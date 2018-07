PPK mają wejść w życie od początku '19, z półrocznym vacatio legis

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych ma wejść w życie 1 stycznia 2019 roku, z półrocznym vacatio legis - wynika z najnowszego projektu ustawy o PPK.

"Proponuje się, aby ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Wydaje się, że z uwagi na opisany wyżej mechanizm stopniowego nakładania na podmioty zatrudniające obowiązków wynikających z ustawy - począwszy od 1 lipca 2019 r. - takie vacatio legis będzie wystarczające" - napisano w projekcie ustawy.

Pod obrady rządu PPK trafią w sierpniu

"Okres ten powinien również być wystarczający do utworzenia ewidencji PPK, zapewnienia odpowiedniego czasu na procedury związane z umieszczeniem podmiotów rynku finansowego spełniających wymogi ustawowe w tej ewidencji oraz przygotowania funkcjonalności systemu teleinformatycznego, w którym będzie działał portal PPK" - dodano.

"Projekt ustawy o PPK został skierowany przez Ministra Finansów do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów, który 12 lipca br. omówił projekt. Obecnie jest on przedmiotem prac komisji prawniczej, która będzie się nim zajmować ok. dwa tygodnie. Po zakończeniu prac komisji prawniczej tekst dokumentu zostanie przekazany do potwierdzenia przez członków Stałego Komitetu Rady Ministrów" - napisano w komentarzu.

"W drugiej połowie sierpnia br. planowane jest skierowanie projektu pod obrady Rady Ministrów" - dodano.

W załączniku nowy projekt ustawy.

