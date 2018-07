Giełdowe sukcesy i porażki kwartału

Większość polskich inwestorów najchętniej zapomniałaby o minionym kwartale. Przedstawiamy wygranych i przegranych ostatnich trzech miesięcy.



Ostatni kwartał okazał się kontynuacją spadków rozpoczętych jeszcze na początku 2018 roku. Indeks WIG20 w ostatnich trzech miesiącach spadł o 3,39 proc. Szczególnie źle wygląda to jednak na tle zagranicznych parkietów - w tym samym okresie niemiecki DAX wzrósł o 1,75 proc., a amerykańskie S&P500 o 2,93 proc.

Spośród blue chipów największym przegranym był Orange. Akcje tej spółki potaniały aż o 20 proc., zdecydowanie bijąc pod tym względem konkurencję. Nie może to zbytnio dziwić, czytając chociażby informacje o utracie przez telekom aż 56 tys. klientów usług komórkowych w I kwartale 2018 roku. W przypadku stacjonarnych łączy telefonicznych było jeszcze gorzej – liczba klientów spadła o 71 tys.

Źle prezentowały się również akcje CCC (-11,23 proc. w ciągu kwartału), a także banki, m.in. Alior (-9,04 proc.) i PKO BP (-8,53 proc.) Pozytywnie wyróżnić z WIG20 w zasadzie można wyłącznie CD Projekt, który jako jedyny osiągnął wyraźne wzrosty (+47,9 proc.). Największy polski producent gier dał o sobie znać podczas targów E3 2018. Zaprezentowany tam został zwiastun długo wyczekiwanego „Cyberpunka 2077”, a ponadto studio rozwiało nieco wątpliwości na temat samej gry. Za zamkniętymi drzwiami wybrane osoby mogły także zobaczyć gameplay produkcji.

Zbytnio nie mają się również czym chwalić spółki z mWIG40. Cały indeks spadł w ciągu ostatniego kwartału o 7,36 proc., a zadowolonych z notowań może być zaledwie kilka spółek. Podobnie jak w przypadku największych podmiotów, zdecydowanie najmocniej ciągnął indeks w górę producent gier. Akcje 11 bit, bo o nim tu mowa, podrożały w ostatnim kwartale o aż 117,22 proc., po tym jak gigantyczny sukces osiągnęła ich najnowsza produkcja, „Frostpunk”. Gra natychmiast trafiła na szczyt listy sprzedażowej Steam, a łączna sprzedaż po czternastu dniach od premiery była aż czterokrotnie wyższa, niż miało to miejsce w przypadku poprzedniego hitu tego studia, „This War of Mine”.

Ciężkie chwile przeżywał natomiast m.in. Budimex, który w ciągu trzech ostatnich miesięcy potaniał aż o 38,61 proc. Akcje tej spółki spadły tym samym na najniższy poziom od 2014 roku. Niewiele lepsze okazały się spółki Boryszew (-30,72 proc.), Getin Noble (-25,93 proc.) czy Grupa Azoty (-23,04 proc.).

Prawdziwa rzeź nastąpiła jednak na najmniejszych spółkach. W II kwartale 2018 roku sWIG80 spadł aż o 10,51 proc. i to pomimo tego, że rozpoczął spadki jeszcze w kwietniu zeszłego roku. Najmniejsze spółki zatem już od dłuższego czasu zachowują się wyraźnie gorzej niż reszta giełdy.

Jednymi z niewielu mniejszych spółek, które można wyróżnić są… oczywiście producenci gier. Najmocniej w ostatnim kwartale rósł PlayWay (+33,47 proc.) i choć gry tej spółki osiągały wiele sukcesów (m.in. „Farm Manager 2018" oraz „House Flipper”), to i tak w pamięci inwestorów głównie pozostanie nieudana gra „Agony”, która doprowadziła do ogromnej przeceny akcji. Pomimo tych trudności, spółce i tak udało się osiągnąć bardzo przyzwoitą stopę zwrotu.

Innym wzrostowym producentem gier z sWIG-u okazał się Ten Squre Games (+22,8 proc.), a więc niedawny giełdowy debiutant. Spółka założona przez twórców Naszej Klasy niemal z marszu wskoczyła do grona największych polskich producentów, a ponadto popisała się znakomitymi wynikami finansowymi.

Na drugim biegunie stóp zwrotu króluje Trakcja (-59,44 proc.), w przypadku której doszło wręcz do skandalu. Spółka pokazała fatalne wyniki za I kwartał , które dla większości były sporym zaskoczeniem. Same słabe wyniki nie spowodowałyby jednak aż takiej afery, gdyby nie fakt, że już kilka dni wcześniej nastąpiła gigantyczna przecena akcji tej spółki. Kurs w zaledwie trzy sesje spadł wtedy o dokładnie 1/3 . Nie sposób było tych dwóch wydarzeń nie powiązać. Oczywiście nie ma pewności, czy doszło tutaj do wykorzystania informacji poufnej, historia ta jednak na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo podejrzana. Podobne zdanie zdaje się mieć także urząd KNF, który niemal natychmiast podjął w związku z tym działania sprawdzające

Ogromne straty zanotowały także spółki należące do Leszka Czarneckiego. Akcje Idea Banku potaniały o 58,55 proc., a Getinu o 52,17 proc. Przyczyniła się do tego z pewnością m.in. afera GetBacku, z którą pośrednio łączone są te banki. Kłopoty tej spółki windykacyjnej doprowadziły również do ogromnej przeceny akcji Quercusa (-42,97 proc.). Fundusze tej spółki były jednymi z posiadaczy obligacji GetBacka, których ryzyko niespłaty zostało w pełni przerzucone na akcjonariuszy. Same akcje Getbacka z kolei zostały zawieszone jeszcze w połowie kwietnia i gdyby nie ten fakt, to prawdopodobnie spadek kursu byłby znacznie wyższy niż o „tylko” 48,63 proc.

Liderami całego rankingu zostały z kolei spółki spoza WIG-u. Największy wzrost zanotował Graviton (+157,41 proc.), natomiast najgorzej radziły sobie akcje Próchnika (-90,91 proc.). Ten drugi to absolutna legenda GPW i spółka o obecnie najdłuższym stażu na polskiej giełdzie. Próchnik popadł jednak w kłopoty finansowe, co doprowadziło go do ogłoszenia upadłości.

Liderzy i outsiderzy II kwartału 2018 roku Spółki o najwyższych wzrostach Wzrost Spółki o najmocniejszych spadkach Spadek GRAVITON 157,41% PROCHNIK -90,91% 11BIT 117,22% ORION -90,52% GORENJE 109,88% SETANTA -82,47% CDPROJEKT 47,90% CHEMOS -67,00% VIVID 46,63% CUBEITG -66,67% HUBSTYLE 42,22% SADOVAYA -60,00% 4FUNMEDIA 41,46% TRAKCJA -59,44% PLAYWAY 33,47% IDEABANK -58,55% BALTONA 32,95% EUCO -58,24% EVEREST 31,37% DREWEX -56,98% ADIUVO 30,26% WORKSERV -55,80% BETACOM 28,70% GETIN -52,17% VOXEL 25,13% PCM -51,05% MEDICALG 24,17% WIKANA -50,98% TSGAMES 22,58% MOSTALZAB -50,85% TOYA 22,40% ELEMENTAL -49,73% ATMGRUPA 22,35% GETBACK -48,63%* DGA 22,26% KOPEX -47,64% MABION 21,28% ALTUSTFI -47,09% PAMAPOL 20,65% AGROTON -45,50% Źródło: GPW, *zawieszone notowania

Adam Hajdamowicz