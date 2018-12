Ceny ofertowe wynajmu mieszkań – grudzień 2018 [Raport Bankier.pl]

Ceny z ofert mieszkań na wynajem w największych polski miastach stanęły w miejscu – co nie dziwi, biorąc pod uwagę mały ruch w tym segmencie rynku nieruchomości pod koniec roku. Nieco namieszał jednak szczyt COP24, windując stawki w Katowicach.

W relacji miesiąc do miesiąca, stawki reprezentujące oczekiwania finansowe właścicieli mieszkań do odstąpienia rosły o 1-2 proc., co w wielu przypadkach oznaczało kosmetyczne podwyżki w górę – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez Otodom.pl. Nie zabrakło jednak miast wyłamujących się z tego ślimaczego tempa.

Średnie ceny wynajmu w wybranych miastach w listopadzie 2018 r. Miasto Metraż [mkw.] Średnia cena Średnia cena dla miasta Bydgoszcz 0-38 1105 1832 38-60 1572 60-90 2252 Gdańsk 0-38 1685 2489 38-60 2294 60-90 3081 Katowice 0-38 1493 2777 38-60 2385 60-90 3521 Kraków 0-38 1671 2497 38-60 2110 60-90 2942 Lublin 0-38 1513 2273 38-60 1950 60-90 2649 Łódź 0-38 1160 1991 38-60 1702 60-90 2539 Poznań 0-38 1359 1952 38-60 1850 60-90 2448 Szczecin 0-38 1390 2134 38-60 1806 60-90 2416 Warszawa 0-38 2094 4409 38-60 2836 60-90 4408 Wrocław 0-38 1696 2368 38-60 2124 60-90 2853 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu Otodom.pl

Uwagę zwracają przede wszystkim Katowice, dla których średnia stawka wzrosła o… 33 proc. Jeszcze w październiku wynosiła 2087 zł/m-c, a w danych za listopad figuruje w tym miejscu stawka 2777 zł/m-c. Patrząc na te dane nieco głębiej, tj. analizując strukturę cen w podziale na metraże, widać że to wzrost głównie napędzony podwyżkami cen ofertowych większych mieszkań.

Choć wzrost był ewidentnie widoczny, to nie należy w nim upatrywać trendu. Wynika przede wszystkim z dopasowywania ofert wynajmujących do odbywającego się w Katowicach szczytu COP24. Konferencja Nardodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu odbywała się od 2 grudnia do 15 grudnia 2018 roku, co pozwala sądzić, że efekty tego wydarzenia na katowickim rynku nieruchomości zobaczymy także w danych za grudzień. Do dziś w serwisie Otodom.pl wiszą oferty najmu apartamentów z COP24 w nazwie i oczywiście wyolbrzymioną ceną. Stawki wynosiły nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Większy wzrost, który wydaje się bardziej naturalny, pojawił się jeszcze w Łodzi i wyniósł 10 proc. w relacji miesiąc do miesiąca. Średnia stawka za najem lokalu mieszkalnego w Łodzi wyniosła na podstawie oczekiwań właścicieli 1991 zł/m-c.

Źródło:

Mateusz Gawin