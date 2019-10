Nie żyje były minister środowiska Jan Szyszko. Na Twitterze prezydent Andrzej Duda napisał: To pasjonat przyrody. Darzyłem go wielką sympatią i szacunkiem.

Bardzo smutna, niespodziewana wiadomość. Dziś przed południem odszedł Pan Prof. Jan Szyszko. Naukowiec i polityk ale przede wszystkim dobry i życzliwy Człowiek, pasjonat przyrody, którego darzyłem wielką sympatią i szacunkiem. Fiat Voluntas Tua... RiP — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 9 października 2019

Szyszko urodził się w 1944 roku w Starej Miłosnej. Był nauczycielem akademickim, profesorem nauk leśnych, autorem ponad stu publikacji naukowych z zakresu użytkowania zasobów przyrodniczych i ekologicznych. Zasiadał w Sejmie od czterech kadencji. W ostatniej kadencji był zastępcą przewodniczącego sejmowej komisji środowiska.

Na początku lat 90. pełnił funkcję dyrektora Krajowego Zarządu Parków Narodowych w resorcie środowiska. Zasiadał także w Komitecie Ekologii Polskiej Akademii Nauk.

Jego kariera polityczna rozpoczęła się pod koniec lat 80., kiedy działał m.in. w samorządzie podwarszawskiej gminy Wesoła. Od początku lat 90. był też działaczem Porozumienia Centrum, a od 1996 r. wiceprezesem zarządu głównego tego ugrupowania.

Od końca 1997 r. do połowy października 1999 r. kierował ministerstwem ochrony środowiska w rządzie Jerzego Buzka. Był też pełnomocnikiem rządu ds. Konwencji Klimatycznej i prezydentem Konwencji Klimatycznej ONZ (1999-2000). Od 2001 do 2005 roku zasiadał w Trybunale Stanu z ramienia PiS, do którego wstąpił w 2001 r.

Szyszko po raz kolejny został powołany na ministra środowiska za rządów Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Sprawował tę funkcję od 31 października 2005 r. do 7 września 2007 i od 11 września 2007 do 16 listopada 2007 roku.

W 2006 roku Szyszko wydał kontrowersyjną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji obwodnicy przecinającej Dolinę Rospudy, czym naraził się na krytykę środowisk ekologicznych i obrońców przyrody.

Krytykował też unijną politykę klimatyczną i nawoływał do renegocjacji unijnego pakietu energetyczno-klimatycznego. Był przeciwnikiem zmiany, jaką w mijającej kadencji wprowadziła koalicja rządząca PO-PSL, a która zmusiła Lasy Państwowe do wpłat budżetowych; opowiadał się także za całkowitym zakazem przekształceń własnościowych lasów należących do Skarbu Państwa.

(PAP)