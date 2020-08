To był weekend. Najważniejsze wiadomości z 1 i 2 sierpnia 2020 r.

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijającą dobę, wybierając dla Państwa najistotniejsze wiadomości. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

To mocne słowa premiera. "Kryzys gospodarczy, z którym zmaga się świat, dopiero się rozpoczyna. Jednoczesne uderzenie w popyt, podaż i płynność ma charakter bezprecedensowy. Nie do końca w Polsce zdajemy sobie sprawę ze zmian, które nadchodzą w gospodarce światowej", mówi Mateusz Morawiecki w jednym z ostatnich wywiadów. Co stoi za słowami szefa rządu, gdy mówi, że "do tej pory radziliśmy sobie z zagrożeniami bardzo dobrze, być może tak dobrze, że trochę nas to uśpiło"?

O tym, że to jeszcze nie koniec, przypominają przede wszystkim najnowsze doniesienia ze świata. Prawdopodobnie niektóre z nich zmienią Państwa tegoroczne wakacyjne plany. Tylko w ten weekend informujemy, że Francja wprowadza obowiązkowe testy dla podróżnych z 16 krajów, Kanada przedłuża zakaz wjazdu na swoje terytorium, Włoski minister zdrowia uchylił decyzję o zniesieniu wymogu dystansu w pociągach, w australijskim Melbourne ogłoszono godzinę policyjną, rekordy zakażeń padają w Indiach i na Filipinach. Co ciekawe, za kraj podwyższonego ryzyka właśnie Polskę uznała Ukraina, w związku z czym wprowadza kwarantannę dla osób przyjeżdżających z naszego kraju.

Nawrót obostrzeń, a nawet samo podtrzymywanie ograniczeń nie wszystkim się podoba. W Berlinie tysiące mieszkańców protestowały przeciwko antyCovidowym restrykcjom. Przeciwko oficjalnej linii walki z koronawirusem znowu sprzeciwiano się w Izraelu.

W Polsce ten weekend jest pierwszym, kiedy rodzice dzieci do 18. roku życia mogą wnioskować o bon turystyczny. Rząd ma nadzieję na liczniejsze podróże po kraju i reaktywację podupadłej w ostatnich miesiącach krajowej turystyki. Na zgłoszenia czekają 4 mln cyfrowych kodów, które pozwolą płacić m.in. za pobyt w obiektach hotelowych.

Szczególna podróż kończy się właśnie dzisiaj i o tym przedsięwzięciu warto wspomnieć. Kapsuła Dragon, stworzona przez SpaceX, wraca na Ziemię. NASA transmituje finał tej wyjątkowej podroży w kosmos. Dwóch sprowadzanych dziś na ziemię astronautów spędziło dwa miesiące w międzynarodowej stacji kosmicznej w ramach pierwszej załogowej misji na ISS z terenu Stanów od prawie 10 lat. To już jest nowy etap dla kosmicznego biznesu.

Najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata

Niedziela 2 sierpnia

19:35 Kapsuła Dragon, stworzona przez SpaceX, wraca na Ziemię

19:06 Wybory prezydenckie w USA bez zmian. Odbędą się 3 listopada

17:17 W Hiszpanii w ciągu doby ponad 2 tys. infekcji

14:32 Premier: Kryzys gospodarczy dopiero się rozpoczyna

13:45 Ukraina wprowadza kwarantannę dla osób przyjeżdzających z Polski

12:00 NBP planuje emisję banknotu upamiętniającego Bitwę Warszawską 1920

10:00 Borys: 170 dużych firm złożyło wnioski o pomoc z tarczy finansowej

09:36 Rzecznik GIS: Jeśli będą wracać obostrzenia, będą one regionalne

07:53 Fotoradary zarejestrowały ponad 140 tys. przekroczeń od końca czerwca

07:16 W australijskim Melbourne od teraz godzina policyjna



06:21 Rząd chce wprowadzić pracę zdalną na stałe do Kodeksu pracy

06:14 PIE: Polska czołowym eksporterem żywności

06:00 Deweloperska mapa Polski. Gdzie w ogóle nie buduje się mieszkań?

06:00 "Premie dla młodych rolników". Dopłaty na gospodarstwo rolne sięgają 150 tys. zł

05:32 Zdecydowana większość włoskich rodziców popiera otwarcie szkół we wrześniu

Sobota 1 sierpnia

22:16 Protesty przeciwko premierowi Netanjahu w Jerozolimie i Tel Awiwie

20:45 Duże poparcie dla antyrządowych protestów w Bułgarii

20:05 Francja wprowadza obowiązkowe testy dla podróżnych z 16 państw



17:30 W czerwcu kopalnie wydobyły 3,8 mln ton węgla, sprzedały ok. 4 mln ton

17:11 W Indiach kolejny dobowy rekord - ponad 57 tys. zakażeń koronawirusem



16:48 Włoski minister zdrowia uchylił decyzję o zniesieniu wymogu dystansu w pociągach

16:29 Tysiące protestujących w Berlinie przeciwko restrykcjom związanym z koronawirusem

14:25 Filipiny odnotowały rekordowy, niemal 5-tysięczny wzrost zakażeń

13:02 Otwarto pierwszą w krajach arabskich elektrownię atomową

10:49 W Kanadzie bezpłatna aplikacja ostrzeże, że miało się kontakt z zakażonym

09:04 TikTok zakazany w USA. Trump delegalizuje aplikację

08:35 W Kanadzie mniej ropy naftowej, więcej energii odnawialnej

07:13 Kanadyjskie prowincje mają różne plany powrotu dzieci do szkół

07:00 TFI PZU: brak opłaty za zarządzanie subfunduszem inPZU Inwestycji Ostrożnych

06:13 "Dobry start" - wniosek można składać też w formie papierowej

06:06 Włoska branża turystyczna podnosi się z kryzysu

06:00 Można już skorzystać z bonu turystycznego

04:34 Kanada przedłuża zakaz wjazdu na swoje terytorium

01:20 Fitch obniżył perspektywę ratingu USA do negatywnej



Tutaj możesz zapisać się na wieczorny newsletter Bankier.pl z powiadomieniami o najnowszych podsumowaniach dnia.