Najtańsze konta maklerskie w Polsce [Ranking]

fot. piotr_szewczyk / Shutterstock

Od 0,13 do 0,39 proc. prowizji za zlecenie kupna lub sprzedaży akcji z GPW płacą inwestorzy w polskich domach maklerskich. Mocno różnią się także prowizje minimalne oraz opłaty za prowadzenie rachunku, które dochodzą do 65 zł - wynika z analizy Bankier.pl.



W 2020 r. ponownie wzrosło zainteresowanie inwestowaniem na GPW. Świadczy o tym choćby wzrost liczby rachunków maklerskich w polskich biurach o 73,5 tys. (dane do końca czerwca). To największy tego typu przyrost od 2010 r. Część inwestorów wraca na rynek po latach przerwy, jednak dla sporego grona przygoda z giełdą dopiero się zaczyna – obserwujemy to m.in. za sprawą wzrostu popularności naszych poradników poświęconych inwestowaniu: „Jak kupować akcje. Giełda dla początkujących” oraz „Inwestowanie dywidendowe. Poradnik dla początkujących”.

Pomijając wyjątki, początkujący inwestorzy zazwyczaj nie dysponują zbyt wielkim kapitałem. Dopiero zapoznając się z giełdą, nie muszą także znać meandrów opłat w biurach maklerskich. To właśnie przede wszystkim dla takich inwestorów przygotowaliśmy to zestawienie.

Jakie konto maklerskie wybrać?

W materiałach marketingowych i informacyjnych domów maklerskich na pierwszy plan często wysuwa się prowizja wyrażoną jako procentowa wartość zlecenia. Oczywiście ma ona bardzo duże znaczenie, ale tylko od pewnego pułapu wartości zleceń. Nim go osiągniemy, pozostaniemy w obszarze prowizji minimalnej (kwotowej), która w polskich domach maklerskich waha się od 3 do nawet 10 złotych i jest nawet bardziej zróżnicowana od prowizji procentowej.

Przeczytaj także Wielkie przebudzenie inwestorów indywidualnych na GPW

Każdy inwestor to osobna historia. Różne są nie tylko wielkości portfela, ale też styl inwestowania obejmujący częstość i wielkość składanych zleceń. Dodatkowo inwestorów, szczególnie początkujących, różni gotowość do ponoszenia kosztów stałych (np. opłat za prowadzenie rachunku). Przeglądając nasze zestawienie, warto mieć na uwadze własny profil inwestowania.

Rzecz jasna "najtańsze" nie musi z automatu oznaczać "najlepsze". Podejmując decyzję o założeniu konta, można kierować się także obsługiwaną platformą transakcyjną, kosztem inwestowania w inne instrumenty niż akcje, dostępem do rynków zagranicznych, ofertą analityczną i edukacyjną, jakością obsługi klienta itp. Nie zmienia to faktu, że każdy inwestor powinien wiedzieć, ile zapłaci za usługi swojego domu maklerskiego i jak te opłaty wypadają na tle konkurencji.

Ranking kont maklerskich - zasady i kryteria

Chcąc zobrazować różnice w ofercie poszczególnych domów maklerskich, przyjrzeliśmy się kosztom złożenia czterech przykładowych zleceń pozostających w granicach możliwości finansowych przeciętnego początkującego inwestora (od 500 zł do 5000 zł). Zdarza się bowiem, że rachunek dobrze nadaje się do większych zleceń, za to uderza po kieszeni inwestorów dysponujących małym kapitałem i vice versa. Następnie zsumowaliśmy koszty złożenia wszystkich zleceń w danym domu maklerskim – na tej podstawie powstał ranking „przeciętnych” kosztów inwestowania na polskim rynku akcji.

Całą stawkę podzieliliśmy na dwie grupy – rachunków darmowych oraz rachunków z opłatą za prowadzenie. Od tego, ile i jakich transakcji zawrzemy w ciągu roku, zależeć będzie to, jak bardzo „bolesne” dla naszego portfela będą koszty stałe (w zamian za które możemy oczekiwać dodatkowych korzyści, których nie bierzemy pod uwagę w poniższym zestawieniu). Wydzieliliśmy także dwie oferty niestandardowe, które oferują szczególne warunki inwestowania.

Powstałe w ten sposób zestawienie pokazuje najtańsze konta maklerskie instytucji działających w oparciu o polskie regulacje. Nie zajmowaliśmy się brokerami zagranicznymi (np. DeGiro), którzy rozliczają się w walutach obcych czy nie wysyłają inwestorom formularza PIT-8C.

Najtańsze konta maklerskie - sierpień 2020

Wśród rachunków darmowych pozytywnie wyróżnia się oferta Biura Maklerskiego ING Banku Śląskiego. To zasługa najniższej na rynku prowizji minimalnej (3 zł) oraz niemal najniższej prowizji procentowej (0,30 proc.). Choć w niniejszym zestawieniu skupialiśmy się wyłącznie na rynku akcji, warto dodać, że w ING do końca roku trwa promocja obniżająca prowizję od inwestowania w ETF do 0,1 proc. przy minimum 1,5 zł.

W ofertach z opłatami za prowadzenie rachunku na czoło wybija się Dom Maklerski Banku BPS - w szczególności uwagę przykuwa najniższa na rynku prowizja procentowa (0,13 proc.). Sama wysokość opłaty (50 zł rocznie) wypada poniżej średniej dla tej grupy rachunków, a także obniżana jest o połowę, jeżeli zawrzemy umowę w drugim półroczu. Podobne rozwiązanie stosują także niektórzy konkurenci - warto to sprawdzić w momencie podpisywania umowy.

Instytucja Prowizja procentowa Prowizja minimalna Koszt zlecenia o danej wartości

Koszt czterech przykładowych zleceń Roczna opłata za prowadzenie Suma





500 zł

1000 zł 2000 zł 5000 zł





Darmowe ING Bank Śląski 0,30% 3 3 3 6 15 27 0 27 Alior Bank 0,38% 3 3 3,8 7,6 19 33,4 0 33,4 mBank eMakler 0,39% 3 3 3,9 7,8 19,5 34,2 0 34,2 BNP Paribas Bank Polska 0,35% 5 5 5 7 17,5 34,5 0 34,5 DM BOŚ 0,38% 5 5 5 7,6 19 36,6 0 36,6 DM Banku Handlowego 0,38% 5 5 5 7,6 19 36,6 0 36,6 Santander Bank Polska 0,39% 5 5 5 7,8 19,5 37,3 0 37,3 Noble Securities 0,38% 10 10 10 10 19 49 0 49 Płatne DM Banku BPS 0,13% 3 3 3 3 6,5 15,5 50 65,5 mBank Dom Maklerski 0,39% 3 3 3,9 7,8 19,5 34,2 50 84,2 Millennium 0,38% 4,9 4,9 4,9 7,6 19 36,4 48 84,4 PKO BP 0,39% 5 5 5 7,8 19,5 37,3 60 97,3 Bank Pekao 0,38% 5,9 5,9 5,9 7,5 18,75 38,05 60 98,05 Trigon DM 0,39% 6 6 6 7,8 19,5 39,3 60 99,3 DM BDM 0,39% 5,95 5,95 5,95 7,8 19,5 39,2 65 104,2 Oferty niestandardowe Noble Securities (promocja) 0,17% 5 5 5 5 8,5 23,5 0 23,5 XTB 0,20% 5 5 5 5 10 25 0 25 Opracowanie Bankier.pl na podstawie danych z domów maklerskich

Na osobne omówienie zasługują oferta promocyjna Noble Securities oraz oferta XTB. W przypadku tej pierwszej, warunki dla nowych klientów są wyraźnie lepsze od standardowych: 0,17 proc. i minimum 5 zł wobec zwykłej oferty w postaci 0,38 proc. i minimum 10 zł. Promocja trwa do końca roku i aby z niej skorzystać, należy założyć rachunek do końca września. Noble Securities zachęca nowych klientów także zwrotem kosztów przeniesienia aktywów z innego domu maklerskiego.

Z kolei w przypadku XTB mamy do czynienia z okrojoną ofertą akcji. Do dyspozycji inwestorzy mają jedynie 271 walorów dostępnych na GPW. Dodatkowo, krótsze od standardowych są także godziny handlu w XTB (od 09:00 do 16:50, a więc do fazy przed zamknięciem). XTB oferuje więc nieco inny produkt niż reszta stawki, jednak może on satysfakcjonować niektórych inwestorów, którym uszczuplona oferta nie będzie przeszkadzać.