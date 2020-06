Giełdowe obroty w maju przyhamowały

W maju GPW wciąż kręciła się mocno, choć słabiej niż przez dwa wcześniejsze miesiące. Nadal ogromnym zainteresowaniem inwestorów cieszy się rynek NewConnect.

- W maju 2020 roku łączna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 23 proc. rok do roku do poziomu 20,5 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,025 mld zł, o 29,1% więcej niż rok wcześniej - poinformowała Giełda Papierów Wartościowych.

Przekroczenie granicy miliarda na sesje stanowi swego rodzaju papierek lakmusowy, który pokazuje wciąż trwające podwyższone zainteresowanie GPW. Przed koronawirusem obroty na GPW kształtowały się średnio w okolicach 800 mln zł na sesję, w trakcie pandemii miliard stał się jednak nową normą.

Warto jednak zauważyć, że w maju aktywność inwestorów była niższa niż w marcu czy kwietniu. W tym ostatnim wskaźnik zbliżał się do 1,2 mld zł, teraz zaś ledwie przekroczono wspominany miliard. Zresztą było to widać na rynku, przez pierwsze trzy tygodnie maja WIG20 notował zdecydowanie mniejszą zmienność niż w trakcie wcześniejszych koronawirusowych spadków i późniejszego odrabiania tamtych strat.

Także obroty w ciągu 15 sesji ledwie dwa razy przekroczyły 1 mld zł. Statystyki uratował ostatni tydzień, gdy pojawiła się spora zmienność (przede wszystkim na bankach) i wysokie obroty. Szczególnie aktywna była ostatnia sesja maja, gdy m.in. za sprawą zmian w międzynarodowych indeksach obroty na GPW sięgnęły 2,6 mld zł.

Podobne wyniki jak główny rynek pokazał też NewConnect. - Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o 914,2 proc. rdr i wyniosła 852,2 mln zł - podała GPW. To dla rynku NewConnect drugi najlepszy miesiąc tej dekady, warto jednak zauważyć, że w kwietniu 2020 roku obroty sięgnęły 1,1 mld zł. Także i tutaj możemy zatem mówić o dużej, choć przygasającej aktywności.

Mimo wszystko bieżący rok będzie zdecydowanie najlepszym w 13-letniej historii NewConnect. Warto zauważyć, że do tej pory najwyższe całoroczne obroty rynek zanotował w 2011 roku - sięgnęły one wówczas 1,9 mld zł. W 2020 na liczniku jest już 3,3 mld zł, a przecież mamy dopiero maj. Szczegółowe dane na temat obrotów na poszczególnych spółkach poznamy najprawdopodobniej po piątkowej sesji.

GPW podała także, że w maju zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 110,7 proc. rdr do poziomu 194,5 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 420,7% rdr do 75,9 mln zł. Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w maju 2020 r. wyniósł 744,9 tys. szt., czyli o 35,9 proc. więcej niż rok wcześniej. Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec maja 92,9 mld zł wobec 90,6 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 10,3 proc. rdr do poziomu 232,6 mln zł.

Adam Torchała