Wyniki Mennicy mocno w górę, akcje w dół

fot. Daniel Dmitriew / FORUM

Mennica Polska zanotowała mocny skok przychodów i zysków w I półroczu 2020 roku, inwestorzy raport przywitali jednak spadkami.

Z 327 mln zł do 412 mln zł wzrosła sprzedaż Mennicy Polskiej w I półroczu. Wzrost wyników napędzał segment menniczy, gdzie spółka zanotowała 311 mln zł przychodów, a więc 70,2 proc. więcej rok do roku. Słabiej radził sobie z kolei sektor płatności elektronicznych, gdzie przychody spadły ze 142 mln zł do 88 mln zł.

Powyższe tendencje mają związek z pandemią. Z jednej strony, w związku z cięciem stóp procentowych do niemal zera przez RPP (ergo unicestwieniem sensowności lokat) i obawami związanymi z rosnącą inflacją na popularności zyskały produkty z segmentu menniczego, na czym firma skorzystała. Z drugiej lockdown i późniejsze ograniczenia sprawiły, że gwałtownie spadła np. sprzedaż biletów komunikacji miejskiej, ujęta w drugiej grupie przychodowej Mennicy.

Wynik segmentu menniczego wzrósł z 15 mln zł do 30 mln zł, elektronicznego spadł z 0,7 mln zł do -7,3 mln zł. Wyniki wspierał jednak i segment deweloperski, gdzie przychody wzrosły z 2,5 mln zł do 13,6 mln zł, a wynik segmentu skoczył z -5 mln zł do 2 mln zł. Zysk netto wzrósł rok do roku z 1,7 mln zł do 16,7 mln zł.

kliknij, by przejść do notowań / Bankier.pl

Wyniki rozczarowały jednak inwestorów. Papiery Mennicy Polskiej na chwilę przed 10 taniały o 12 proc., choć momentami skala spadków sięgała nawet 20 proc. Rykoszetem dostała i Mennica Skarbowa, która notowała 5-proc. przecenę. Przypomnijmy, że Mennica Polska ma za sobą skokowy wzrost wartości. W dwie sesje lipca akcje firmy z wycenianych na 20 zł awansowały na 30 zł. Dziś, mimo spadków, wciąż za akcje Mennicy płaci się 25 zł, a więc o 25 proc. więcej niż przed rajdem. Kapitalizacja spółki sięga 1,3 mld zł.

Warto dodać, że to nie pierwsza sytuacja w ostatnim czasie, gdy notowania spółki spadają po mocnej poprawie wyników. Takie sytuacje pojawiają się m.in., gdy inwestorzy przecenią pozytywny wpływ pandemii na wyniki spółki. Najbardziej charakterystyczny był chyba przypadek XTB, który opisywaliśmy w artykule "Pułapka koronawirusowej hossy". Wczoraj do grona tego typu przykładów dołączył 4mass. Przykład Mennicy jest nieco mniej jaskrawy, spółka zanotowała bowiem dużo mniejsze wzrosty niż wspomniana dwójka. Poprawa wyników też jest skromniejsza, o ile bowiem rok do roku robią one wrażenie, biorąc pod uwagę wcześniejsze okresy Mennica nie oczarowała raportem za I półrocze 2020 roku.

AT