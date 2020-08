To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 19 sierpnia 2020 r.

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijającą dobę, wybierając dla Państwa najistotniejsze wiadomości. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

#1 Główny Urząd Statystyczny pokazał nowe dane z rynku pracy za lipiec br. i... powiało optymizmem. Okazuje się, że liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw wzrosła o 66 proc. m/m. Wyższe niż przed rokiem (o niespełna 4 proc.) było przeciętne wynagrodzenie w dużych firmach niefinansowych - w ubiegłym miesiącu sięgnęło poziomu 5381,65 zł.

#2 Mniej optymistyczne dane płyną z rynku pracy w sektorze bankowym. Z opublikowanych w środę wyników badania przeprowadzonego wśród zatrudnionych w bankowości wynika m.in. że blisko co trzeci z nich jako wysokie lub bardzo wysokie ocenia ryzyko utraty pracy w ciągu najbliższego roku. 18 proc. ankietowanych wskazało, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynagrodzenie na ich stanowisku zmalało. Szczegóły w materiale "Bankowcy z pesymizmem patrzą na rynek pracy". Kolejne wnioski z tego badania opublikujemy niebawem.

#3 Unia Europejska oficjalnie nie uznaje wyniku wyborów prezydenckich na Białorusi. W środę przedstawiciele krajów Wspólnoty o sytuacji za wschodnią granicą Polski dyskutowali podczas specjalnego szczytu w formie wideokonferencji. W oświadczeniu przewodniczącego Rady Europejskiej czytamy, że wybory "nie były ani wolne, ani uczciwe". Pojawiła się także obietnica nałożenia sankcji na "znaczną liczbę osób, odpowiedzialnych za przemoc, represje i oszustwa wyborcze".

#4 Najpopularniejszy dziś artykuł w Bankier.pl to zapowiedź zmian dotyczących wieku emerytalnego w Danii. Według zapowiedzi tamtejszej premier, osobom z co najmniej 42-letnim stażem pracy wiek emerytalny zostanie obniżony do 61 lat. Zmiana ma być ulgą dla 38 tys. obywateli, którzy, jak określiła szefowa rządu, płacili podatki przez całe swoje zawodowe życie i podejmowali się najcięższych prac.



Co jeszcze warto wiedzieć w środę? Zachęcam do przeglądu wybranych informacji.



Najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata

19:59 Egipt wprowadzi obowiązek przedstawiania testów na Covid-19 przy wjeździe do kraju

19:54 Norwegia rozszerza listę "czerwonych" krajów z powodu koronawirusa

18:38 KAS: 31 sierpnia upływa okres przejściowy m.in. dla sprzedających paliwa opałowe

18:36 Finlandia przywraca restrykcje wjazdowe m.in. dla Niemiec, Norwegii i Danii

18:27 Morawiecki: Wybory na Białorusi powinny zostać powtórzone

17:41 Lekkie spadki na GPW. Czerwień Aliora i JSW

17:25 UE nie uznaje wyników wyborów na Białorusi

17:08 MC: W lipcu Polacy z e-usługi "historia pojazdu" skorzystali ponad 27 milionów razy

16:44 W Cieszynie alarm powodziowy

16:23 Microsoft zakończy wsparcie dla Internet Explorera w 2021 r.

15:41 Straciła 42 tys. zł, bo uwierzyła w miłosne wyznania oszusta

15:29 Naukowcy: W Atlantyku jest ponad 10 razy więcej plastiku niż sądzono

14:00 Sklepy, w których nie zrobisz zakupów bez maseczki

13:19 Historyczny kryzys w branży producentów szampana

13:02 Hakerzy chcą bitcoinów za odblokowanie komputera

12:24 Mauritius, Seszele i Madagaskar zamknięte dla turystów z powodu koronawirusa

12:18 Nowym system opłat za drogi coraz bliżej. Powstanie blisko 220 punktów obsługi

12:10 Szwecja wstrzymuje pomoc rozwojową, która wspierała reżim Łukaszenki

11:57 Dania obniży wiek emerytalny najdłużej pracującym

11:34 Rolnicy skarżą się na ubezpieczycieli do Rzecznika Finansowego

11:10 Inflacja w UE: Węgry wyprzedziły Polskę

10:50 Koniec z listami od ZUS-u

10:33 UOKiK zobowiązał UPC do zmiany praktyk sprzedażowych

10:29 W 2030 r. będzie brakować 15 mln medyków

10:15 Dobre dane z rynku pracy. Zatrudnienie i wynagrodzenie w górę

09:41 Poczta Polska udostępnia usługi online z profilem zaufanym

09:14 Prace dyplomowe od oszustów. Zlecenia na ponad 7 mln zł

09:30 Zwolnienia grupowe w Carrefourze. Pracę straci 400 osób

09:10 mBank ostrzega. Oszuści wyłudzają dane na popularny serwis VOD



08:55 Emilewicz: Rekonstrukcja rządu raczej na początku października



08:21 Badanie: co trzeci eksporter ma problem z dostarczeniem towarów do zagranicznych klientów



07:59 Notowania ropy w USA spadają po mocnym wzroście amerykańskich zapasów benzyny



07:40 Cichanouska wzywa UE do nieuznawania wyników wyborów na Białorusi



06:57 Zwolnień jest najmniej od początku pandemii



06:42 Kryzys na rynku listów. Pocztowcy w tarapatach



06:00 Bankowcy z pesymizmem patrzą na rynek pracy



05:42 Joe Biden z nominacją Demokratów na kandydata w wyborach prezydenckich

03:03 Bunt wojskowy w Mali. Prezydent Keita podał się do dymisji



