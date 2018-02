Ceny ofertowe mieszkań – luty 2018 [Raport Bankier.pl]

Właściciele mieszkań z rynku wtórnego nie chcą być gorsi od deweloperów, którzy od miesięcy podwyższają ceny. Stawki za używane lokale mieszkalne wzrosły w niektórych miastach nawet o 20 proc. w relacji rok do roku, a w żadnym z analizowanych miast nie pojawiły się stawki niższe niż w styczniu 2017 roku.

Niewielkie spadki odnotowano natomiast w najdroższej Warszawie. Co prawda na rynku wtórnym sprzedawcy nadal oczekują przeciętnie ponad 9000 zł/mkw. (9164 zł/mkw.), ale jest to o prawie 300 zł (3 proc.) mniej niż w grudniu ubiegłego roku – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis ogłoszeń z rynku nieruchomości Otodom.pl.

Obniżki w ogłoszeniach na warszawskim rynku mieszkań odnotowano także w przypadku deweloperów. Tu stawka spadła z nieco ponad 8000 zł/mkw. do 7754 zł/mkw. (4 proc.). W pozostałych analizowanych miastach na próżno można było szukać podobnych ruchów. O ok. 100 zł zeszli z ceny w swoich ogłoszeniach deweloperzy sprzedający nieruchomości w Gdańsku i Lublinie.

Średnie ceny ofertowe mieszkań w wybranych miastach Polski w styczniu 2017 r. [zł/m-c] Miasto Metraż [mkw.] Rynek pierwotny Rynek wtórny Średnia cena dla metrażu Średnia cena dla miasta Średnia cena dla metrażu Średnia cena dla miasta Gdańsk 0-38 7 203 6497 8 581 8261 38-60 6 055 8 686 60-90 6 921 7 647 Katowice 0-38 5 586 5475 4 911 4597 38-60 5 431 4 468 60-90 5 503 4 653 Kraków 0-38 7 996 7230 9 115 7952 38-60 6 955 7 678 60-90 7 385 7 542 Lublin 0-38 5 843 5428 5 823 5266 38-60 5 444 5 222 60-90 5 263 5 134 Łódź 0-38 5 585 5202 3 888 4283 38-60 5 284 4 313 60-90 4 828 4 488 Poznań 0-38 7 060 6461 6 935 6358 38-60 6 441 6 393 60-90 6 281 5 940 Szczecin 0-38 5 346 5168 6 800 5156 38-60 5 135 4 942 60-90 5 085 4 745 Warszawa 0-38 7 923 7754 9 959 9164 38-60 7 666 9 035 60-90 7 813 9 047 Wrocław 0-38 7 616 6437 7 548 6572 38-60 6 324 6 585 60-90 6 174 6 239 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu Otodom.pl

Spory wzrost stawek ofertowych pojawił się natomiast w Łodzi, która od roku już nie mogła „pochwalić się” średnią ceną przekraczającą próg 5000 zł. W styczniu 2018 roku analiza wykazała 5202 zł/mkw., co oznaczało podwyżkę o 400 zł/mkw. (8 proc.) w relacji miesiąc do miesiąca.

Ceny ofertowe mieszkań z rynku wtórnego

Jak zwykle mniej intrygujące zmiany zaszły na rynku wtórnym. Właściciele mieszkań z drugiej ręki od lat niechętnie schodzą z cen w samych ogłoszeniach. Większy spadek wystąpił jedynie we wspomnianej już Warszawie. W drugim pod względem cen Gdańsku odnotowano natomiast symboliczną podwyżkę (180 zł/mkw.).

Największą zmianę odnotowano natomiast w Szczecinie – najtańszym mieście zestawienia pod względem cen ofertowych na rynku wtórnym. Względem grudnia, oczekiwania sprzedawców wzrosły z 4691 zł/mkw. do 5156 zł/mkw. – to już prawie tyle co w Łodzi. Podwyżka o prawie 500 zł oznaczała 10-procentowy wzrost. Taki kierunek zmian wynikał głównie ze wzrostów cen najmniejszych mieszkań (do 38 mkw.), za które sprzedawcy chcieli w styczniu o 24 proc. więcej niż w grudniu ubiegłego roku.

Właściciele używanych mieszkań nie chcą być gorsi od deweloperów

Od kilku miesięcy deweloperzy straszą podwyżkami cen, wskazując na rosnące koszty ziemi, materiałów i pracy ze względu na coraz mniejszą liczbę rąk do pracy. Branża twierdzi, że wzrosty utrzymają się aż do 2019 roku i dopiero w drugiej jego połowie można spodziewać się przecen lokali mieszkalnych. Z tego ruchu na rynku planują najwyraźniej skorzystać także właściciele mieszkań na rynku wtórnym.

O ile oferty sprzedaży lokali deweloperskich nie podrożały znacznie przez ostatni rok (styczeń 2017-styczeń 2018), to spory ruch zwyżkowy odnotowano w przypadku mieszkań z drugiej ręki. O 22 proc. wzrosła średnia stawka ofertowa w Gdańsku, o 17 proc. w Szczecinie. Blisko 10 proc. więcej oczekiwali także sprzedawcy mieszkań w Krakowie i Wrocławiu. W żadnym z analizowanych miast nie pojawiły się obniżki.

Źródło:

Mateusz Gawin