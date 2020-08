Kapsuła Dragon, stworzona przez SpaceX, wróciła na Ziemię

Dobiegła końca misja dwóch amerykańskich astronautów, dostarczonych na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) przez kapsułę Dragon. To pierwsza tego rodzaju operacji w USA od 45 lat.

Załogową kapsułę Dragon, którą wyniosła pod koniec maja na orbitę rakieta Falcon 9, wykonała na zlecenie NASA firma SpaceX. Po raz pierwszy w kosmos dowiózł astronautów statek wyprodukowany przez prywatną firmę.

Po 63 dniach przebywania w przestrzeni kosmicznej kapsuła odłączyła się w sobotę od stacji ISS. Astronauci Bob Behnken i Doug Hurley w niedzielę o 20.48 czasu polskiego wylądowali w Zatoce Meksykańskiej u wybrzeży Florydy.

