Banki walczą o kredyty hipoteczne – nowe promocje w ING i BZ WBK

ING Bank Śląski proponuje marżę od 1,65 pp. w ramach „Wiosennej wyprzedaży”, a Bank Zachodni WBK kusi brakiem prowizji w „Kredycie mieszkaniowym w letniej odsłonie”. Kredytodawcy przygotowują się do konkurencyjnego starcia i chcą wykorzystać świetną koniunkturę na rynku mieszkaniowym.

Rynek mieszkaniowy bije kolejne rekordy, a wraz z nim dynamicznie rośnie akcja kredytowa. Doskonałe wyniki sprzedaży kredytów hipotecznych z pierwszego kwartału mają szansę się powtórzyć w kolejnych miesiącach.

Kontynuację boomu zapowiadają chociażby sygnały płynące z Biura Informacji Kredytowej, gdzie kredytodawcy zamawiali o kilkanaście procent więcej raportów niż przed rokiem. Tymczasem część banków odświeża swoją ofertę, próbując przyciągnąć klientów promocjami.

Promocje w ING Banku Śląskim

W ostatnich dniach kilka zmian w swoich cennikach wprowadził ING Bank Śląski. Najpierw zaprezentowane zostały kredyty hipoteczne ze stałym oprocentowaniem. Klienci, którzy zdecydują się na takie rozwiązanie, otrzymują gwarancję niezmienności raty przez 5 lat. Po upływie tego czasu można odnowić okres „zablokowanego” oprocentowania lub przejść na formułę oprocentowania zmiennego.

Od 21 maja w banku oferowana jest przedłużona promocja „Mieszkaj bez kompromisów”. Klienci, którzy złożą kompletny wniosek do 24 czerwca 2018 r., mogą liczyć na wybierać z dwóch opcji produktu:

Kredyt z marżą 1,69 pp. (doliczaną do stawki WIBOR 6M) i prowizją 1,69 proc.

Kredyt z marżą 1,85 pp. i prowizją 0 proc.

Kredyt z oprocentowaniem stałym na okres 5 lat – 3,96 proc., prowizja 1,69 proc.

Kredyt z oprocentowaniem stałym na okres 5 lat – 4,12 proc., prowizja 0 proc.

Wśród warunków skorzystania z promocji znajdują się wymogi dotyczące kwoty kredytu (od 100 tys. zł), maksymalnego wieku kredytobiorcy (35 lat, rocznikowo) oraz skorzystania z rachunku osobistego z regularnymi wpływami i zawarcia umowy ubezpieczenia.

28 maja do oferty banku weszła druga promocja – „Wiosenna wyprzedaż”. Będzie ona obowiązywać do 8 lipca 2018 r. Tym razem produkt jest dostępny dla wszystkich wnioskujących bez ograniczenia wiekowego. Zobowiązanie można zaciągnąć w dwóch wariantach:

Kredyt z marżą 1,65 pp. i prowizją 1,65 proc.

Kredyt z marżą 1,8 pp. i prowizją 0 proc.

Kredyt z oprocentowaniem stałym na okres 5 lat – 3,92 proc., prowizja 1,65 proc.

Kredyt z oprocentowaniem stałym na okres 5 lat – 4,07 proc., prowizja 0 proc.

Klient musi sfinansować wydatek mieszczący się w przedziale od 100 tys. zł do 1,5 mln zł. Dodatkowymi warunkami są skorzystanie z ROR-u (z wpływami co najmniej 2 tys. zł miesięcznie) oraz zawarcie umowy ubezpieczenia przez co najmniej jednego z kredytobiorców.

Od 4 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia w Banku Zachodnim WBK dostępny będzie kredyt hipoteczny oferowany z promocyjnymi parametrami. Marża kredytowa będzie wynosić:

Dla zobowiązań z LTV do 60 proc. włącznie – 1,79 pp.

Dla zobowiązań z LTV od 60 proc. do 80 proc. włącznie – 1,99 pp.

Promocyjna stawka prowizji wynosi zero procent. Z oferty będą mogły skorzystać osoby, które:

Zaciągną zobowiązanie na co najmniej 150 tys. zł.

Wniosą wkład własny co najmniej na poziomie 20 proc. wartości inwestycji.

Wybiorą oprocentowanie zmienne.

Posiadają lub założą w banku ROR-u z regularnymi wpływami w kwocie minimum 2 tys. zł.

Nie kupują mieszkania na rynku pierwotnym od dewelopera lub spółdzielni, która finansuje budowę kredytem komercyjnym udzielonym przez bank.

Michał Kisiel