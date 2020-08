fot. Overearth / Shutterstock

Pierwsza połowa 2020 r. była okresem wielkiego przebudzenia polskiego rynku akcji - szczególnie, jeżeli chodzi o udział w handlu inwestorów indywidualnych. Potwierdzają to dane udostępnione przez samą Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Związany z pandemią krach, a potem spektakularna hossa przynajmniej niektórych spółek zdecydowanie ożywiły polski rynek akcji. Na szczególną uwagę zasługuje napływ nowych oraz powrót już doświadczonych inwestorów indywidualnych – zjawisko to monitorujemy w comiesięcznych raportach KDPW o liczbie rachunków maklerskich, dziś spoglądamy na nie przez pryzmat danych GPW.

Bazują one na wynikach ankiety przeprowadzonej wśród krajowych biur maklerskich, a także na danych o obrotach zdalnych członków giełdy. Działalność animatorów oraz zarządzanie portfelem klientów zostało potraktowane jako działalność krajowych inwestorów instytucjonalnych. W badaniach uwzględniono obroty sesyjne realizowane na GPW.

- Inwestorzy indywidualni szturmują giełdę. Widać to zarówno po rekordowej liczbie nowo otwartych rachunków maklerskich, najwyższych w historii obrotach na Rynku Głównym i NewConnect, a także po znaczącym wzroście udziału inwestorów indywidualnych w obrotach sesyjnych w ostatnich miesiącach. Bardzo cieszy nas, że giełda znowu „jest fajna” dla tak wielu Polek i Polaków. Najwyższy czas by z dopływu nowego kapitału skorzystały spółki, wchodząc na giełdę lub przeprowadzając emisje akcji - mówi Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Inwestor indywidualny znów ważniejszy

Po pierwsze, w minionych miesiącach inwestorzy indywidualni znów są widoczni na głównym parkiecie. Ich udział w obrotach w pierwszej połowie 2020 r. wzrósł do 22 proc. To wynik dwukrotnie wyższy niż w drugiej części 2019 r.! Po raz ostatni drobni inwestorzy na GPW znaczyli tak dużo przeszło dekadę temu.

Od momentu uruchomienia NewConnect mogliśmy przywyknąć, że na rynku tym dominują inwestorzy indywidualni. Minione półrocze przyniosło jeszcze większe nasilenie tej tendencji – ich udział w obrotach wyniósł 93 proc. Rekordowe obroty i potężne wzrosty niektórych spółek przełożyły się na jeszcze większe zainteresowanie tym rynkiem ze strony krajowych inwestorów.

Procenty to jedno, a twardy pieniądz to drugie. Jak wynika z danych GPW, w pierwszych sześciu miesiącach 2020 r. wyraźnie wzrosła wartość obrotów generowanych przez wszystkie kategorie inwestorów. Zestawienie uwzględniające obie strony transakcji pokazuje, że inwestorzy indywidualni i instytucjonalni dołożyli do ogólnego wyniku po ponad 50 mld zł, zaś zagranica odpowiadała za ponad 150 mld zł.

Jedną z najlepszych giełdowych ilustracji pierwszego kwartału mogłoby być podsumowanie danych o wartości transakcji na NewConnect. „Mała giełda” w pierwszej połowie pobiła wszelkie rekordy – spory w tym udział spółek, które w ostatnich tygodniach znajdują się w czołówce rankingu popularności spółek Bankier.pl.

Rachunki maklerskie dały znak życia

Jeszcze więcej o ostatnich miesiącach na GPW mówią dane o liczbie aktywnych rachunków inwestorów akcyjnych. W pierwszej połowie 2020 r. przekroczyła ona 225 tys., co jest wynikiem o 94 tys. wyższym niż na koniec 2019 r. Oznacza to wzrost o 71,5 proc. W ostatnich latach tylko dwukrotnie mieliśmy do czynienia z podobnym zjawiskiem – w II poł. 2004 r. (+104 proc., powodem był debiut PKO BP) oraz w I poł. 2010 r. (+61,9 proc., powodem był debiut PZU).

Po raz ostatni więcej aktywnych rachunków mieliśmy w pierwszych miesiącach 2013 r., zaś udział aktywnych (18 proc.) po raz ostatni był tak wysoki w pierwszej połowie 2012 r.

Dane udostępnione przez GPW dotyczące liczby rachunków nieco różnią się od danych prezentowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Różnice nie są jednak wielkie, a oba źródła pokazują, że rachunków maklerskich jest najwięcej od drugiej połowy 2017 r. Sam przyrost w 2020 r. to przeszło 70 tys., czyli o 6 proc. więcej niż na koniec 2019 r. Po raz ostatni z wyższą dynamiką wzrostu mieliśmy do czynienia 2010 r., kiedy na GPW debiutował wspomniany PZU, jak również sama GPW.

