Ile zarabia europoseł? Parlament Europejski docenia pracowników

Tematem numer jeden w ostatnich tygodniach były wybory do Parlamentu Europejskiego. W Polsce wygrał je PiS, wyprzedzając o kilka procent Koalicję Europejską, reprezentować w Brukseli nas będą także przedstawiciele Wiosny Roberta Biedronia. A ile zarobią europosłowie podczas swojej pięcioletniej kadencji?

26 maja Polacy głosowali w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Do urn wybrała się rekordowa liczba obywateli, frekwencja wyniosła bowiem 45,61 proc. – takiego wyniku nie widziano w kraju od ponad 20 lat.

Jak wyglądają wyniki wyborów do PE? Pierwsze miejsce zajął PiS, otrzymując 45,56 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Europejska z wynikiem 38,3 proc. Ostatnim reprezentantem Polski w Parlamencie Europejskim będzie Wiosna, która dostała 6,04 proc. głosów.

Zarobki europosłów – jak to wygląda

Jeśli już wiemy, kto zasiądzie w ławach Parlamentu Europejskiego, kolejne pytanie, które się nasuwa, to ile zarabiają europosłowie.

W lipcu 2009 roku wszedł statut, dzięki któremu posłowie do PE otrzymują zasadniczo takie samo wynagrodzenie. Ile ono wynosi? Zgodnie ze stanem na 1 lipca 2018 roku jest to 8 757,70 euro miesięcznie, natomiast po potrąceniu podatku unijnego i składki ubezpieczeniowej zostaje 6 824,85 euro. Ponadto państwa członkowskie mogą same obłożyć to wynagrodzenie podatkami.

Pensja wypłacana jest z budżetu Parlamentu Europejskiego.

Wysokość zasadniczego wynagrodzenia europosła została ustalona na poziomie 38,5 proc. wynagrodzenia zasadniczego sędziego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Wyjątek stanowią europosłowie wykonujący mandat do czasu wyborów w 2009 roku – ci mogli zdecydować o pozostaniu w dotychczasowym systemie krajowym w zakresie wynagrodzenia, odprawy przejściowej i emerytury.

Emerytura posła Parlamentu Europejskiego

Europosłowie mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 63 lat. Świadczenie wynosi 3,5 proc. wynagrodzenia za każdy pełny rok wykonywania mandatu, jednak nie może wynosić więcej niż 70 proc. uposażenia.

Świadczenia emerytalne wypłacane są z budżetu Unii Europejskiej.

Zwrot kosztów – za co dodatkowo płaci PE

Oprócz podstawowego wynagrodzenia i emerytury posłowie mogą liczyć na szereg zwrotów kosztów, które ponoszą, wykonując swoje obowiązki podczas trwania kadencji.

Zwrot kosztów ogólnych – pokrywa on koszty poniesione w państwie, z którego został wybrany poseł, to m.in. koszty prowadzenia biura poselskiego, rachunki telefoniczne czy zakup sprzętu komputerowego. Lecz tu pojawia się pewien haczyk, w przypadku kiedy poseł nie weźmie udziału w połowie posiedzeń w ciągu jednego roku parlamentarnego i nie wykaże odpowiedniego usprawiedliwienia, wyrównanie wynosi tylko 50 proc. W 2019 roku zwrot ten wynosi 4 513 euro. Zwrot kosztów podróży – posłowie dostają zwrot rzeczywistych kosztów biletów na podróż do miejsca, w których odbywają się posiedzenia PE. Wyrównanie obowiązuje maksymalnie do wysokości ceny biletu lotniczego klasy biznes lub ceny biletu kolejowego pierwszej klasy. Jeśli poseł podróżuje samochodem, otrzymuje ryczałtową kwotę 0,53 euro za 1 km (do najwyżej 1000 km). Ponadto zwracane są koszty np. za uiszczane opłaty na autostradach. Inne koszty podróży – oprócz dojazdów na posiedzenia PE posłowie podróżują jeszcze w innych celach, m.in. uczestnictwa w oficjalnych spotkaniach. W tym przypadku, jeśli jest to wyjazd poza granice swojego państwa, zwrot obejmuje koszty zakwaterowania oraz wydatków powiązanych w wysokości maksymalnie 4 454 euro miesięcznie. Natomiast jeśli jest to wyjazd krajowy, poseł otrzymuje tylko koszty transportu w kwocie rocznej określonej przez konkretne państwo. Dieta – PE wypłaca 320 euro diety zryczałtowanej w celu pokrycia ogółu pozostałych kosztów ponoszonych przez posłów w okresach działalności parlamentarnej, jednak by ją otrzymać, muszą podpisać oficjalną listę obecności. Jeśli poseł nie weźmie udziału w ponad połowie głosowań imiennych, nawet jeśli jest obecny – dieta zmniejszana jest o połowę.

Ile za asystenta?

W 2019 roku posłowi przysługuje 24 943 euro na zatrudnienie asystentów. Nie otrzymują jednak tych pieniędzy fizycznie, wypłacane są one bezpośrednio asystentom posiadającym ważną umowę.

Płace w Polsce

Ogólne koszty zatrudnienia pomocników (asystentów i stażystów) nie mogą przekroczyć 75 proc. środków na pomoc parlamentarną, a koszty wynikające ze świadczenia usług nie mogą być wyższe niż 25 proc. tych środków.

Przy okazji tematu zarobków, warto przypomnieć zeszłotygodniowe dane GUS-u dotyczące rynku pracy.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu sięgnęło 5 186,12 złotych i tym samym było o 7,1% wyższe niż przed rokiem, co było wynikiem wyraźnie wyższym od oczekiwań. Okazało się, że marcowe spowolnienie wzrostu płac było tylko „wypadkiem przy pracy”.

