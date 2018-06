PKN Orlen zakończył realizację budowy bloku w Płocku

PKN Orlen przekazał do komercyjnej eksploatacji największy niskoemisyjny blok energetyczny w Polsce. Blok gazowo-parowy o mocy elektrycznej 600 MWe i cieplnej 520 MWt wybudowało konsorcjum Siemens w głównym zakładzie koncernu w Płocku. Inwestycja kosztowała ok. 1,7 mld zł.

PKN Orlen, informując o podpisanym w piątek z konsorcjum Siemens protokole zakończenia budowy bloku energetycznego, podkreślił, że sfinalizowanie tego projektu "zdecydowanie umacnia pozycję koncernu na rynku energii elektrycznej, ale również jest korzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski".

"PKN Orlen przekazał do komercyjnej eksploatacji największy niskoemisyjny blok energetyczny w Polsce o wysokiej sprawności i możliwości regulacji pracy. Zakończenie inwestycji w elektrociepłownię gazowo-parową w Płocku oznacza, że do krajowego systemu energetycznego trafi kolejne 600 MW mocy" - zaznaczył płocki koncern. "Nakłady inwestycyjne wyniosły 1,7 mld zł" - dodała spółka.

Budowa bloku energetycznego o mocy elektrycznej ok. 600 MWe i cieplnej 520 MWt na terenie głównego zakładu produkcyjnego PKN Orlen w Płocku, największego w Polsce kompleksu rafineryjno-petrochemicznego, rozpoczęła się w 2015 r. Pod koniec 2017 r. nowy blok pierwszy raz dostarczył parę technologiczną do zakładu. Jest to obecnie największa tego rodzaju elektrociepłownia w kraju.

"Konsekwentnie dążymy do budowy własnego zaplecza energetycznego, a sfinalizowanie płockiej inwestycji przybliżyło nas znacząco do tego celu" - oświadczył prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w piątkowym komunikacie spółki. Podkreślił, iż nowa elektrociepłownia spółki "istotnie zwiększa krajowe bezpieczeństwo energetyczne".

Prezes PKN Orlen zapowiedział, że płocki koncern zamierza "maksymalnie wykorzystać szereg synergii płynących z funkcjonowania bloku w ramach grupy Orlen". Zwrócił także uwagę, że "oddanie największej polskiej inwestycji tego typu, nie będzie miało wpływu na stan środowiska naturalnego".

"Blok w Płocku wytwarzał będzie bowiem w jednym procesie technologicznym ciepło w skojarzeniu z energią elektryczną, czyli kogeneracji. Jest to jedna z najnowocześniejszych technologii, oparta o gaz ziemny, czyli surowiec przyjazny dla środowiska i korzystny z punktu widzenia emisji dwutlenku węgla" dodał Obajtek.

PKN Orlen wyjaśnił, że praca nowego bloku energetycznego spółki "opiera się o najnowocześniejsze dostępne technologie w zakresie ochrony środowiska BAT - Best Available Technology". "Wysoką sprawność produkcji energii elektrycznej na poziomie ok. 62 proc. zapewnia najnowocześniejsza na świecie turbina gazowa typu H. Będzie ona spalała gaz w wysokiej temperaturze, co oznacza minimalne zużycie paliwa na jednostkę energii, a w praktyce gwarantuje niski wpływ inwestycji na środowisko" - podkreślił płocki koncern.

Jak zaznaczył PKN Orlen, część wytworzonej przez nowy blok mocy elektrycznej pobierze sam koncern, a reszta popłynie do krajowej sieci elektroenergetycznej linią 400 kV. "Tym samym zwiększy się bezpieczeństwo energetyczne odbiorców przemysłowych w centralnej części kraju, gdzie do tej pory nie było dużych mocy wytwórczych energii elektrycznej" - zauważyła spółka, dodając, że wytworzona przez elektrociepłownię para będzie z kolei w całości konsumowana przez aktywa produkcyjne grupy Orlen i lokalnych odbiorców.

PKN Orlen ocenił, że oddanie do komercyjnej eksploatacji nowego bloku energetycznego spółki "ma szczególne znaczenie przy rosnącym zapotrzebowaniu na energię elektryczną w Polsce".

"Na początek czerwca 2018 r. przypadło kolejne rekordowe zapotrzebowanie na moc w systemie elektroenergetycznym, które wynosiło 23 tys. 429 MW. W tym czasie produkowano w Polsce 21 tys. 593 MW. Sytuację musiał ratować import energii z Niemiec, Szwecji i Litwy. Blok w Płocku umożliwi częściowe bilansowanie systemu energetycznego. Będzie bowiem produkował ok. 4 TWh, co stanowi obecnie ok. 4,5 proc. energii elektrycznej produkowanej w Polsce" - podkreślił płocki koncern.

PKN Orlen przypomniał, że w ramach jego grupy działają obecnie bloki energetyczne w Polsce - w Płocku, Włocławku, Jedliczu i Trzebini, a także w Czechach - w Litvinovie, Spolanie, Kolinie i Pardubicach oraz na Litwie - w Możejkach. "Oznacza to, że koncern dysponuje łącznymi mocami na poziomie 1,8 GWe i 6,1 GWt" - wyliczyła spółka.

Jak poinformował PKN Orlen, wraz z podpisaniem kontraktu na budowę bloku gazowo-parowego w Płocku spółka zawarła z konsorcjum Siemens umowę na serwis głównych urządzeń tej jednostki - umowa ta będzie obowiązywała przez ok. 12 lat od rozpoczęcia eksploatacji elektrociepłowni. (PAP)

autor: Michał Budkiewicz

mb/ amac/