Koniunktura w przemyśle poszukuje dna

Pierwszy dzień miesiąca to tradycyjnie moment publikacji indeksów PMI dla przetwórstwa na świecie, które dają wgląd w bieżące trendy przemysłowe w wielu krajach. Wczorajsze publikacje przyniosły mieszane sygnały. Rynek mocno skupił się na fatalnym odczycie indeksu koniunktury dla amerykańskiego przemysłu, który pokazuje, że wojna handlowa zaczyna uderzać w tamtejszy przemysł. Ale biorąc średnią dla wszystkich indeksów koniunktury ze świata, widać pewną stabilizację w produkcji.

Ceny akcji negatywnie zareagowały na głęboki spadek indeksu ISM w USA (odpowiednik PMI), który pokazuje, że nastroje w przemyśle są najsłabsze od trzech lat, a ocena zamówień eksportowych najsłabsza od dekady. Amerykańska administracja ewidentnie nie doceniła negatywnych konsekwencji swojej buńczucznej polityki wobec Chin. Donald Trump o problemy przemysłu obwinia bank centralny, ale ten przecież obniża stopy procentowe. Problem leży raczej w niepewności wywołanej nowymi cłami. Paradoksalnie ten pesymizm w przemyśle może mieć pozytywne skutki – może zniechęcić administrację USA do wchodzenia na nowy front wojny handlowej, tym razem z Unią Europejską.

Indeksy PMI średnio na świecie wyglądały lepiej niż w USA. Kalkulowany przez JP Morgan i Markit indeks dla światowego przemysły wzrósł drugi miesiąc z rzędu, co dawno się nie zdarzyło. Jak widać na wykresie (lewy panel), obecny poziom indeksu spójny jest ze wzrostem realnej produkcji na świecie o ok. 1 proc. rok do roku. Jest to mizeria, ale nie depresja. Wyraźne zatrzymanie trendu spadkowego można potraktować jako jaskółkę zmian na lepsze.

W Polsce indeks PMI spadł we wrześniu i tym samym utrzymał się na niskim poziomie z poprzednich miesięcy. Realna produkcja przemysłowa też wykazywała ostatnio oznaki dużej słabości. Wszystko układa się zatem w obraz wyraźnego spowolnienia przemysłowego, które w końcu dotarło do Polski ze świata. U nas produkcja rośnie w tempie niewiele przekraczającym 1 proc., czyli podobnie do światowego trendu. Najlepszy okres koniunktury już jest za nami.

Ignacy Morawski