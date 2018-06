Kredytobiorcy szturmują banki – indeks popytu na hipoteki BIK w górę o 25 proc.

W maju 2018 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe przesłały do BIK-u zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 25,5 proc. niż rok wcześniej. Biuro Informacji Kredytowej odnotowało także 10-procentowy wzrost rok do roku liczby wnioskodawców.

Rynek kredytów mieszkaniowych jest zdecydowanie na wznoszącej fali. Pierwsze trzy miesiące roku były dla banków najlepszym kwartałem od 2011 roku. Do kredytobiorców trafiło 13 mld zł finansowania, czyli o 17 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Niektóre instytucje odnotowały w tym czasie spektakularne wyniki sprzedaży. Przykładowo ING Bank Śląski pochwalił się wzrostem wolumenu nowych kredytów o 69 proc. w porównaniu z I kw. 2017 r.

Sygnały z rynku wskazują, że hipoteczna hossa nie hamuje. Biuro Informacji Kredytowej opublikowało właśnie najnowszy, majowy odczyt BIK Indeks – Kredyty Mieszkaniowe. Wskaźnik ten obliczany jest na podstawie zapytań kierowanych do bazy gromadzącej informacje o kredytobiorcach. Klienci wnioskujący o finansowanie hipoteczne sprawdzani są przez banki w BIK-u, a biuro otrzymuje m.in. dane dotyczące wysokości potencjalnego zobowiązania.

Do obliczenia indeksu brane są kredyty o kwotach poniżej 1 mln zł i z wyłączeniem wielu zapytań o tego samego klienta w ciągu kolejnych 90 dni (co pozwala wykluczyć efekt wynikający z częstej praktyki starania się o finansowanie w kilku bankach jednocześnie).

Wartość indeksu wyniosła +25,5 proc., co oznacza, że klienci w maju 2018 r. złożyli wnioski o finansowanie hipoteczne na kwotę o ponad jedną czwartą wyższą niż w maju 2017 r. Zapowiada to wyższy poziom sprzedaży kredytów niż przed rokiem i potwierdza dobrą koniunkturę na rynku hipotek.

- W maju 2018 r., w porównaniu do kwietnia 2018 r., wartość indeksu wzrosła (o 7 pp.). Łącznie w maju o kredyt mieszkaniowy zawnioskowało 37,19 tys. osób w porównaniu do 33,62 tys. rok wcześniej (+ 10,5 proc.). Wśród wnioskodawców nadal dominują osoby w wieku od 25 do 34 lat (48 proc.) oraz 35-44 lat (30 proc.). Średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w maju 2018 r. wyniosła 248,45 tys. zł (na zbliżonym poziomie, jak miesiąc temu) – wskazuje prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.

Analityk BIK podkreśla, że nadal istotną rolę mają zakupy z pominięciem kredytu. - Na rynku nieruchomości pierwotnych w największych 7 aglomeracjach 2 na 3 zawierane transakcje, nie są współfinansowane kredytem bankowym, na rynku wtórnym kredyt nadal ma istotne znaczenie jako źródło finansowania nabycia nieruchomości - mówi prof. Waldemar Rogowski.

Rosnące zainteresowanie kredytami hipotecznymi skłania banki do ostrzejszej rywalizacji o klientów. Kredytodawcy sięgają po czasowo ograniczone promocje, próbując przyciągnąć potencjalnych wnioskodawców. W ostatnich tygodniach na taki krok zdecydowały się ING Bank Śląski i Bank Zachodni WBK.

Michał Kisiel