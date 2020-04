Fed drukuje jak szalony, nieoczekiwane cięcie stóp i świetny CD Projekt [Wykresy tygodnia]

Kończąc kolejny tydzień 2020 roku, spójrzmy na 7 najważniejszych i najciekawszych wykresów ostatnich siedmiu dni.

1. Fed postanowił zadrukować kryzys

Rada Polityki Pieniężnej na kwietniowym posiedzeniu obniżyła stopy procentowe, co stoi w sprzeczności z oczekiwaniami ekonomistów, którzy spodziewali się utrzymania stóp na niezmienionym poziomie. Poprzedniej obniżki dokonano 17 marca, co było pierwszym od ponad 5 lat cięciem stóp oraz zakończeniem najdłuższego okresu ich stabilizacji. Kolejne cięcie oznacza, że stopy procentowe w Polsce są obecnie najniższe w historii.

Na przełomie marca i kwietnia po zasiłek dla bezrobotnych zgłosiło się ponad 6,6 mln Amerykanów – poinformował Departament Pracy. Gdy doliczymy do tego 10 mln z dwóch poprzednich tygodni, to otrzymamy przeszło 16-milionowy wzrost liczby bezrobotnych w największej gospodarce świata.

Powoli wyczerpuje się potencjał spadku cen benzyny i oleju napędowego. Paliwa w hurcie już przestały tanieć, więc niedługo może wyhamować także tendencja spadkowa na rynku detalicznym.

CD Projekt zaskoczył analityków mocnymi wynikami za IV kwartał 2019 roku. Pomogły premiery, ale także i netfliksowy serial o przygodach wiedźmina.

W marcu inflacja w Chinach co prawda spadła, ale pozostała wyraźnie wyższa niż oprocentowanie depozytów w bankach. Pogłębiły się za to spadki cen producentów, dodatkowo ciążąc mocno zadłużonemu biznesowi. Bank centralny ma twardy orzech do zgryzienia.

Pod koniec marca parytet złoto-srebro osiągnął prawdopodobnie najwyższą wartość w historii. Czy to znak, że srebro jest „beznadziejnie tanie”, czy też przejaw przewartościowania złota? A może po prostu powinniśmy przestać zwracać uwagę na ten archaiczny wskaźnik?

DU