Banki kuszą nastolatków zerami i bankowością elektroniczną

Shutterstock

Bezpłatne konto wraz z kartą debetową – taką ofertą kuszą banki nastolatków, którzy ukończyli 13. rok życia. Po założeniu rachunku młodociany klient zyskuje dostęp do bankowości elektronicznej, aplikacji mobilnej i płatności smartfonem. Może też bez opłat korzystać z obcych bankomatów i zlecać przelewy przez internet – wynika z analizy Bankier.pl.

Mój syn na 13. urodziny zażyczył sobie rachunek w banku. Chce mieć własną kartę i płacić zbliżeniowo smartfonem. Oczywiście nie chce płacić za konto i kartę – najlepiej, żeby było za darmo. Z tej okazji postanowiłem przyjrzeć się bliżej temu, co oferują banki młodocianym klientom. Wiek 13. lat jest kluczowy z punktu widzenia prawa. Nastolatek uzyskuje bowiem ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która przejawia się tym, że będzie mógł zawierać drobne umowy i zaciągać zobowiązania. Potrzebuje jednak do tego zgody przedstawiciela ustawowego, czyli w naszym przypadku - rodzica. Większość banków oferuje nastolatkom, które ukończyły 13 lat odrębne rachunki osobiste. Zazwyczaj są one prowadzone bezpłatnie. Do rachunków wydawana jest karta debetowa. W zależności od oferty może być ona bezwarunkowo bezpłatna, lub bezpłatna po wykonaniu kartą kilku transakcji.

Prawie jak „dorosłe” konto

Konta dla nastolatków nie różnią się zasadniczo od rachunków dla dorosłych. Młodociany może korzystać z bankowości internetowej i mobilnej, zlecać przelewy, płacić kartą lub smartfonem w sklepach oraz pobierać gotówkę z bankomatów. Nie ma jednak dostępu do produktów kredytowych, czyli kredytów gotówkowych czy limitu kredytowego w koncie.

Większość banków oferuje swoim młodszym klientom płatności mobilne. Nastolatek może więc użyć smartfona do wykonywania płatności zbliżeniowych. Służą do tego karty HCE, oraz cyfrowe portfele Google Pay i Apple Pay. Ten ostatni dostępny jest jednak dopiero od 16. roku życia – taki wymóg stawia Apple. Oprócz wspomnianych systemów nastolatek może też korzystać z płatności Garmin Pay i Fitbit Pay, ale do tego będzie potrzebował smartwatcha. Większość banków oferuje ponadto Blika – system, za pomocą którego można płacić w sklepach naziemnych i internetowych, przelewać pieniądze na numer telefonu i/lub wypłacać pieniądze z bankomatów.

Banki kuszą zerami

Z analizy Bankier.pl wynika, że wszystkie banki oferują bezpłatne konta dla nastolatków. Comiesięczna opłata za kartę pojawia się w czterech bankach (Alior Bank, Bank Millennium, PKO BP i Santander Bank Polska), ale można jej łatwo uniknąć – w zależności od oferty – wystarczy wykonać kilka płatności. W większości banków można mieć też bez opłat wszystkie bankomaty krajowe. W kilku instytucjach pojawia się opłata za korzystanie z bankomatów obcych, czyli nienależących do banku. Za darmo można też wypłacać za pomocą Blika w tych bankomatach, które oferują taką usługę. Żaden bank nie pobiera opłaty za wypłaty Blikiem.

Konta dla dzieci od 13. roku życia Nazwa rachunku Opłata za ROR Opłata za kartę Wypłata w obcym bankomacie krajowym kartą Płatności mobilne Dodatkowe elementy Alior Bank Konto Jakże Osobiste 0,00 zł 0,00 zł lub 5,00 zł. Brak opłaty po wykonaniu transakcji na 300 zł 0,00 zł lub 2,50 zł. Brak opłaty po wybraniu korzyści "bezpłatne bankomaty" Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Blik Karta dla fanów gry League of Legends z programem lojalnościowym Bank Millennium Konto 360 Junior 0,00 zł 0,00 zł lub 4,00 zł. Brak opłaty po wykonaniu 1 transakcji kartą 0,00 zł lub 5 zł. Brak opłaty po wykonaniu 1 transakcji kartą Karty HCE NFC, Apple Pay, Garmin Pay, Blik Dodatkowe 60 zł kieszonkowego na karcie goodie Bank Pekao Konto Przekorzystne 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Karta HCE NFC, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Blik Konto Mój Skarb BNP Paribas Konto Otwarte na Ciebie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Google Pay, Apple Pay, Blik Credit Agricole Konto dla Ciebie GO! 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł lub 3 zł. Brak opłaty po wykonaniu 1 transakcji kartą Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Blik Karta wielowalutowa (0 zł) i karta z wizerunkiem z galerii (10 zł) EnveloBank Konto w Porządku Start 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay EnveloBonus za e-zakupy, Program UratujęCię, Visa Oferty, Priceless Specials Getin Noble Bank Konto Proste Zasady Junior 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł do końca września, później 3 proc. min 5,00 zł Google Pay, Garmin Pay, Apple Pay, Blik Karta dla fanów gry League of Legends z programem lojalnościowym ING Bank Śląski Konto mobi dla młodych 13-18 lat 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł lub 2,50 zł. Pierwsza w miesiącu wypłata z bankomatu obcego za 0,00 zł Karta HCE NFC, Google Pay, Apple Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay, Blik Karta z wizerunkiem z galerii mBank eKonto możliwości 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Blik Karta z grafiką z galerii Nest Bank Nest Konto Samodzielne 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay Nest Skarbonki PKO BP PKO Konto Pierwsze 0,00 zł 0,00 zł lub 3,90 zł. Brak opłaty po wykonaniu 2 transakcji kartą 0,00 zł Karta HCE NFC, Apple Pay, Garmin Pay, Blik Karta wielowalutowa Santander Bank Polska Konto Jakie Chcę dla mlodych 0,00 zł 0,00 zł lub 3,00 zł lub 5,00 zł. Do wyboru: stała opłata 3,00 zł lub 0,00 zł/5,00 zł - opłata znoszona po wykonaniu 5 transakcji 0,00 zł Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Blik Wsparcie Akcji Pajacyk - 2 proc. od każdej transakcji kartą przekazywane na fundację, bezpłatne przelewy natychmiastowe

We wszystkich analizowanych rachunkach nie ma opłaty za przelewy realizowane przez bankowość elektroniczną. Santander Bank jako jedyny oferuje możliwość wykonywania przelewów ekspresowych za darmo. W pozostałych bankach opłata za przelew natychmiastowy wynosi około 5 zł. Bezpłatne przelewy natychmiastowe można też wybrać jako jedną z korzyści w rachunku Konto Jakże Osobiste oferowanym przez Alior Bank. Dwie „korzyści” są za darmo, każda kolejna kosztuje 3,50 zł.

Karta z ciekawym wizerunkiem

Banki kuszą młodych dodatkowymi usługami do konta. W Alior Banku i Getin Banku nastolatek może wyrobić do rachunku kartę z wizerunkiem jednej z postaci z gry League of Legends. Karta powiązana jest z programem lojalnościowym, który pozwala zbierać dodatkowe punkty w grze. W Getinie, Credit Agricole, mBanku i ING nastolatek może wybrać kartę z jednym z wizerunków dostępnych w galerii. Z kolei Bank Millennium kusi rodziców składających wnioski o Dobry Start + dodatkowym kieszonkowym dla dziecka w wysokości 60 zł na karcie goodie.

Do założenia konta w banku będzie potrzebna zgoda rodzica lub przedstawiciela ustawowego. Nie jest wymagany dowód osobisty, wystarczy mieć legitymację szkolną. W większości banków rachunek można założyć online – za pomocą kuriera, który przywiezie umowę i pakiet aktywacyjny.

Jeżeli dziecko miało już wcześniej rachunek, to po ukończeniu 13. roku życia konto to zostanie przekształcone w rachunek dla nastolatka. Z preferencyjnych warunków młodociany będzie mógł korzystać do 18. lub do 26. roku życia. Banki dzielą bowiem rachunki na takie, które oferują klientom w wieku 13-18 lub 13-26 lat. Po przekroczeniu wieku granicznego konto przekształci się w standardowy rachunek dla klientów indywidualnych. W praktyce oznacza to, że zmienią się opłaty, bo funkcjonalność pozostanie mniej więcej ta sama.