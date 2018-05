KGHM bez dywidendy, kłopoty liry i boom w gdańskiej mieszkaniówce [Wykresy tygodnia]

Zostawiając za sobą kolejny tydzień 2018 roku, warto zatrzymać się nad najciekawszymi wykresami ostatnich siedmiu dni.

1. PlayWay świętuje sukces gry

PlayWay może świętować sukces. Gra „House Flipper” cieszy się wśród graczy dużą popularnością, a koszty jej produkcji i marketingu zwróciły się już w pierwszej dobie sprzedaży.

Wielkie nadzieje inwestorów doskonale widać po kursie akcji spółki. Dość powiedzieć, że akcje producenta i wydawcy gier (oraz trzeciej spółki w rankingu popularności Bankier.pl ) tylko od początku maja podrożały o blisko 40 proc.

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

2. KGHM bez dywidendy

Przez 13 lat z rzędu KGHM dzielił się z akcjonariuszami dywidendą. W tym roku ta wspaniała seria zostanie jednak najprawdopodobniej przerwana. Zarząd rekomenduje przekazanie całego zysku na kapitał zapasowy.

Warto pamiętać, że KGHM, który w 2012 roku wypłacał 5,7 mld zł dywidendy działał w zdecydowanie innych warunkach niż dzisiejszy KGHM. Po pierwsze inne są ceny miedzi. W 2012 roku było to nawet ponad 9 tys. dolarów za tonę, teraz cena wynosi poniżej 7 tys. dolarów. Dodatkowo KGHM na tzw. "górce" wszedł w inwestycję w Chile, która pochłania spore nakłady, póki co jednak wciąż jest problem z generowaniem zysków. Wydano na nią 9,15 mld złotych, z czego większość spisano na straty . KGHM kupił drogo i nie docenił skali nadchodzącej wówczas bessy na rynku miedzi. Do tego doszły problemy z m.in. kanadyjskimi Indianami, które uderzyły także w inny projekt - Ajax

Więcej na ten temat przeczytasz w tym artykule.