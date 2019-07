Donald Trump wzywa do wojny walutowej

Donald Trump wraca do komentowania polityki banków centralnych. Zdaniem prezydenta USA jego kraj traci na działaniach Chin i strefy euro.

- Chiny i Europa grają w wielką grę manipulowania walutą i pompują pieniądze do swoich gospodarek w celu rywalizowania z USA. Powinniśmy im DORÓWNAĆ, bo inaczej nadal będziemy głupkami, którzy siedzą z tyłu i grzecznie patrzą, jak inne kraje grają w swoje gierki, jak to robiły przez wiele lat – napisał na Twitterze amerykański prezydent.

