utrzymywanie wolnych środków na nieoprocentowanym koncie osobistym, klient może liczyć na lepszą stawkę.

W przypadku depozytów walutowych zasada ta nie jest powszechnie stosowana. Poza ofertą Banku BPS, który premiuje klientów z dostępem do bankowości internetowej, posiadanie konta osobistego lub oszczędnościowego nie różnicuje oprocentowania oferowanego klientowi. Inne warunki w ogóle nie są stosowane, choć do niedawna można było otworzyć EKOlokatę EUROzyskowną w BOŚ Banku, która stawiała na nowe środki. Bank wycofał produkt z oferty 9 sierpnia 2017 r. Z brakiem promocyjnych stawek można wiązać też inną cechę lokat walutowych – oferty rzadko są obejmowane kwotami maksymalnymi, a jeśli już bank się na nie zdecyduje, to są one wyznaczone na bardzo wysokim poziomie. Jako wyjątek można potraktować ofertę eurobanku, który dla wkładów wyższych niż wskazana kwota stosuje stawkę w wysokości 0,01 proc. rocznie.

Pisząc o lokatach bankowych często podkreślamy, że jest to bezpieczna forma inwestowania wolnych środków. Tego samego nie można powiedzieć o depozytach walutowych, które są objęte ryzykiem kursowym. Co prawda po upływie okresu obwiązywania lokaty kapitał zostaje powiększony o odsetki, ale może się okazać, że po przeliczeniu na rodzimą walutę deponent finalnie stracił. Dzieje się tak, kiedy złotówka się umocniła względem waluty, w której została założona lokata. Odwrotna sytuacja jest z kolei korzystna dla klienta. Osoby z wyższą skłonnością do podejmowania ryzyka mogą w ten sposób dodatkowo zarobić.

Monika Dekrewicz