Finansiści radzą Polakom, jak wygrać z Senegalem

Europejski Kongres Finansowy w Sopocie rozpoczyna się w przeddzień meczu Polska-Senegal. A ponieważ finansiści to ludzie wielu talentów, pytamy uczestników kongresu o to, jaką taktykę powinni obrać Polacy na to spotkanie.

Prezes Izby Domów Maklerskich Waldemar Markiewicz jest za wykorzystaniem sprawdzonych, historycznych wzorców akcji.

Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Zdzisław Sokal uważa, że trzeba zadbać o dobrą obronę - w związku z tym preferuje ustawienie 4-4-2.

Prezes ING Banku Śląskiego Brunon Bartkiewicz optuje za długimi podaniami na wysuniętych napastników.

Jarosław Dominiak z kolei miał proroczy sen o zwycięstwie z Senegalem.

Źródło:

Paweł Sołtys