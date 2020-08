5 tematów minionego tygodnia ważnych dla twojego portfela

fot. Dawid Lasocinski / FORUM

W mijającym tygodniu opisywaliśmy szereg tematów istotnych dla portfeli Polaków. Wybraliśmy pięć, które naszym zdaniem szczególnie warto podkreślić. Sprawdź, czy coś cię nie ominęło!

Jak co tydzień w skondensowanej formie przedstawiamy pięć najważniejszych tematów, które mogą mieć wpływ na finanse osobiste Polaków. Oczywiście zachęcamy do klikania w zamieszczone linki - lektura Bankier.pl to najlepszy sposób, aby być na bieżąco w kwestiach finansowych!

1. Szturm inwestorów na polską giełdę

W ostatnich tygodniach tysiące nowych inwestorów (lub powracających starych) szturmem ruszyło na polską giełdę. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, w czwartek opublikowaliśmy ranking najtańszych kont maklerskich w Polsce.

Osobom, które dopiero zaczynają lub myślą o rozpoczęciu inwestowania na giełdzie, niezmiennie polecamy poradniki „Jak kupować akcje. Giełda dla początkujących” oraz „Inwestowanie dywidendowe. Poradnik dla początkujących”.

2. Abonament RTV znowu rośnie

W poniedziałek dowiedzieliśmy się o podwyżce abonamentu RTV w 2021 r. - za radio zapłacimy 7,50 zł, a za TV 24,50 zł. Przy opłacie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc, można liczyć na zniżki.

Opłata na utrzymanie mediów publicznych rośnie już od lat – ilustrację tego zjawiska można znaleźć w artykule „Tak rosły opłaty za abonament RTV w Polsce”.

3. Złoto dzieli i drożeje

Miniony tydzień przyniósł kolejne rekordowe ceny złota. Żółty metal po raz pierwszy w historii przebił 2000 dolarów, co przełożyło się na ponad 7700 złotych za uncję.

Jak pokazały wyniki naszej ankiety, połowa naszych czytelników inwestuje w złoto. Większość z nich w metal zaopatrzyła się w ostatnich latach, a spora część dopiero po wybuchu pandemii. Więcej na ten temat we wtorkowym artykule „Złoto dzieli inwestujących Polaków”.

O złocie, srebrze i innych surowcach w przystępny sposób w wywiadzie z Bankier.pl mówiła także Dorota Sierakowska z DM BOŚ.

4. Praca zdalna po nowemu

Rok 2020 r. przejdzie do historii jako okres, w którym wielu pracowników i pracodawców przekonało się do pracy zdalnej. Za zmieniającą się rzeczywistością chce nadążyć prawo.

O proponowanych zmianach przeczytasz w środowym artykule „Praca zdalna na nowo. Co zmieni się w Kodeksie pracy?” autorstwa Weroniki Szkwarek.

5. Wysyp „payów” i bankowanie nastolatków

Allegro Pay, Lidl Pay, Żappka Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Google Pay czy Apple Pay – na rynku zaroiło się od nowych metod płatności. Pod lupę wziął je Wojciech Boczoń we wtorkowym artykule „Wysyp „payów”. Czym i jak najlepiej płacić?”.

Ten sam autor zajął się ofertą banków dla nastolatków, która często jest o wiele lepsza od adresowanej do dorosłych klientów. Więcej na ten temat w środowym artykule „Banki kuszą nastolatków zerami i bankowością elektroniczną”.