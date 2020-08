Lekkie spadki na GPW. Czerwień Aliora i JSW

Bankier.pl

Po słabej końcówce sesji główne indeksy GPW zakończyły środę spadkami. W WIG20 taniały m.in. JSW, banki i spółki paliwowe, na szerokim rynku prawdziwy rollercoaster zanotował Airway Medix.

Choć większość dzisiejszej sesji WIG20 spędził ponad kreską, ostatecznie dzień zakończył na 0,4-proc. minusie. Spadkowy los podzieliły jednak wszystkie główne indeksy warszawskiego rynku. O 0,4 proc. w dół poszedł WIG, 0,6 proc. stracił mWIG40, a sWIG80 spadł o 0,3 proc. Nie powaliły także obroty, które na szerokim rynku wyniosły 761 mln zł. Słabo wypadł również NC Index, który stracił 1,2 proc.

Co ciekawe spadki na GPW zbiegły się z lekkimi wzrostami na europejskich giełdach, co plasowało nasz parkiet w ogonie rynków Starego Kontynentu. W momencie zamknięcia sesji na GPW zieleniła się, choć nieśmiało, także Wall Street. Na polski rynek napłynęły dziś sprzeczne dane makro. Z jednej strony w górę idą pensje i zatrudnienie, z drugiej nastroje polskich konsumentów w sierpniu nieznacznie pogorszyły się względem lipca.

W składzie WIG20 najmocniej taniały papiery JSW i Lotosu, które poszły w dół o blisko 5 proc. Słabo radziły sobie także banki, w tym przede wszystkim PKO BP (-2,4 proc.) i Alior (-2,0 proc.). Ta druga ze spółek pokazała wyniki za II kwartał, gdzie zagościło aż 0,6 mld zł straty. Problemem Aliora znów okazały się odpisy.

Po zielonej stronie znalazła się piątka blue chipów na czele z Tauronem i CD Projektem, których akcje podrożały o ponad 2 proc. 1,7 proc. zyskał KGHM, który po sesji pokazał wyniki za II kwartał, rozczarowując zyskiem netto. Kolejny dzień wzrostów zanotowało Dino (+1,2 proc.), które potwierdziło tym samym wczorajsze wyprzedzenie pod względem kapitalizacji Orlenu.

Na szerokim rynku mocne wzrosty zanotowało Grodno (+27 proc.). Spółka chce się rozwijać poprzez akwizycje i rozbudowę sieci sprzedaży, a przetasowania na rynku i konsolidacje w związku z pandemią mogą być dla grupy szansą – powiedział w rozmowie z PAP Biznes prezes Grodna Andrzej Jurczak. Dodał, że celem grupy, zajmującej się dystrybucją artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych, jest utrzymanie dynamik wzrostów oraz umacnianie pozycji rynkowej.

Prawdziwy rollercoaster przeżyli dziś akcjonariusze Airway Medix. Spółka po dwóch sesjach mocnych wzrostów dziś także zaczęła od wzrostów z poziomu 2,55 zł na 3,4 zł. Ostatecznie zakończyła jednak sesję na poziomie 2,5 zł, czyli 2 proc. na minusie. Ruchom towarzyszyły rekordowe obroty. Obserwatorzy zwrócili uwagę na przesunięcie daty publikacji raportu za I półrocze z 18 września na 30 września, co przesuwa w czasie rozpoczęcie okresu zamkniętego, póki co brak jednak podstaw, by dopatrywać się umyślności w tym zabiegu. Ostatnią informacją cenotrwórczą jest zatwierdzenie przez Federal Drug Administration do sprzedaży na rynku amerykańskim urządzenia pod nazwą Cuffix, umożliwiającego bezobsługowe monitorowanie i optymalizację ciśnienia w mankiecie utrzymującym rurkę intubacyjną. To właśnie na tej bazie Airway notował gwałtowne wzrosty od początku tygodnia.

Kolejną sesję w centrum uwagi zaliczył Biomed-Lublin (+3,7 proc.), który znów okazał się liderem obrotów na całej GPW. Inwestorzy wykręcili na jego walorach 96,5 mln zł, podczas gdy wicelider - KGHM - miał 81 mln zł. Biomed nad ranem poinformował o przekroczeniu przez Medicare progu 5 proc. udziału w akcjonariacie, zmiana ta jednak nie była następstwem nowych zakupów, a tych, o których informowano już w ubiegłym tygodniu. Popołudniu z kolei Biomed poinformował, że podpisał z firmą Symphar term sheet w sprawie współpracy przy dystrybucji produktu Distreptaza na terenie Polski. Umowa dystrybucyjna ma zostać zawarta do 30 września.

Na rynku NewConnect miał dziś miejsce debiut Starward Industries. Choć o debiucie ciężko mówić, producent gier, podobnie jak kilku jego poprzedników, cały pierwszy dzień notowań spędził na równoważeniu, a teoretyczny kurs otwarcia pokazywał gwałtowne wzrosty. To efekt m.in. wąskich ofert poprzedzających debiuty. Więcej o samej spółce można przeczytać w zapowiedzi debiutu Adama Hajdamowicza.

Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3317,62 0,85 -1,35 -1,43 -1,53 -11,42 DAX Niemcy 12977,33 0,74 -0,62 0,45 10,77 -2,05 FTSE 100 W.Brytania 6111,98 0,58 -2,68 -2,83 -14,99 -18,97 CAC 40 Francja 4977,23 0,79 -1,89 -1,82 -7,34 -16,74 IBEX 35 Hiszpania 7094,30 0,72 -2,76 -4,65 -18,77 -25,71 FTSE MIB Włochy 20055,40 1,06 -1,87 -1,78 -3,19 -14,68 ASE Grecja 646,27 0,36 1,78 0,75 -21,98 -29,50 BUX Węgry 36043,56 -0,38 -2,02 2,39 -9,90 -21,79 PX Czechy 897,45 -0,75 -3,24 -5,44 -13,32 -19,56 RTS INDEX (w USD) Rosja 1316,32 0,37 0,70 8,23 5,51 -15,02 BIST 100 Turcja 1124,71 2,95 0,95 -5,32 18,04 -1,71 WIG 20 Polska 1833,22 -0,39 -1,22 2,07 -12,80 -14,74 WIG Polska 52262,21 -0,44 -0,43 2,38 -6,73 -9,63 mWIG 40 Polska 3694,96 -0,62 1,58 2,83 -2,21 -5,46 Źródło: PAP Biznes

