Wszędzie średnio, a w Niemczech najgorzej

Ostatni dzień miesiąca to dobry moment na krótkie podsumowanie ostatnich trendów ekonomicznych. Przedstawiam je w formie wyników tzw. nowcastu, czyli szacunku bieżącej aktywności gospodarczej w Polsce i największych krajach UE. Generalny wniosek jest taki, że wszędzie widać słabość koniunktury, ale nigdzie aż taką, jak w Niemczech.

W Polsce właściwie wszystkie istotne wskaźniki publikowane w częstotliwości miesięcznej wskazują na obniżenie dynamiki PKB. Dlatego nasz nowcast (o ile forecast dotyczy przyszłości, to nowcast szacuje sytuację w teraźniejszości) pokazuje, że pod koniec września wzrost gospodarczy w Polsce wynosi ok. 3,8 proc. rok do roku, wobec 4,2 proc. w drugim kwartale (oficjalne dane). Nie jest to recesja ani załamanie koniunktury, ale widać powolny powrót do długookresowego trendu.

Dużo gorsza jest sytuacja w Niemczech. Tam gospodarka znajduje się w recesji, licząc zmiany z kwartału na kwartał, a w ujęciu rocznym PKB rośnie w tempie niecałych 0,4 proc. Gospodarka uklepała już prawdopodobnie dno, ale wciąż nie widać sygnałów odbicia. Bardzo mocno oparte na eksporcie Niemcy cierpią na wojnach handlowych, brexicie oraz dekoniunkturze na tzw. rynkach wschodzących.

Inaczej wygląda sytuacja. Tam we wrześniu widać było pewne sygnały ożywienia koniunktury, nawet jeżeli pod koniec miesiąca nieco te sygnały osłabły.– taka przewaga Francji nad sąsiadem w niedalekiej przeszłości rzadko się zdarzała.

Obecny epizod spowolnienia gospodarczego na świecie wygląda generalnie dość dziwnie. O ile wskaźniki makroekonomiczne słabną, o tyle indeksy giełdowe … rosną. A co najciekawsze, rosną tam, gdzie gospodarki są słabe, zaś nie rosną w Polsce, gdzie gospodarka jest silna. Niemiecki DAX i francuski CAC30 wzrosły od początku roku niemal 20 proc., a polski WIG jest na minimalnym minusie. O tej dywergencji między realną gospodarką a indeksami giełdowymi będzie jeszcze okazja napisać wkrótce.

