Rząd zapowiada dalsze poszerzanie polskiej własności w sektorze finansowym

Rząd planuje dalsze zwiększanie udziału polskiej własności w sektorze finansowym - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Sasin przypomniał o kluczowej jego zdaniem transakcji przejęcia od włoskiego UniCredit akcji Banku Pekao przez PZU i Polski Fundusz Rozwoju.

"Wcześniej udział zagranicznego kapitału w sektorze bankowym przekraczał 60 proc. i był oceniany przez wielu ekspertów, że hamuje on możliwość wpływania na procesy gospodarcze" - powiedział w sobotę w Toruniu wicepremier Sasin.

"Ta transakcja spowodowała, że te procenty się odwróciły. Dzisiaj większość sektora bankowego jest w rękach polskich, a planujemy i prowadzimy rozmowy, aby ten zakres polskiej własności w sektorze finansowym poszerzać" - dodał.

"Chcemy bardzo aktywnie, jako Ministerstwo Aktywów Państwowych, wspomagać proces konsolidacyjne firm, które będą stawały się potężnymi i ważnymi graczami na rynku europejskim" - powiedział Sasin w sobotę w Toruniu.

Dodał, że kierowane przez niego ministerstwo chce też szukać rozwiązań, które sprawiłyby, że ważne projekty inwestycyjne mogłyby być realizowane nie tylko przez jeden podmiot.

Wskazał, że MAP mógłby pełnić rolę koordynatora takich działań.

"Chcemy też inicjować duże inwestycje, bo nie ma rozwoju bez ambitnej polityki inwestycyjnej prowadzonej przez spółki państwowe, ale również przez prywatny biznes" - powiedział Sasin.

"Chcemy, żeby menedżerowie spółek Skarbu Państwa, te ogromne środki, które są w firmach, inwestowali. Po pierwsze, żeby te inwestycje przynosiły zyski, bo firmy państwowe podobnie jak prywatne muszą przynosić pieniądze akcjonariuszom, w tym Skarbowi Państwa, ale po drugie - żeby przynosić ogromny zastrzyk tej machinie rozwoju. Żeby nasz wzrost gospodarczy utrzymywał się na wysokim poziomie" - dodał.

Dementuję plotki o planach konsolidacji PGNiG i Tauronu - powiedział Sasin. Dodał, że plotki w tej sprawie "są oparte o żadne fundamenty".

"W tym przypadku są to spekulacje oparte o żadne fundamenty. Pomysł konsolidacji PGNiG i Tauronu chciałem zdecydowanie zdementować. Takich pomysłów nie ma" - powiedział Sasin.

Dodał, że co do samego kierunku konsolidowania firm z podobnych branż, aby tworzyć duże podmioty zdolne nawiązywać konkurencję z większymi firmami działającymi na polskim czy europejskim rynku, to jest to kierunek, który rząd chciałby kontynuować.

"Nie mogę podać konkretnych nazw, nawet jeżeli luźne rozmowy na ten temat toczymy. Te konkrety, o których dziś mogę powiedzieć, to kontynuacja połączenia Lotosu z Orlenem. Mamy również fakt publicznie wyrażonej chęci zakupy spółki Energa przez Orlen. Trudno jednak mówić tutaj, że sprawa jest przesądzona, bo jest to początek procesu, który będzie trwał i wymagał wielu analiz - również po stronie mojego resortu" - podkreślił Sasin.

Państwowy bank przejmie mBank?

Wicepremier Sasin pytany przez PAP, czy chciałby, by któryś z należących do Skarbu Państwa banków odkupił od niemieckiego Commerzbanku udziały w mBanku odpowiedział:

"To są różnego rodzaju biznesowe rozmowy, ale toczą się one na poziomie firm, również tych z udziałem Skarbu Państwa oraz innych podmiotów. Nie chciałbym więc się w tej sprawie wypowiadać".

"Chciałbym bardzo, to jest oczekiwanie nie tylko rządu, ale i znacznej części społeczeństwa, żeby zakres polskiej własności w gospodarce, jak również w sferze instytucji finansowych, był szerszy" - dodał.

Na początku tego tygodnia analitycy Santander BM wyrazili opinię, że ogłoszone przez PKN Orlen wezwanie na akcje Energi może być pierwszym krokiem w budowie "narodowych wielosektorowych czempionów". Ich zdaniem następnym celem może być Tauron, a wśród kandydatów do jego przejęcia widzą Eneę, KGHM i PGNiG.

Zdaniem analityków Santander BM Pawła Puchalskiego i Michała Sopiela pomysł "narodowych wielosektorowych czempionów", jak określił je wcześniej minister aktywów państwowych Jacek Sasin, może być rozszerzony i wezwanie na akcje Energi może być dopiero pierwszym krokiem w jego realizacji. W ich opinii najbardziej prawdopodobnym scenariuszem mogłoby być przejęcie Tauronu przez PGNiG.

