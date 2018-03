Zawody "tylko dla mężczyzn" i profesje "nie dla panów". Europa podzielona

Sprzątanie, sprawowanie osobistej opieki nad innymi czy edukacja to profesje, w których dominują w Unii Europejskiej kobiety. Na przeciwległym biegunie Eurostat pokazał zawody typowe dla mężczyzn i są to budowlańcy, kierowcy i pracownicy przemysłu.

Eurostat przedstawił 20 najpopularniejszych zawodów wykonywanych na terenie Unii Europejskiej i wskazał, w których przeważają kobiety, a w których mężczyźni. I tak, kobiety stanowiły większość wśród zawodów takich, jak pracownicy opieki osobistej i pokrewni, pomoc domowa i sprzątaczki, pracownicy biurowi czy średni personel do spraw zdrowia.

Udział kobiet i mężczyzn w 20 najpopularniejszych zawodach UE Zawód Udział procentowy Kobiet Mężczyzn Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 89 11 Pomoc domowa i sprzątaczki 84 16 Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 80 20 Średni personel do spraw zdrowia 78 22 Specjaliści nauczania i wychowania 71 29 Specjaliści do spraw zdrowia 70 30 Sprzedawcy i pokrewni 66 34 Pracownicy usług osobistych 59 41 Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 57 43 Średni personel do spraw biznesu i administracji 56 44 Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 54 46 Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 49 51 Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 33 67 Rolnicy produkcji towarowej 27 73 Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 26 74 Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 17 83 Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 4 96 Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 4 96 Robotnicy budowlani i pokrewni 3 97 Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie danych Eurostatu

Mężczyźni natomiast dominują w następujących profesjach: robotnicy budowlani i pokrewni, kierowcy i operatorzy pojazdów czy wśród robotników obróbki metali, mechaników maszyn i urządzeń.

Równowaga między kobietami i mężczyznami jest charakterystyczna do takich profesji, jak specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury, średni personel do spraw biznesu i administracji, pracownicy do spraw finansowo-statycznych i ewidencji materiałowej oraz specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania.

WSZ