Tak rosły opłaty za abonament RTV w Polsce [Wykres dnia]

Abonament RTV. Poczta rozpoczęła formalności ws. zaprzestania poboru opłat

Poczta Polska skierowała pisma do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz do Ministra Infrastruktury i Ministra Finansów z prośbą o podjęcie czynności umożliwiających poczcie zaprzestanie poboru opłat abonamentowych - poinformował we wtorek operator pocztowy.