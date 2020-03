5 tematów tego tygodnia ważnych dla twojego portfela

W mijającym tygodniu opisywaliśmy szereg tematów istotnych dla portfeli Polaków. Wybraliśmy pięć, które naszym zdaniem szczególnie warto podkreślić. Sprawdź, czy coś cię nie ominęło!

Jak co tydzień w skondensowanej formie przedstawiamy pięć najważniejszych tematów, które mogą mieć wpływ na finanse osobiste Polaków. Oczywiście zachęcamy do klikania w zamieszczone linki - lektura Bankier.pl to najlepszy sposób, aby być na bieżąco w kwestiach finansowych!



1. Tarcza antykryzysowa tematem numer jeden

Tematem tygodnia była przygotowywana przez rząd tarcza antykryzysowa, o której szeroko pisaliśmy w środę. Pakiet ten przewiduje m.in. zwolnienie samozatrudnionych i mikrofirm z opłacania ZUS-u (chce z tego skorzystać 80 proc. firm), dofinansowanie zatrudnienia dla przedsiębiorstw czy ułatwienia dla poszczególnych branż. Dodatkowo świadczenie w wysokości ok. 2000 zł otrzymać będą mogli zatrudnieni na umowę zlecenie lub samozatrudnieni.

W momencie powstawania tego artykułu nad finalnym kształtem „Tarczy” pracował jeszcze Sejm. Prezydent zapowiedział, że podpisze ustawę niezwłocznie, gdy tylko trafi na jego biurko.

2. Regulacja cen i zmiany w sklepach

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych zapisów tarczy antykryzysowej jest regulacja umożliwiająca rządowi kontrolę cen. Więcej na ten temat pisaliśmy w piątkowym artykule „Rząd szykuje się do regulacji cen podstawowych towarów i usług”.

Okazuje się, że niektóre sklepy nie czekają na rządowe regulacje. Sieć Carrefour zapowiedziała, że nie podwyższy cen 150 podstawowych produktów. Zmiany objęły także Biedronkę, która wprowadziła przerwy techniczne w sklepach i wyznaczyła godziny, w których seniorzy będą obsługiwani jako pierwsi. Zmiany w swoich sklepach wprowadził także Lidl.

3. Lokaty w dół, o kredyt trudniej

Miniony tydzień przyniósł kolejne zmiany w oprocentowaniu lokat, które stanowią kontynuację korekt wprowadzonych już w poprzednim tygodniu. Powodem coraz gorszych warunków dla oszczędzających jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych w Polsce do najniższego poziomu w historii. Nic więc dziwnego, że coraz więcej Polaków sięga po obligacje skarbowe.

Obniżone oprocentowanie lokat zbiega się z zaostrzaniem przez banki zasad udzielania kredytów. Więcej na ten temat pisaliśmy we wtorkowym artykule „Będzie trudniej o kredyty. Pierwsze banki zmieniają zasady (przez koronawirusa)”.

Zmiany dotyczące nowych kredytów i pożyczek znalazły się także w propozycjach rządowych. O nich pisaliśmy w czwartkowym artykule „Rząd proponuje ostre cięcie. Ile będzie mogła kosztować pożyczka?”.

4. Gorąco na rynku nieruchomości

Mimo epidemii koronawirusa rynek nieruchomości pozostaje jednym z najgorętszych tematów. Tym razem zainteresowanie budzi to, jak radzi sobie w trudnych czasach. O pewnym fragmencie rynku pisaliśmy w poniedziałkowym artykule „Zapaść najmu krótkoterminowego. Co się stanie z mieszkaniami?”.

W oczekiwaniu na dane z marca poznaliśmy jeszcze poziomy cen notowane w lutym. Z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl wynika, że sprzedający podnieśli ceny mieszkań w całej Polsce, zaś na rynku działek budowalnych drożyzna nie odpuszczała.

Osoby zainteresowane kupnem mieszkania na kredyt powinny zapoznać się z naszymi najnowszymi rankingami: w środę sprawdzaliśmy, ile kosztuje kredyt na mieszkanie z rynku wtórnego, w czwartek zaś, jaki kredyt można otrzymać przy dochodzie na poziomie 7000 zł. Uwadze polecamy też piątkowy artykuł "Hipoteki w czasach koronawirusa - banki zmieniają procedury".

5. Uwaga na koronawirusowych oszustów

Na łamach Bankier.pl przyglądaliśmy się także dziesięciu faktycznym przykładom oszustw, które żerują na strachu przed efektami koronawirusa. Należą do nich m.in. fałszywe SMS-y, oferty testów i szczepionek czy sprzedaży maseczek ochronnych.

Nie wiemy, ile osób udało się w ten sposób oszukać. Wiemy, że trzeba je pokazywać, żeby uchronić kolejnych. O tym, jak nie dać się nabrać na koronawirusowe oszustwa, przeczytasz w artykule „Żerowanie na psychozie. 10 przykładów z ostatnich dni”.

Michał Żuławiński