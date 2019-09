Oferty najmu znów w górę. Studenci muszą sięgnąć głębiej do kieszeni

Wzrost cen wynajmu przyspieszył w większości największych polskich miast. Zdaniem ekspertów, motorem wielu transakcji byli studenci, którzy w sierpniu intensywnie poszukiwali lokum przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Najmocniej oczekiwania wynajmujących mieszkania w porównaniu ze spokojnym pod tym względem lipcem wystrzeliły w Lublinie (wzrost średnio o 5,5 proc.), gdzie w ogłoszeniach najmu wpisywano średnio 2238 zł/m-c. Na tak znaczący wzrost wpłynęły zwłaszcza ceny ofertowe najpopularniejszych mieszkań o powierzchni od 38 do 60 mkw., które po raz pierwszy były wyceniane średnio powyżej 2000 zł/m-c – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl.

Wyższe stawki zamieszczane w ofertach najmu odczuli także szukający lokum w Bydgoszczy, gdzie oczekiwano średnio 1878 zł/m-c (wzrost o 5 proc.).

Nominalnie najmocniej w porównaniu z lipcem w górę poszły ceny ofertowe wynajmu w Warszawie (średnio o 129 zł/m-c i 3 proc.), gdzie wyniosły średnio 4481 zł/m-c – najwięcej od listopada 2017 r.Do 2000 zł/m-c zmierzają z kolei średnie oczekiwania wynajmujących mieszkania w Poznaniu. W stolicy Wielkopolski wzrost w skali miesięcznej wyniósł 2,7 proc. przekładając się na 1977 zł/m-c, a więc poziom nie widziany od stycznia 2018 r.

Od listopada 2018 r. kwoty w ofertach wynajmu spadają za to w Katowicach, choć sierpniowa obniżka była jedynie kosmetyczna i wyniosła średnio 0,1 proc. (nominalnie 1 zł/m-c).

Średnie ceny wynajmu w wybranych miastach w sierpniu 2019 r. Miasto Metraż [mkw.] Średnia cena Średnia cena dla miasta Bydgoszcz 0-38 1227 1878 38-60 1622 60-90 2335 Gdańsk 0-38 1882 2691 38-60 2419 60-90 3430 Katowice 0-38 1202 1810 38-60 1859 60-90 2473 Kraków 0-38 1663 2351 38-60 2087 60-90 2834 Lublin 0-38 1452 2238 38-60 2011 60-90 2484 Łódź 0-38 1157 1742 38-60 1716 60-90 2338 Poznań 0-38 1405 1977 38-60 1863 60-90 2550 Szczecin 0-38 1456 2053 38-60 1870 60-90 2645 Warszawa 0-38 2127 4481 38-60 2934 60-90 4495 Wrocław 0-38 1731 2431 38-60 2208 60-90 2919 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu Otodom.pl

W stolicy woj. śląskiego dynamika cen poszczególnych metraży cechowała się w sierpniu największą rozbieżnością. Dla porównania, ceny ofertowe najmniejszych kawalerek o powierzchni do 38 mkw. spadły w relacji do lipca o 5,7 proc., a największych mieszkań o powierzchni od 60 do 90 mkw. wzrosły w tym samym czasie o 6,3 proc.

Ciekawą tendencję na rynku nieruchomości odnotowano w sierpniu w Gdańsku. Wraz z boomem na rynku pierwotnym i dynamicznym wzrostem cen ofertowych mieszkań wystawionych na sprzedaż, średnie ceny najmu spadły o blisko 2 proc.

– Boom na zakup mieszkania w tym mieście nie przekłada się na zwiększanie wysokości czynszów. Przez rok wzrosły one o 3 proc., podczas gdy ceny zakupu na rynku wtórnym wzrosły o 9 proc., a na pierwotnym – aż o 17 proc. – zauważa Jarosław Krawczyk z serwisu nieruchomości Otodom.pl. – Inna rzecz, że pod względem stawek najmu Gdańsk jest wciąż najdroższym miastem po Warszawie. Może więc dotarł już do granicy, której rynek nie jest w stanie przekroczyć – dodaje.

Jeszcze bardziej stabilne ceny najmu utrzymują się we Wrocławiu, gdzie w sierpniu wynajmujący oczekiwali średnio 2431 zł/m-c. W porównaniu z sierpniem ubiegłego roku spadły one jedynie o 0,7 proc., a w relacji do sierpnia 2017 r. o 0,9 proc.

Najmocniejszy spadek oczekiwań wynajmujących w skali roku zanotowano w z kolei Krakowie (średnio o 6,1 proc.), gdzie odstępne było wyceniane średnio na 2351 zł/m-c. Na przeciwnym biegunie znaleźli się szukający lokum na wynajem w Lublinie, gdzie stawki ofertowe w ciągu roku wzrosły średnio o 8,1 proc. i wyniosły średnio 2238 zł/m-c.

W przypadku poszczególnych metraży najmocniej – o blisko 10 proc. – wzrosły ceny ofertowe najmniejszych mieszkań o powierzchni do 38 mkw. w Poznaniu, które wyceniane były w sierpniu na 1405 zł/m-c.

Marcin Kaźmierczak