2,50 proc. w skali roku - tyle obecnie daje najlepsza oferta na rynku lokat półrocznych. Będą mogli z niej skorzystać jedynie nieliczni, a maksymalny wkład wynosi 10 000 zł. Miesiąc temu najlepsza propozycja mogła przynieść zysk w wysokości 3 proc. rocznie. W marcu było to 4 proc. w skali roku.

Tym razem na łamach Bankier.pl przyglądamy się najlepszym lokatom półrocznym. 10 000 zł to kwota, która jest podstawą analizy w pierwszych dwóch tabelach. Jedna z nich to propozycje banków z dodatkowymi warunkami, druga to depozyty bez tego typu ograniczeń. Ostatnie zestawienie obejmuje najwyżej oprocentowane propozycje na 100 000 zł. Jeśli instytucja posiada w ofercie kilka lokat o podobnych parametrach, do danego zestawienia włączyliśmy ofertę z najwyższą stawką.

Najlepsze lokaty na 6 miesięcy na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami

Najlepsze lokaty 6M na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk Warunki 1. Nest Bank Nest Lokata Witaj 2,50% 101,25 zł posiadanie konta; tylko dla nowych klientów, którzy zapewnią: a) wpływ wynagrodzenia na ROR w kwocie min. 1000 zł lub b) wpływy na rachunek firmowy w kwocie min. 6000 zł oraz zrealizują zaliczkę podatku dochodowego do US lub płatność składki do ZUS 2. BFF Banking Group Lokata Facto 2,30% 93,15 zł posiadanie rachunku depozytowego 3. Santander Bank Polska Lokata Bonusowa 1,80% 72,90 zł posiadanie karty kredytowej, tylko dla nowych klientów, którzy zapłacili kartą kredytową za zakupy i/lub usługi na kwotę min. 1500 zł łącznie w ciągu czterech miesięcy i wyrazili zgody marketingowe 4. Toyota Bank Lokata Sprint na 180 dni 1,10% 44,55 zł posiadanie konta 5. BOŚ Bank EKOlokata Zyskowna 1,05% 42,52 zł posiadanie konta i aktywne korzystanie z karty debetowej Źródło: Bankier.pl, stan na 15.06.2020 r.

Nest Lokata Witaj nie schodzi z pierwszego miejsca zestawienia najlepszych depozytów na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami na 6 miesięcy, mimo że Nest Bank obniżył nieco stawkę do 2,50 proc. rocznie. Warunki dla zainteresowanych pozostały jednak niezmienne. Aby skorzystać z tej oferty, należy założyć konto osobiste oraz zapewnić wpływ wynagrodzenia na nie mniejszą kwotę niż 1000 zł. Oferta jest skierowana wyłącznie do nowych klientów banku.

Ranking lokat 6-miesięcznych - czerwiec 2020 r. / fot. Ollyy / Shutterstock

Pozycja wicelidera przypadła BFF Banking Group, który na półrocznej Lokacie Facto wypłaci 2,30 proc. w stosunku rocznym. Wymóg towarzyszący tej propozycji jest jeden – posiadanie rachunku depozytowego. Oszczędności utrzymywane w BFF Banking Group są chronione przez włoski system gwarantowania depozytów.

Podium uzupełnia Santander Bank Polska i Lokata Bonusowa na 1,80 proc. w skali roku. Na liście warunków są m.in. posiadanie karty kredytowej, którą należy wykonać transakcje na określoną kwotę. Pozostałe kryteria do odhaczenia, to dysponowanie statusem nowego klienta oraz wyrażenie zgód marketingowych.

Najlepsze lokaty na 6 miesięcy na 10 000 zł bez dodatkowych warunków

Najlepsze lokaty 6M na 10 000 zł bez dodatkowych warunków Lp. Bank Lokata Oprocentowanie Zysk 1. Inbank Lokata standardowa 1,00% 40,50 zł 2. Toyota Bank Lokata Standard 0,90% 36,45 zł 3. Idea Bank Lokata NR 1 0,80% 32,40 zł 4. BOŚ Bank EKOlokata Zyskowna 0,75% 30,37 zł 5. Getin Noble Bank Lokata Tradycyjna 0,40% 16,20 zł Źródło: Bankier.pl, stan na 15.06.2020 r.

Lokaty półroczne bez dodatkowych warunków przyniosą zdecydowanie niższy zysk. Tylko jedna oferta jest oprocentowana na co najmniej 1,00 proc. w skali roku. Taka stawka stoi przy Lokacie standardowej od Inbanku. Środki wpłacone do tego banku są objęte estońskim systemem gwarantowania depozytów.

Niewiele mniejsze procenty można znaleźć na depozytach na drugiej i trzeciej pozycji tabeli. Mowa o Lokacie Standard od Toyota Banku na 0,90 proc. w stosunku rocznym oraz Lokacie NR 1 z oferty Idea Banku, która proponuje obecnie 0,80 proc. w skali roku.

Najlepsze lokaty na 6 miesięcy na 100 000 zł

Najlepsze lokaty 6M na 100 000 zł Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk Warunki 1. BFF Banking Group Lokata Facto 2,30% 931,50 zł posiadanie rachunku depozytowego 2. BOŚ Bank EKOlokata Zyskowna 1,05% 425,25 zł posiadanie konta i aktywne korzystanie z karty debetowej 3. Toyota Bank Lokata Plus 1,00% 405,00 zł posiadanie konta 4. Idea Bank Lokata NR 1 0,80% 324,00 zł brak 5. Nest Bank Nest Lokata Lojalna 0,70% 283,50 zł posiadanie konta oraz zapewnienie: a) wpływu wynagrodzenia na ROR w kwocie min. 1000 zł/m-c lub b) wpływów na rachunek firmowy w kwocie min. 6000 zł/m-c oraz zrealizowanie zaliczki podatku dochodowego do US lub płatności składki do ZUS-u PlusBank Lokata „Nowa Kasa=Większy Zysk” 0,70% 283,50 zł posiadanie konta, na nowe środki Źródło: Bankier.pl, stan na 15.06.2020 r.

BFF Banking Group melduje się na pierwszym miejscu w zestawieniu najlepszych lokat półrocznych na 100 000 zł. Warunek i stawka są takie same, jak dla niższej kwoty na Lokacie Facto, czyli posiadanie rachunku depozytowego oraz 2,30 proc. w skali roku.

EKOlokata Zyskowna od BOŚ Banku na 1,05 proc. w skali roku uplasowała się na drugiej pozycji tabeli. Z oferty skorzystają posiadacze konta z aktywną kartą debetową.

Posiadanie konta to także warunek niezbędny do założenia Lokaty Plus od Toyota Banku. Dzięki stawce w wysokości 1 proc. w skali roku depozyt zajął trzecie miejsce w rankingu.

Najlepsze lokaty półroczne – sytuacja na rynku

Banki nie zasypiają gruszek w popiele i niedługo po trzecim cięciu stóp procentowych NBP obniżyły stawki na swoich lokatach do kolejnych, rekordowo niskich poziomów. Oprocentowanie w wysokości 0,01 proc. nie powinno już nikogo dziwić. Takie lokaty można znaleźć w dziesięciu bankach.

W przypadku analizowanych lokat półrocznych do najważniejszych zmian należy z pewnością spadek oprocentowania na Nest Lokacie Witaj. Od 5 czerwca br. wynosi ono 2,50 proc. w skali roku, czyli o 0,50 pp. mniej niż przed aktualizacją cennika.

Do instytucji, w których również zaobserwowano cięcia, należą m.in. BOŚ Bank (EKOlokata Zyskowna), Getin Noble Bank (Lokata Tradycyjna), Inbank (Lokata standardowa), neoBank (neoLOKATA), PlusBank (Lokata „Nowa Kasa=Większy Zysk”), Toyota Bank (Lokata Sprint 180 dni, Lokata Standard, Lokata Plus).