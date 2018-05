WIG20 bez zmian. Spadkowy tydzień dla indeksów GPW

WIG20 zakończył piątkową sesję bez zmian, lekko wzrosły indeksy szerokiego rynku. Cyfrowy Polsat rósł po informacji o przejęciu Eleven Sports Network, spadały zaś Orange i Play. Cały tydzień przyniósł indeksom GPW spadki.

WIG20 wyniósł na zamknięciu 2.213,24 pkt. mWIG40 zyskał 0,21 proc. do 4.475,77 pkt., sWIG80 wzrósł o 0,21 proc. do 13.765,63 pkt., a WIG zwyżkował o 0,08 proc. do 58.233,23 pkt.

W całym tygodniu WIG20 spadł o 0,8 proc., mWIG40 stracił 1,3 proc., sWIG80 poszedł w dół o 1,4 proc., a WIG zniżkował o 0,9 proc.

Obroty na GPW w piątek wyniosły 725 mln zł, z czego 546 mln zł na spółkach z WIG 20.

Wśród blue chipów najmocniej wzrósł Cyfrowy Polsat (o 3,5 proc.).

Telewizja Polsat, spółka z grupy Cyfrowego Polsatu, zawarła umowę nabycia 50 proc. plus jeden udziałów spółki Eleven Sports Network sp. z o.o., zajmującej się produkcją i dystrybucją programów sportowych na terytorium Polski - podał Cyfrowy Polsat w czwartek wieczorem. Cenę nabywanych udziałów ustalono na 38 mln euro.

Notowania innych operatorów telekomunikacyjnych spadły: Orange o 2,6 proc., a Play o 5,1 proc.

KGMH spadł o 2,3 proc. Spółka podała wstępne miesięczne wyniki produkcyjne i sprzedażowe. Produkcja miedzi płatnej w grupie KGHM wyniosła w kwietniu 47,7 tys. ton, czyli spadła 12 proc. rdr, a sprzedaż miedzi tym okresie wyniosła 48 tys. ton i była wyższa rdr o 1 proc.

Liderem zniżek była PGE (o 4,1 proc.).

Na szerokim rynku drugi dzień mocno wzrósł Mostostal Zabrze (o 23,1 proc.). Spółka w czwartek poszła w górę o 24 proc. po publikacji, że w I kwartale miała 3,3 mln zł zysku netto.

Ferrum zwyżkuje o 10,2 proc. do 4,34 zł. W czwartek wieczorem Watchet wezwał do sprzedaży 19.792.817 akcji Ferrum, stanowiących 34,18 proc. akcji, po 4,39 zł za akcję.

Również Polmed poszedł w górę (o 2,2 proc. do 2,78 zł) po ogłoszeniu wezwania. Akcjonariusze Polmedu działając w porozumieniu ogłosili w piątek rano wezwanie na sprzedaż 13.289.996 akcji spółki, stanowiących 46,46 proc. ogólnej liczby akcji i uprawniających do 38,08 proc. głosów na WZ, po 2,70 zł za akcję.

Kurs PKP Cargo wzrósł o 4,2 proc. Prezes spółki Czesław Warsewicz poinformował w piątek PAP, że liczy, iż po drugim kwartale tego roku PKP Cargo podniesie tegoroczne prognozy wyników finansowych. Prognoza PKP Cargo zakłada, że EBITDA grupy w 2018 r. wzrośnie o 10,9 proc. rdr, do 778,7 mln zł.

Debiutująca w piątek na NewConnect spółka CreativeForge Games zwyżkowała o 167 proc.

Zamknięcia i zmiany indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3515,36 -0,18 -1,63 0,85 -1,93 0,33 DAX Niemcy 12938,01 0,65 -1,35 4,15 2,51 0,16 FTSE 100 W.Brytania 7730,28 0,18 -0,62 4,76 2,83 0,55 CAC 40 Francja 5542,55 -0,11 -1,28 2,39 3,85 4,33 IBEX 35 Hiszpania 9826,50 -1,70 -2,83 -0,32 -10,16 -2,16 FTSE MIB Włochy 22398,15 -1,54 -4,48 -5,89 5,20 2,49 ASE Grecja 755,63 -1,98 -3,47 -8,51 -2,10 -5,83 BUX Węgry 35758,06 -0,37 -4,74 -6,02 4,10 -9,19 PX Czechy 1087,50 -1,44 -1,54 -3,05 7,68 0,87 RTS INDEX (w USD) Rosja 1169,93 -0,32 -0,27 2,84 7,97 1,34 BIST 100 Turcja 103200,10 2,04 0,77 -3,91 5,62 -10,52 WIG 20 Polska 2213,24 0,00 -0,77 -1,94 -6,16 -10,08 WIG Polska 58233,23 0,08 -0,86 -1,71 -5,37 -8,65 mWIG 40 Polska 4475,77 0,21 -1,32 -2,06 -8,02 -7,66 Źródło: PAP

Maciej Jaszczuk (PAP Biznes)

mj/ jtt/