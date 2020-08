"Premie dla młodych rolników". Dopłaty na gospodarstwo rolne sięgają 150 tys. zł

fot. alenka2194, smereka, Zacchio / Shutterstock

Rządowy program "Premie dla młodych rolników" wspiera osoby do 40. roku życia w zakładaniu własnego gospodarstwa rolnego. Beneficjenci otrzymają po 150 tys. zł na działalność.

Wnioski o dofinansowanie w programie "Premie dla młodych rolników" można składać do 17 sierpnia. Termin został wydłużony z powodu dużego zainteresowania taką formą wsparcia, poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

"Premie dla młodych rolników" - jakie warunki trzeba spełnić?

Pieniądze przeznaczone są dla osób, które mają nie więcej niż 40 lat oraz posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub deklarują ich uzupełnienie w ciągu 36 miesięcy od momentu otrzymania decyzji o przyznanie dofinansowania. Beneficjent programu musi do 9 miesięcy rozpocząć prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym jako jedyna osoba kierująca.

Gospodarstwo młodego rolnika ubiegającego się o przyznanie świadczenia musi spełnić kilka warunków:

mieć powierzchnię użytków rolnych równą co najmniej średniej krajowej ,

, posiadać przynajmniej 70% minimalnej wielkości , o której mowa w punkcie powyżej (część podstawowa gospodarstwa), powinna stanowić przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

, o której mowa w punkcie powyżej (część podstawowa gospodarstwa), powinna stanowić przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, być wartym nie mniej niż 13 tys. euro i nie większą niż 150 tys. euro.

- Osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy powinna rozpocząć prowadzenie działalności w gospodarstwie rolnym przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed jego złożeniem. Prowadzenie działalności w gospodarstwie rozpoczyna się co do zasady z dniem, gdy osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych - czytamy w komunikacie Ministerstwa Rolnictwo i Rozwoju Wsi.

👩🌾👨🌾 Premie dla młodych rolników

➡️ Od 2019 roku premia dla młodych rolników na rozpoczęcie rolniczej działalności wynosi 150 000 zł (więcej o 50%).#WdzięczniPolskiejWsi pic.twitter.com/Q1TRBiXKrk — Kancelaria Premiera (@PremierRP) August 25, 2019

Beneficjent programu "Premie dla młodych rolników" musi prowadzić działalność w gospodarstwie rolnym jako kierujący nie mniej niż 5 lat od chwili wypłacenia pierwsze raty środków pieniężnych. Młody rolnik zobowiązuje się również do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie.

Ile można dostać premii dla młodego rolnika?

Łącznie rolnik może otrzymać do 150 tys. zł dofinansowania. Środki pieniężne przyznane w ramach dotacji w programie rządowym "Premie dla młodych rolników" wypłacane są w dwóch ratach:

80 proc. w pierwszej turze - 120 tys. zł ,

, 20 proc. w drugiej turze - 30 tys. zł.

W pierwszej turze pieniądze wypłacane są rolnikom po spełnieniu warunków niezbędnych do otrzymania pomocy. 120 tys. zł zostaje przelane beneficjentowi programu w ciągu 9 miesięcy od dnia, w którym została doręczona decyzja o wypłacie środków. Natomiast 30 tys. zł z drugiej tury zostają przekazane po realizacji biznesplanu.

Do kiedy można składać wnioski?

Młodzi rolnicy mogą składać wnioski do 17 sierpnia tego roku. To już szósta edycja rządowego programu wsparcia dla osób zakładających własne gospodarstwo rolne.

W pierwszym roku działania "Premii dla młodych rolników" w 2015 roku wnioski złożyło 3,31 tys. osób. Natomiast dwa lata później było ich 4,9 tys. Z kolei rok temu ponad 7 tys. potencjalnych beneficjentów ubiegało się o otrzymanie 150 tys. zł dotacji na gospodarstwo rolne.

Na co wydać pieniądze z programu "Premie dla młodych rolników"?

Otrzymane środki muszą być wykorzystane w celu przygotowania sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych oraz na prowadzenie gospodarstwa w kwocie stanowiącej co najmniej 100 proc. kwoty pomocy. Minimalnie 70 proc. kwoty pomocy należy przeznaczyć na środki trwałe - zakup gruntów, maszyn lub innych urządzeń.

Na co można przeznaczyć pieniądze z programu rządowego "Premie dla młodych rolników"? Pieniądze z dofinansowania można inwestować w istniejące już gospodarstwo lub całkiem nowe.

Jak wypełnić wniosek "Premie dla młodych rolników"?

Wnioski o dofinansowanie w programie rządowym "Premie dla młodych rolników" można składać:

bezpośrednio we właściwym oddziale regionalnym/biurze powiatowym ARiMR,

elektronicznie przez ePUAP,

za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka rejestrowana).

Osoba ubiegająca się o otrzymanie dotacji oprócz wniosku musi załączyć niezbędne dokumenty, m.in. biznesplan "Młody rolnik" oraz odpowiednie oświadczenia i załączniki. Wszystkie formularze niezbędne przy ubieganiu się o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Można otrzymać je również w regionalnych oddziałach i biurach powiatowych ARiMR.