Banki napędziły WIG20. Gwałtowne spadki Biomedu

Gwałtowne wzrosty banków wywindowały notowania WIG20 na plus. Słabiej poradzili sobie jednak KGHM, Play i CD Projekt. W gronie mniejszych spółek uwagę zwracał kolejny dzień wyprzedaży "koronawirusowych" aktywów.

Mocna zieleń w Europie i lekkie wzrosty w Ameryce - taki krajobraz panował we wtorek na głównych giełdach świata. Bykom we wzrostach pomagały m.in. zapowiedzi Donalda Trumpa, który zapowiedział, iż "bardzo poważnie" rozważa obniżenie podatku od zysków kapitałowych i obniżenie podatku dochodowego od średnich dochodów.

Na tym tle polska giełda wypadła przyzwoicie, choć bez rewelacji. Najlepszy z czwórki głównych indeksów okazał się WIG20, który poszedł w górę o 1,4 proc. WIG zyskał 0,9 proc., mWIG40 0,6 proc., z kolei sWIG80 stracił aż 1,3 proc. Obroty na szerokim rynku wyniosły 931 mln zł.

Wzrostom na GPW przypisać można jednak kilka "ale...". Pierwsze to oczywiście postawa sWIG80, Indeks ten we wcześniejszych miesiącach wyraźnie wyróżniał się na tle polskiego rynku, ostatnie dni to jednak jego wyraźna zadyszka. Tę wiązać można z korektą na tzw. "koronawirusowych" spółkach. W sWIG80 przykładowo 16,9 proc. straciła Mennica, która pokazała dobre wyniki za II kwartał (napędzone koronawirusowym popytem na wyroby mennicze), jednak okazały się one słabsze od wygórowanych oczekiwań inwestorów. O 14 proc. potaniał z kolei Cormay.

"Koronanwirusowa" korekta odbiła się nie tylko na sWIG-u. Na szerokim rynku dwucyfrowe spadki notowały papiery m.in. Harpera, Sanwilu, Protektora i PCC Exola. Kolejną fatalną sesję zanotował klasyfikowany w mWIG40 Biomed Lublin. Dziś stracił on 22 proc. i była to szósta spadkowa sesja dla spółki z rzędu. Wprawdzie Jej stopa zwrotu liczona od początku roku to wciąż kosmiczne 1,6 tys. proc., jednak osoby, które kilka dni temu kupiły "na szczycie" straciły już 50 proc. Przypomnijmy, że do tej pory Biomed nie dostarczył wyników, które potwierdziłyby zasadność takiego wystrzału kapitalizacji spółki. W ubiegłym tygodniu akcjami jednak sypnął główny akcjonariusz.

Pewne "ale..." można podnieść także w stosunku do dzisiejszych wzrostów WIG20. Spółki z największymi obrotami - KGHM i CD Projekt - zanotowały bowiem spadki (odpowiednio o 4,4 proc. i 2,1 proc.). Siłą indeksu były dziś jednak banki. O ponad 4 proc. w górę poszły notowania Pekao i Santandera, 5,7 proc. zyskało PKO, o 6,7 proc. w górę poszedł mBank, a aż 8,5 proc. zyskał Alior. Banki wciąż nie podniosły się po koronawirusowym krachu i nawet mimo dzisiejszych wzrostów należą do grona najsłabszych w tym roku spółek na GPW.

- Myślę, że to odreagowanie po ostatniej słabości. Fundamentalnie nic się nie zmieniło, może wyniki w drugim kwartale były trochę lepsze niż prognozy, ale przed nami druga fala pandemii, więc nie wiadomo co będzie z rezerwami - skomentował dla PAP Biznes sytuację banków Marcin Materna, szef działu analiz Millennium DM.

Z kolei najbardziej zniżkowały akcje Play Communications (-4,53 proc.). Po poniedziałkowej sesji spółka podała, że skorygowany wynik EBITDA spółki w drugim kwartale spadł rok do roku o 2,2 proc. do 630,2 mln zł. Zysk okazał się o 0,7 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes. Spółka obniżyła w raporcie prognozowany wzrost przychodów, podtrzymując jednocześnie pozostałe cele finansowe na ten rok.

Adam Torchała