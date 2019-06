"Kryzys na rynku mieszkań przyjdzie z Azji"

Problemy z udzielaniem kredytów hipotecznych przez chińskie banki, rosnący dług gospodarstw domowych, zbyt duża podaż nieruchomości, popyt spekulacyjny w Państwie Środka oraz niespłacane kredyty w Japonii mogą być przyczyną kryzysu na rynku nieruchomości. Takie głosy przewijały się podczas środowej konferencji o rynku nieruchomości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jak na tym tle wypada rynek nieruchomości w Polsce?

Według raportu Global Housing and Mortgage Outlook, w obecnym i przyszłym roku, w Japonii będzie spadał wolumen nowych kredytów hipotecznych oraz ceny mieszkań. Z kolei w Chinach, zarówno wolumen jak i ceny ustabilizują się z tendencją do spadku.

To właśnie z Azji powinniśmy spodziewać się nadejścia kryzysu na rynku nieruchomości. Wszystko za sprawą problemów ze sprzedażą mieszkań i popytem spekulacyjnym w Chinach, a także niespłacanymi kredytami hipotecznymi w Japonii.

– W Chinach są problemy ze sprzedażą nie pojedynczych mieszkań, ale całych miast wybudowanych przez deweloperów. Ponadto inwestorzy kupowali mieszkania i trzymali je puste licząc na wzrost cen, a te spadły o 30 proc. – zauważył podczas konferencji "Kondycja i kierunki rozwoju wrocławskiego rynku mieszkaniowego" prof. Bogusław Półtorak z wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. – Symptomy kryzysu widać również w Japonii, gdzie problemem są wyludniające się miasta, brak przestrzeni i w konsekwencji wysokie ceny w największych aglomeracjach, a także niespłacane kredyty – dodaje.

Porównanie zmiany cen nieruchomości i wolumenu nowych kredytów hipotecznych Kraj Zmiana cen nieruchomości [w proc.] Wolumen nowych kredytów hipotecznych [w proc.] 2018 2019 2020* 2018 2019 2020* Stany Zjednoczone 5,6 4,1 wzrost -9,0 0 wzrost Kanada 3,0 0,5 wzrost 2,9 1,5 wzrost Brazylia 0,5 4,0 wzrost 0,8 2,1 wzrost Meksyk 5,8 4,3 wzrost 10,0 10,0 wzrost Australia -6,1 -5,0 stabilizacja 5,0 3,5 wzrost Japonia 2,0 3,0 spadek 2,5 2,0 spadek Korea Południowa -0,5 -0,5 spadek 3,0 2,0 wzrost Chiny 2,0 0 stabilizacja 17,0 15,0 stabilizacja Niemcy 8,9 3,5 wzrost 2,5 2,0 stabilizacja Francja 2,8 1,5 stabilizacja 2,5 2,0 wzrost Wielka Brytania 2,5 2,0 wzrost 0 -12,5 wzrost Hiszpania 6,0 5,0 wzrost 10,0 7,5 wzrost Szwecja -4,0 -3,0 wzrost 5,8 2,4 wzrost Włochy -0,1 0 stabilizacja 3,0 3,0 wzrost *prognoza Global Housing and Mortgage Outlook Źródło: Global Housing and Mortgage Outlook; opracowanie: prof. Bogusław Półtorak, UE Wrocław

Jak na tym tle wypada polski rynek nieruchomości? W dalszym ciągu w Polsce mamy znacznie mniej mieszkań niż w krajach najbardziej rozwiniętych. W Polsce na 1000 osób przypada 340 mieszkań, podczas gdy w państwach liderujących OECD nawet 450. To, zdaniem ekonomistów badających rynek nieruchomości, luka, która w dalszym ciągu będzie powodem wzrostu popytu.

W Polsce w dalszym ciągu wzrasta liczba zawieranych umów o kredyty hipoteczne i ich wartość. Pod koniec ubiegłego roku Polacy spłacali blisko 97 mld euro zaciągniętych na zakup mieszkań - o 3,9 proc. więcej niż rok wcześniej i o 1,8 proc. więcej niż w trzecim kwartale ubiegłego roku. To jednak zaledwie niespełna 7 proc. wartości kredytów hipotecznych zaciągniętych przez Niemców.

Co ważne, Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, w którym blisko sto procent to kredyty o zmiennej stopie procentowej. W pozostałych państwach UE tego rodzaju kredyty stanowią od kilku do kilkudziesięciu procent.

– To lekcja do odrobienia dla sektora bankowego, aby ustabilizować rynek nieruchomości i kredytów hipotecznych – podkreśla prof. Bogusław Półtorak.

Największy wzrost wartości portfeli kredytów hipotecznych w relacji rocznej notowany był w Rumunii - 10,7 proc. o Czechach - 7,9 proc. Z najbardziej spektakularnym spadkiem wartości zaciągniętych kredytów hipotecznych mieliśmy do czynienia w Danii (-39,3 proc. w skali rocznej).

Wartość portfeli kredytów hipotecznych w krajach Unii Europejskiej [w mld euro] Kraj IV kw. 2017 III kw. 2018 IV kw. 2018 zmiana k/k zmiana r/r Belgia 233,22 242,67 246,53 1,6% 5,7% Czechy 40,54 42,90 43,75 2,0% 7,9% Niemcy 1 378,81 1 430,57 1 448,96 1,3% 5,1% Dania 246,62 249,03 149,66 -39,9% -39,3% Finlandia 96,13 97,44 97,78 0,3% 1,7% Francja 954,23 994,00 1 010,00 1,6% 5,8% Węgry 13,61 13,40 13,52 0,9% -0,7% Włochy 375,40 378,13 379,30 0,3% 1,0% Polska 93,11 95,05 96,78 1,8% 3,9% Rumunia 14,26 15,46 15,80 2,2% 10,7% Szwecja 402,25 397,63 406,04 2,1% 0,9% Wielka Brytania 1 540,67 1 558,92 1 590,83 2,0% 3,3% Źródło: European Mortgage Federation; opracowanie: prof. Bogusław Półtorak, UE Wrocław

Zdaniem Jarosława Jakubika, zastępcy dyrektora departamentu analiz ekonomicznych NBP, rosnący popyt na rynku mieszkaniowym w Polsce generują zwłaszcza rosnące, na poziomie 7 proc. w skali roku, wynagrodzenia i niska stopa bezrobocia – 5,6 proc. w kwietniu. To z kolei przekłada się na rosnącą zdolność kredytową Polaków i to przy RRSO oscylującym wokół 4,5-5 proc., czyli dwukrotnie wyższym niż jeszcze 10 lat temu.

– W pierwszym kwartale tego roku ponownie zaczęła się zwiększać dostępność kredytu mieszkaniowego. Na najwyższy kredyt – przeciętnie ok. 500 tys. zł mogli liczyć mieszkańcy Warszawy. Do tego poziomu zbliżył się także Gdańsk – zauważa Jarosław Jakubik. Średnia zdolność kredytowa w pierwszym kwartale wzrosła we wszystkich sześciu największych polskich miastach poza Łodzią.

Według danych Narodowego Banku Polskiego, w większości największych polskich miast, kredytowa dostępność mieszkania, czyli liczba metrów kwadratowych, które można kupić z wykorzystaniem kredytu mieszkaniowego przy przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu, oscylowała pomiędzy 80 a 95 mkw. Największe mieszkanie mogli kupić mieszkańcy Gdańska. Relacja dochodów mieszkańców do cen nieruchomości i koszów kredytu jest tam najkorzystniejsza.

O bańce spekulacyjnej - zdaniem przedstawiciela NBP - nie ma jednak mowy.

– W Polsce mamy po prostu boom budowlany. Za wysokim i rosnącym popytem, stoi wysoka podaż – podkreśla Jarosław Jakubik.

Przemawiać ma za tym zwłaszcza rosnąca produkcja budowlano-montażowa, która w kwietniu była o 17,4 proc. wyższa niż przed rokiem i o 7,1 proc. wyższa niż w marcu. W pierwszych czterech miesiącach tego roku produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 11 proc. w relacji do analogicznego okresu 2018 r.

Liczba czynnych kredytów hipotecznych w Polsce Rok Liczba czynnych umów o kredyt hipoteczny 2006 945 484 2007 1 135 684 2008 1 302 600 2009 1 374 099 2010 1 448 828 2011 1 630 694 2012 1 731 593 2013 1 819 796 2014 1 896 779 2015 1 994 677 2016 2 057 170 2017 2 140 896 2018 2 246 296 Źródło: SARFIN; opracowanie: prof. Bogusław Półtorak, UE Wrocław

Czy przy rosnącym popycie i podaży, a także zdolności kredytowej Polaków jest szansa, że bankowe marże, a co za tym idzie, koszty kredytu spadną? Niekoniecznie, a to m.in. przez brak na polskim rynku specjalistycznych banków hipotecznych.

– Ostatnim był duński Nykredit, ale wycofał się z polskiego rynku dziesięć lat temu. Ciągle jesteśmy zbyt małym rynkiem, aby kolejne banki hipoteczne mogły wejść do gry. Banki, które działają, nie walczą ze sobą o klienta, a raczej przejmują portfele kredytowe. Czas tanich kredytów hipotecznych już był – puentuje prof. Półtorak.

Marcin Kaźmierczak