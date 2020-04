CD Projekt pokazał świetne wyniki za 2019 rok

CD Projekt zaskoczył analityków mocnymi wynikami za IV kwartał 2019 roku. Pomogły premiery, ale także i netfliksowy serial o przygodach wiedźmina.

Przychody ze sprzedaży CD Projektu wzrosły w 2019 roku z 363 mln zł do 521 mln zł. Zysk netto spółki sięgnął 175 mln zł względem 109 mln zł przed rokiem. Świetny był przede wszystkim ostatni kwartał roku, w którym spółka zanotowała aż 108,9 mln zł zysku netto względem 52,7 mln zł konsensusu. Rok ro roku wynik wzrósł aż o 163 proc. W sumie spółka w samym tylko IV kwartale zarobiła więc tyle, co w całym 2018 roku. O 67,6 proc., do 213,3 mln zł, wzrosły zaś kwartalne przychody.

Wyniki CD Projektu w samym IV kwartale 2019 roku

wyniki konsensus różnica r/r q/q YTD 2019 rdr Przychody 213,3 152,8 39,6% 67,6% 129,6% 521,3 43,6% EBITDA 116,0 58,7 97,5% 152,1% 365,7% 217,9 68,8% EBIT 103,6 51,7 100,3% 215,7% 516,6% 180,3 60,4% zysk netto j.d. 108,9 52,7 106,8% 162,9% 630,7% 175,3 60,3% marża EBITDA 54,4% 40,7% 13,64 18,23 27,56 41,80% 6,24 marża EBIT 48,6% 33,4% 15,17 22,79 30,48 34,59% 3,61 marża netto 51,0% 33,9% 17,15 18,51 35,00 33,63% 3,50



Źródło: PAP Biznes

- Spółka jest po udanym sprzedażowo okresie czwartego kwartału minionego roku, w którego trakcie jej oferta produktowa powiększyła się o wersję swojego flagowego produktu – gry Wiedźmin 3: Dziki Gon – na konsolę Nintendo Switch. Ponadto gra GWINT udostępniona została użytkownikom urządzeń mobilnych z systemem iOS. W pierwszym kwartale 2020 r. gra Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści również trafiła na konsolę Nintendo Switch, zaś GWINT udostępniony został na urządzenia z systemem Android - czytamy w raporcie.

To właśnie w nowych premierach CD Projekt upatruje przyczyn sukcesu w IV kwartale. Warto także pamiętać, że w grudniu miała miejsce wiedźmińska gorączka związana z premierą netliksowego serialu. 30 grudnia liczba graczy, którzy grali w "Wiedźmina 3" przekroczyła 100 tys. i była wyższa niż po premierze gry w 2015 roku.

- Pierwszy sezon przygód Geralta z Rivii spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem widzów oraz wysoką oglądalnością, co przyczyniło się do wzrostu rozpoznawalności marki Wiedźmin/The Witcher na świecie - ocenili serial przedstawiciele CD Projektu w raporcie rocznym.

Dzięki serialowi do gry wracali nie tylko starzy gracze, "Wiedźmin" królował wówczas także na liście bestsellerów Steam. W sumie w całym 2019 roku CD Projekt sprzedał wiecej "Wiedźminów 3" na pecety, niż w roku premiery gry (2015). Oczywiście pomogły w tym i promocje, jednak gra ewidentnie zyskała drugą młodość. Kolejne miejsca w rankingu sprzedaży CD Projektu za 2019 rok zajmowały "Gwint" oraz "Wojna Krwi".

Głównym tematem dla CD Projektu jest jednak obecnie "Cyberpunk 2077", który do sklepów ma trafić we wrześniu. Prace nad grą trwają mimo pandemii koronawirusa. - Od połowy marca pracujemy z domu zachowując pełną ciągłość prac. Nasze cele się nie zmieniły, a główny to wrześniowa premiera "Cyberpunk 2077". Czujemy się zmotywowani i posiadamy narzędzia, żeby tego dokonać. Ponadto konsekwentnie realizowana przez lata strategia nie zadłużania się i kumulowania rezerw gotówkowych sprawia, iż wierzymy, że jesteśmy odpowiednio przygotowani na trudniejsze czasy - poinformował w liście do akcjonariuszy Adam Kiciński, prezes spółki.

W sumie nakłady na prace rozwojowe w toku wyniosły w 2019 roku 338 mln zł, których przyrost o 89,8 proc. względem końca 2018 r. był przede wszystkim efektem realizowanych prac deweloperskich związanych z grą Cyberpunk 2077, której produkcja weszła w ostatnią, najintensywniejszą fazę, cechującą się zaangażowaniem najliczniejszego zespołu oraz wzrostem kosztów zewnętrznych (tłumaczenia, nagrania ścieżek dźwiękowych, zewnętrzne testy itd.). Ponadto na przyrost wartości omawianej pozycji wpływały prace nad mniejszymi projektami w segmencie CD Projekt RED oraz prace nad technologią GOG Galaxy realizowane przez programistów GOG.com.

Jak informuje spółka wraz ze zbliżaniem się do premiery, oficjalne profile gry w mediach społecznościowych cieszą się coraz większą popularnością. Liczba obserwujących oficjalny profil Cyberpunka na Twitterze podwoiła się w ciągu roku do ponad 700 tys. osób, z kolei liczba subskrybentów oficjalnego kanału w serwisie YouTube wzrosła o ponad 300 tys. i wynosi obecnie ponad 750 tys. osób.

Z końcem roku grupa miała dostęp łącznie do 482,3 mln zł gotówki oraz lokat bankowych powyżej trzech miesięcy, o 110 mln zł mniej niż na koniec września. - Głównym czynnikami, które spowodowały zmniejszenie łącznej wysokości środków pieniężnych i lokat w Grupie były: wypłata 13 czerwca 2019 r. akcjonariuszom CD Projektu dywidendy za rok 2018 (100,9 mln zł), inwestycji w nieruchomości, aktywa trwałe i niematerialne (128,3 mln zł), w tym zakup nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 74, ponoszone w trakcie okresu wydatki z tytułu Nakładów na prace rozwojowe (165 mln zł) przy jednoczesnych dodatnich łącznych przepływach z pozostałej działalności Grupy - poinformował CD Projekt

Grupa podała, że na koniec roku kwartału pozycja bilansowa "sprzedaż przyszłych okresów" - związana m.in. z zaliczkami na poczet tantiem oraz otrzymanymi lub należnymi tantiemami, głównie w związku z planowaną premierą gry "Cyberpunk 2077" - wyniosła 148,2 mln zł i była o 12 mln zł wyższa niż kwartał temu.



Adam Torchała