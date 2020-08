4mass z mocnymi spadkami po wynikach

GPW

Wyprzedażą akcji zareagowali inwestorzy na publikację kwartalnych wyników przez 4mass. To jedna z najpopularniejszych spółek tzw. koronawirusowej hossy.

Przychody 4mass w II kwartale 2020 roku wyniosły 5,8 mln zł względem 3,0 mln zł w porównywalnym okresie przed rokiem. Koszty działalności operacyjnej wzrosły z 3,6 mln zł do 5,2 mln zł, zysk netto ukształtował się zaś na poziomie 511 tys. zł względem 540 tys. zł straty przed rokiem.

Dzięki dobremu wynikowi II kwartału spółka osiągnęła bardzo dobre wyniki I półrocza, w którym uzyskała przychody ze sprzedaży produktów na poziomie 12,2 mln zł i osiągnęła zysk netto w wysokości 841 tys. zł. W analogicznym okresie 2019 roku przychody ze sprzedaży produktów wyniosły 5,8 mln zł a spółka osiągnęła stratę netto w wysokości 236 tys. zł.

- Wzrost przychów Spółki w pierwszym półroczu 2020 roku spowodowany był zwiększonymi dostawami do głównych odbiorców w tym m.in do Jeronimo Martins Polska S.A. oraz poszerzeniem oferty produktowej o płyny do dezynfekcji oraz maseczki ochronne, które były sprzedawane m.in. przez Internet. Mimo skokowego wzrostu przychodów spółka poprawiła rentowności dzięki m.in. dokonaniu reorganizacji działalności zakładu produkcyjnego oraz restrukturyzacji zatrudnienia w nierentownych segmentach działalności - poinformowano w raporcie.

- Spółka w drugim kwartale 2020 r. dokonała również inwestycji w postaci doposażenia parku maszynowego o m.in. linie do wytwarzania maseczek ochronnych, które otrzymały dopuszczenie do obrotu jako wyrób medyczny. W ocenie Zarządu Spółki ww. nakłady inwestycyjne będą miały pozytywny wpływ na poziom przychodu oraz wynik finansowy drugiego półrocza oraz całego 2020 roku - dodano także.

Kolejna pułapka koronawirusowej hossy

Z entuzjazmem zarządu bijącym z raportu kontrastowały giełdowe notowania. Chwilę po godzinie 10 w poniedziałek papiery 4mass taniały aż o 25 proc. Spadki te 4mass notował przy sięgających 15,4 mln zł obrotach. To spółka newconnectowa, jednak gdyby umieściąć ją na głównym rynku, to w opisywanym momencie większymi obrotami mogli się pochwalić jedynie CD Projekt (22,5 mln zł) oraz Biomed (18,7 mln zł). 10 mln zł przekraczają jeszcze jedynie Mercator i KGHM. 4mass wskoczył także na drugie miejsce w rankingu popularności spółek na Bankier.pl.

To kolejna z historii, gdy po bardzo dobrych - jak na swoje realia - wynikach, spółka notuje gwałtowną przecenę. Najbardziej charakterystyczny był chyba przypadek XTB, który opisywaliśmy w artykule "Pułapka koronawirusowej hossy". 4mass także zalicza się do szerokiego grona tzw. "koronawirusowych" spółek. Firma zajmuje się produkcją i dystrybucją kosmetyków z zakresu ogólnie pojętej branży manicure/pedicure oraz pielęgnacji twarzy i ciała, pojawienie się w ofercie płynów do dezynfekcji i maseczek sprawiło jednak, że 4mass zaczął być postrzegany jako firma, która korzysta na koronawirusie. Wyniki za II kwartał to potwierdziły, tyle że - sądząc po reakcji na notowaniach - oczekiwania rynku były dużo wyższe.

Wystarczy powiedzieć, że jeszcze na początku roku za jedną akcję spółki płacono na NewConnect 13 groszy. Pod koniec lipca cena tego samego papieru dobiła do 4,2 zł. Nawet mimo sierpniowej korekty przed dzisiejszą sesją kapitalizacja 4massu sięgała 201 mln zł. Patrząc na półroczne wyniki - sporo. Nawet bardzo udany II kwartał nie uzasadnia obecnej wyceny, wyniki musiałyby wzrosnąć jeszcze kilkukrotnie, by uzasadnić wywindowane do absurdalnych poziomów oczekiwania akcjonariuszy.

Adam Torchała