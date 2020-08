"Dobry start" - wniosek można składać też w formie papierowej

fot. Billion Photos / Shutterstock

Od 1 sierpnia wnioski o "Dobry start" można składać nie tylko elektronicznie, ale również bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Świadczenie w wysokości 300 zł przyznawane jest uczniom do ukończenia 20 lat lub w przypadku osób z niepełnosprawnością – do ukończenia 24 lat.

Nabór wniosków w ramach programu "Dobry start" ruszył 1 lipca, jednak dotychczas można było je składać tylko elektronicznie (przez stronę empatia.mpips.gov.pl, bankowość elektroniczną i portal PUE ZUS). Od soboty wnioski można składać również drogą tradycyjną bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

"Jest to opcja szczególnie dla tych, którzy z różnych przyczyn wolą złożyć wniosek drogą tradycyjną. Gorąco jednak zachęcam do dalszego korzystania przede wszystkim z drogi elektronicznej. Jest to nie tylko szybkie i wygodne, ale przede wszystkim podyktowane troską o bezpieczeństwo nas wszystkich" – wskazuje minister Maląg.

Program "Dobry start" to 300 zł wsparcia dla 4,5 mln uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie przyznawane jest jednorazowo na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 lat lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia 24 lat. Wsparcie przysługuje także uczniom szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola i na dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub w szkole. Program nie obejmuje również studentów.

Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Jeśli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, czyli we wrześniu, październiku lub w listopadzie, wsparcie trafi do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku. Wnioski można składać do 30 listopada.

Autorka: Olga Zakolska